Агра – один из самых известных городов Индии, хранящий богатое наследие эпохи Великих Моголов.
Главная достопримечательность – величественный Тадж-Махал, шедевр мировой архитектуры и символ вечной любви, построенный императором Шах Джаханом в память о своей супруге Мумтаз-Махал.
Не менее впечатляет Красный форт, грандиозная крепость из красного песчаника с дворцами, залами для приёмов и мечетями, отражающими роскошь и мощь династии Моголов.
Описание экскурсииНа этой экскурсии вас ждет знакомство с сокровищами Агры. Первым пунктом программы станет посещение величественного Тадж-Махала — архитектурного шедевра XVII века, возведенного по велению императора Шах-Джахана в память о любимой супруге Мумтаз-Махал. Далее вы отправитесь в могольскую крепость Агры, впечатляющую своими масштабами, изящной архитектурой и богатой историей. После знакомства с фортом вас ждет обед в традиционном ресторане, где вы сможете оценить подлинные вкусы индийской кухни. По желанию, программа может быть дополнена визитом в мавзолей Итмад-Уд-Даула, известный как «Бэби Тадж» благодаря изящной инкрустации полудрагоценными камнями и изысканным архитектурным формам. Завершится день посещением ремесленной мастерской, где вы прикоснетесь к традиционным искусствам эпохи Великих Моголов и сможете приобрести памятные сувениры, после чего вас отвезут обратно в отель в Дели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж Махал
- Агра форт
- Итмад-Уд-Даула
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт из Дели в Агру и обратно
- Все налоги, парковки и сборы
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Дели
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
