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и купить себе или близким подарки. День насыщенный, начинается с поездки на поезде Дели - Агра ранним утром. И заканчивается обратной поездкой на поезде в Дели. Впрочем все написано в описании инструкции и все соответствует на 100 процентов. Все организовано достаточно четко. Порадовал комфортный автомобиль и холодильник для воды. Интересно рассказывал гид Саадик. Из минусов: жара, но все достаточно терпимо. Из рекомендаций: в особенно жаркие дни иметь запас влажных, охлажденных полотенец. Рекомендую эту экскурсию когда у вас есть время и когда вы сильно ограничены. Тадж Махал - великолепен!!!