Обзорные и познавательные экскурсии Дели

Найдено 13 экскурсий в категории «Обзорные» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«А в Нью-Дели познакомитесь с современной архитектурой и восхитительными храмами»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
«Вы познакомитесь с местными макаками, увидите священные купальни и старинный индуистский храм»
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«За 5 часов автомобильной экскурсии в группе до 20 человек вы познакомитесь с главными видами Старого города»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
«Знакомство с древним городом мы начнем с Гробницы Хумаюна — самого первого в Дели монгольского мавзолея, возведенного в середине 16 века»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
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    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
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    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
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    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал. Не очень понравился водитель,
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    было ощущение, что ему бы скорее доехать, а то что мы взлетали на всех ухабах, его не особо волновало. И еще обратите внимание, что не смотря на то, что указано, что экскурсия индивидуальная, к вам могут подсоединить еще людей (у нас было плюс два человека), о чем сообщают за день. Поэтому уточняйте стоимость с учетом группы

    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказалЭта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал
  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Такой разный Дели
    Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
  • Н
    Ника
    10 мая 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно Из минусов это только то, что много дороги за один день Но крайне рекомендую
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересноНашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В позитивную сторону? - Скорее
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    всего да. Да, мы не посетили некоторые достопримечательности, осмотрев их только снаружи, но зато мы мы смогли в полной мере ощутить празднования Холи. Это супер позитивный опыт и эмоции! Так же понравилась деревня слонов - это тоже редкие и ценные эмоции! Что могло быть лучше? Дорога - она очень долгая и утомительная, но водитель старался, чтобы все прошло безопасно и комфортно. Раджастхан и Джайпур прекрасны! Путешествуйте с командой Али!

    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Контрастный и многоликий Дели
  2. Древний мегаполис Дели
  3. Из Дели - в «розовый город» Джайпур
  4. Весь Дели за 1 день
  5. Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Обзорные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 63 до 192. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Изучение достопримечательностей города Дели нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дели много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке
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