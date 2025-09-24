Частный тур по Тадж-Махалу и Агре на VIP-экспрессе из Дели

Программа 7:00 – дорога из Дели в Агру на роскошном поезде. Мы заберем вас из вашего отеля в Дели и отвезем на железнодорожную станцию, где вы сядете на поезд до Агры. Gatimaan Express Train — это недавно запущенный поезд из Дели в Агру, самый быстрый поезд в Индии, в котором вы насладитесь дорогой с кондиционером и бортовым питанием. 9:50 – прибытие на вокзал Агры Кант. По прибытии на вокзал наш представитель встретит вас и поприветствует в традиционном индийском стиле. Позже вас познакомят с вашим личным гидом. 10:00 – посещение Тадж-Махала. Ваш тур по Агре начнется с Тадж-Махала, который считается одним из Семи чудес света. Он расположен среди пышных зеленых садов и построен из мрамора цвета слоновой кости. 12:00 – обед.

После посещения Тадж-Махала наш гид отвезет вас в очень хороший местный индийский ресторан, рекомендованный на Trip

Advisor и Tripsider, где вы сможете вкусно пообедать. 13:30 – посещение форта Агры. Позже вы отправитесь к форту Агры, который был главной резиденцией императоров династии Великих Моголов. Он также входит в категорию Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 15:00 – посещение местного базара. Город Агра хорошо известен своими изделиями ручной работы, такими как изделия из мрамора, изделия из кожи, ковры и т. д. Если вы хотите отправиться за покупками, вы можете посетить некоторые местные базары Агры вместе с вашим гидом, в противном случае вы можете немного посидеть, выпить чай или кофе и сэкономить время. 17:00 – трансфер на вокзал. После доставим вас на железнодорожный вокзал Агры, где наш представитель поможет вам сесть на заранее забронированный роскошный поезд. Поезд отправляется в 17:50. 19:30 – прибытие в Дели. Наш водитель заберет вас с железнодорожного вокзала в Дели и доставит до вашего отеля. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.