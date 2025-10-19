Найдено 3 экскурсии в категории « Гурдвара Бангла Сахиб » в Дели на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 7 часов 8 отзывов Индивидуальная Удивительная обзорная экскурсия по Дели Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели Расписание: Ежедневно в 9:00 утра $55 за человека 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Дели: лучшее за один день Начало: Около вашего отеля в Дели Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00. $130 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Утренняя обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта Начало: Аэропорт Дели Расписание: По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста). $150 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дели Последние отзывы на экскурсии

