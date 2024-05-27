Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии

Начало: у вашего отеля или в аэропорту

«Знакомство с древним городом мы начнем с Гробницы Хумаюна — самого первого в Дели монгольского мавзолея, возведенного в середине 16 века»