VIP-экскурсии в Дели с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Дели на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
9 часов
Индивидуальная
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
Начало: Агра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
$99 за человека
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$95 за человека
Частный тур по Тадж-Махалу и Агре на VIP-экспрессе из Дели
11 часов
Индивидуальная
Частный тур по Тадж-Махалу и Агре на VIP-экспрессе из Дели
Начало: Дели, ваш отель
«Вас ждет поездка на VIP-экспрессе до пункта, откуда вы отправитесь к знаменитым достопримечательностям в сопровождении нашего опытного частного гида»
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы)
25 сен в 03:30
27 сен в 03:30
$169 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinod
    1 апреля 2025
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi.
    Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
  • V
    Vinod
    24 октября 2024
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    читать дальше

    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

  • L
    Lust
    24 октября 2024
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    читать дальше

    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2025
Сейчас в Дели в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 169. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
