Выездные экскурсии из Дели

Найдено 20 экскурсий в категории «Выездные» в Дели на русском языке, цены от $129, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Два Тадж-Махала за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
76 отзывов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсияХорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал. Не очень понравился водитель,
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    было ощущение, что ему бы скорее доехать, а то что мы взлетали на всех ухабах, его не особо волновало. И еще обратите внимание, что не смотря на то, что указано, что экскурсия индивидуальная, к вам могут подсоединить еще людей (у нас было плюс два человека), о чем сообщают за день. Поэтому уточняйте стоимость с учетом группы

    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказалЭта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно Из минусов это только то, что много дороги за один день Но крайне рекомендую
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересноНашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно
  • П
    Павел
    4 мая 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Экскурсия прошла замечательно Гид Анис рассказал и показал нам все Водитель так же вел машину аккуратно что является для нас большим плюсом Спасибо!
    Экскурсия прошла замечательноЭкскурсия прошла замечательно
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
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    и купить себе или близким подарки. День насыщенный, начинается с поездки на поезде Дели - Агра ранним утром. И заканчивается обратной поездкой на поезде в Дели. Впрочем все написано в описании инструкции и все соответствует на 100 процентов. Все организовано достаточно четко. Порадовал комфортный автомобиль и холодильник для воды. Интересно рассказывал гид Саадик. Из минусов: жара, но все достаточно терпимо. Из рекомендаций: в особенно жаркие дни иметь запас влажных, охлажденных полотенец. Рекомендую эту экскурсию когда у вас есть время и когда вы сильно ограничены. Тадж Махал - великолепен!!!

    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт
  • С
    Станислав
    1 мая 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В позитивную сторону? - Скорее
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    всего да. Да, мы не посетили некоторые достопримечательности, осмотрев их только снаружи, но зато мы мы смогли в полной мере ощутить празднования Холи. Это супер позитивный опыт и эмоции! Так же понравилась деревня слонов - это тоже редкие и ценные эмоции! Что могло быть лучше? Дорога - она очень долгая и утомительная, но водитель старался, чтобы все прошло безопасно и комфортно. Раджастхан и Джайпур прекрасны! Путешествуйте с командой Али!

    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
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  1. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  2. Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
  3. Из Дели - в «розовый город» Джайпур
  4. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
  5. Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Выездные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 129 до 440 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии по окрестностям Дели и местам Индии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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