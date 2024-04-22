Дели - сердце Индии

Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Приглашаю познакомиться с Дели - ярким, противоречивым и фантастически колоритным городом! Мы проведём вместе целый день. За это время вы посетите храмы трёх религий: ислам, индуизм и сикхизм.

Прокатитесь на велорикше
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по оживлённой улице Чандни Чоук, увидите символы индийской демократии и зайдёте в музей, посвящённый Махатме Ганди.

Вас ожидает посещение крупнейшей мечети Индии - Джама-Масджид, музея Ганди Смрити, храма Акшардхам, Гурудвары Бангла Сахиб и старинного минарета Кутб-Минар.

Также вы проедете на велорикше по торговой улице Чандни Чоук, увидите Красную крепость, Индийские ворота, Президентский дворец и Парламент. Полюбуетесь храмом Лотоса и насладитесь вкусным обедом в ресторане с местной кухней.

Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость, входные билеты оплачиваются дополнительно. По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Обед не включен в стоимость

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛 Посещение храмов трёх религий
  3. 🚴‍♂️ Прогулка на велорикше
  4. 🏰 Исторические памятники
  5. 🍛 Вкусный обед в местном ресторане

Что можно увидеть

  • Мечеть Джама-Масджид
  • Музей Ганди Смрити
  • Храм Акшардхам
  • Гурудвара Бангла Сахиб
  • Кутб-Минар
  • Красная крепость
  • Индийские ворота
  • Президентский дворец
  • Парламент
  • Храм Лотоса
Дели - сердце Индии
Дели - сердце Индии
Дели - сердце Индии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Мечеть Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии.
  • Музей Ганди Смрити, посвящённый Махатме Ганди.
  • Храм Акшардхам — самый большой индуистский храмовый комплекс в мире.
  • Гурудвару Бангла Сахиб — место поклонения сикхов.
  • Кутб-Минар — старинный 72-метровый минарет.

А также:

  • Проедете на велорикше по торговой улице Чандни Чоук.
  • Увидите Красную крепость — символ власти Могольской империи.
  • Оцените символы Нового Дели: Индийские ворота, Президентский дворец и Парламент.
  • Полюбуетесь храмом Лотоса, символизирующим мир и гармонию.
  • Насладитесь вкусным обедом в ресторане с местной кухней.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость: Toyota Etios или Suzuki Dzire.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: мечеть Джама-Масджид — 300 рупий с человека, Кутб-Минар — 600 рупий с человека, поездка на велорикше — 300 рупий за 1-2 человек.
  • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты.
  • Обед не включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
О
22 апр 2024
Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.
Все очень понравилось!

Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную, старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁

Организация
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хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно!
Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.
Л
14 апр 2024
Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!
И
2 апр 2024
Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
Е
25 мар 2024
Отличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенности строений и знаковых мест Дели. Во время поездки не нужно ни о чем беспокоиться:
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обед, катание на рикше, заезд в магазин - всё очень удачно организовывается по пожеланиям. Экскурсия хорошо спланирована по локациям и времени. Было очень приятно провести день в приятной компании. Всё ненавязчиво и вежливо. Также путешествовала одна, получила не только гида, но и отличного фотографа) Большое спасибо!

Отличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенностиОтличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенностиОтличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенностиОтличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенности
А
19 мар 2024
Благодарим Shubham, за прекрасную экскурсию познавательную и куда точно самим не доберешься, а если добреешься то не поймешь,что это было. Shubham классный ответственный человек который все вам покажет плюс еще сразу посетите все и не нужно будет тратить силы) т. к вас еще и возят на машине в кондиционером очень спокойный водитель.
Нам все понравилось
спасибо большое
рекомендуем 🫶🏻🙌🏻
Благодарим Shubham, за прекрасную экскурсию познавательную и куда точно самим не доберешься, а если добреешься то

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