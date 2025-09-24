Частный тур по Тадж-Махалу и Агре на VIP-экспрессе из Дели

Откройте для себя Тадж-Махал в роскоши! Отправляйтесь на исследование величественного памятника архитектуры в рамках нашего премиального частного тура.
Вас ждет поездка на VIP-экспрессе до пункта, откуда вы отправитесь к знаменитым достопримечательностям в сопровождении нашего опытного частного гида.
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30
Описание экскурсии
Программа 7:00 – дорога из Дели в Агру на роскошном поезде. Мы заберем вас из вашего отеля в Дели и отвезем на железнодорожную станцию, где вы сядете на поезд до Агры. Gatimaan Express Train — это недавно запущенный поезд из Дели в Агру, самый быстрый поезд в Индии, в котором вы насладитесь дорогой с кондиционером и бортовым питанием. 9:50 – прибытие на вокзал Агры Кант. По прибытии на вокзал наш представитель встретит вас и поприветствует в традиционном индийском стиле. Позже вас познакомят с вашим личным гидом. 10:00 – посещение Тадж-Махала. Ваш тур по Агре начнется с Тадж-Махала, который считается одним из Семи чудес света. Он расположен среди пышных зеленых садов и построен из мрамора цвета слоновой кости. 12:00 – обед.
После посещения Тадж-Махала наш гид отвезет вас в очень хороший местный индийский ресторан, рекомендованный на Trip
Advisor и Tripsider, где вы сможете вкусно пообедать. 13:30 – посещение форта Агры. Позже вы отправитесь к форту Агры, который был главной резиденцией императоров династии Великих Моголов. Он также входит в категорию Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 15:00 – посещение местного базара. Город Агра хорошо известен своими изделиями ручной работы, такими как изделия из мрамора, изделия из кожи, ковры и т. д. Если вы хотите отправиться за покупками, вы можете посетить некоторые местные базары Агры вместе с вашим гидом, в противном случае вы можете немного посидеть, выпить чай или кофе и сэкономить время. 17:00 – трансфер на вокзал. После доставим вас на железнодорожный вокзал Агры, где наш представитель поможет вам сесть на заранее забронированный роскошный поезд. Поезд отправляется в 17:50. 19:30 – прибытие в Дели. Наш водитель заберет вас с железнодорожного вокзала в Дели и доставит до вашего отеля. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Ежедневно (кроме пятницы)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Транспорт и трансфер по Дели NCR
- Услуги частного местного гида
- Помощь по приезде и отъезде
- Осмотр достопримечательностей на личном автомобиле с кондиционером и водителем
- Все сборы за парковку, дорожные сборы, топливо и налоги
- Бутылки с водой и зонтики.
Что не входит в цену
- Питание и дополнительные услуги
- Вход к памятнику
- Чаевые водителю и гиду
- Плата за фотосъемку памятников.
Место начала и завершения?
Дели, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы)
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
