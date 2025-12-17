Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Агра – один из самых известных городов Индии, хранящий богатое наследие эпохи Великих Моголов.



Главная достопримечательность – величественный Тадж-Махал, шедевр мировой архитектуры и символ вечной любви, построенный императором Шах Джаханом в память о своей супруге Мумтаз-Махал.



Не менее впечатляет Красный форт, грандиозная крепость из красного песчаника с дворцами, залами для приёмов и мечетями, отражающими роскошь и мощь династии Моголов.

Описание экскурсии На этой экскурсии вас ждет знакомство с сокровищами Агры. Первым пунктом программы станет посещение величественного Тадж-Махала — архитектурного шедевра XVII века, возведенного по велению императора Шах-Джахана в память о любимой супруге Мумтаз-Махал. Далее вы отправитесь в могольскую крепость Агры, впечатляющую своими масштабами, изящной архитектурой и богатой историей. После знакомства с фортом вас ждет обед в традиционном ресторане, где вы сможете оценить подлинные вкусы индийской кухни. По желанию, программа может быть дополнена визитом в мавзолей Итмад-Уд-Даула, известный как «Бэби Тадж» благодаря изящной инкрустации полудрагоценными камнями и изысканным архитектурным формам. Завершится день посещением ремесленной мастерской, где вы прикоснетесь к традиционным искусствам эпохи Великих Моголов и сможете приобрести памятные сувениры, после чего вас отвезут обратно в отель в Дели.

