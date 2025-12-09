Наша экскурсия начнется в удобной вам точке в Дели.
По скоростной платной автомагистрали наш опытный и профессиональный водитель с заботой и уважением доставит вас в самый романтичный город Индии, где вы прикоснетесь к истории великой любви, память о которой прошла сквозь века. Вы посетите Тадж-Махал без очередей, а также увидите знаменитый Агрский форт и Музей камня.
Описание билетаТадж-Махал — одно из чудес света! Дворец из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников архитектуры был построен императором Великих Моголов Шах-Джаханом после смерти его любимой жены Мумтаз-Махал. Он считается памятником вечной любви. Люди приходят в этот мир и уходят, а об этой любви помнят даже спустя четыре столетия, после того как индийский падишах Шах-Джахан влюбился в прекрасную дочь визиря. Проход в Тадж-Махал доступен без очередей. Вы насладитесь прогулкой по парку, а я сделаю вам яркие и запоминающиеся кадры с лучших ракурсов. Также предложу место для вкусного обеда на крыше с видом на Тадж-Махал, вы увидите город глазами местного жителя. Агрский форт Это Красный форт Агры, построенный тремя поколениями Великих Моголов. Вы увидите внутренние дворцы и сможете понять как жили могольские принцы и принцессы. Одной из жемчужин форта является Шиш-Махал, он известен также, как «Дворец зеркал», где зажженные свечи создают магическое свечение. Это творение падишаха Шах-Джахана украшено мозаикой и кусочками сирийского стекла, которое блестит и мерцает в полутемном интерьере. Шиш Махал на языке урду буквально означает Хрустальный дворец. Музей камней Также вы посетите мраморную мастерскую и Музей камней, где вам расскажут о том, как работали с камнем, создавая Тадж-Махал во времена великих моголов. Мастерство передается из поколения в поколение по мужской линии. Сейчас в мастерской работают прямые потомки создателей Тадж-Махала. Важная информация:
- Только надежный, новый и чистый транспорт. У нас детей не укачивает, водители асы своего дела. Водят идеально;
- Эта комфортная экскурсия, которая не имеет возрастных ограничений. При необходимости мы предоставим удобное кресло для маломобильной категории граждан для передвижения по территории Тадж-Махала и Форта Агры (будем высаживать и сажать вас в автомобиль непосредственно около музеев);
- Если вы думаете, что летом посещать Агру и Тадж-Махал днем может быть жарко, то предлагаю вам попробовать посетить его ночью! Ночной просмотр Тадж-Махала доступен пять дней в месяц, то есть в ночь полнолуния, а также две ночи до и две ночи после полнолуния.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Агрский форт
- Музей камней
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
