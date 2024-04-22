Приглашаю познакомиться с Дели - ярким, противоречивым и фантастически колоритным городом! Мы проведём вместе целый день. За это время вы посетите храмы трёх религий: ислам, индуизм и сикхизм.
Прокатитесь на велорикше
Прокатитесь на велорикше
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Посещение храмов трёх религий
- 🚴♂️ Прогулка на велорикше
- 🏰 Исторические памятники
- 🍛 Вкусный обед в местном ресторане
Что можно увидеть
- Мечеть Джама-Масджид
- Музей Ганди Смрити
- Храм Акшардхам
- Гурудвара Бангла Сахиб
- Кутб-Минар
- Красная крепость
- Индийские ворота
- Президентский дворец
- Парламент
- Храм Лотоса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Мечеть Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии.
- Музей Ганди Смрити, посвящённый Махатме Ганди.
- Храм Акшардхам — самый большой индуистский храмовый комплекс в мире.
- Гурудвару Бангла Сахиб — место поклонения сикхов.
- Кутб-Минар — старинный 72-метровый минарет.
А также:
- Проедете на велорикше по торговой улице Чандни Чоук.
- Увидите Красную крепость — символ власти Могольской империи.
- Оцените символы Нового Дели: Индийские ворота, Президентский дворец и Парламент.
- Полюбуетесь храмом Лотоса, символизирующим мир и гармонию.
- Насладитесь вкусным обедом в ресторане с местной кухней.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость: Toyota Etios или Suzuki Dzire.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: мечеть Джама-Масджид — 300 рупий с человека, Кутб-Минар — 600 рупий с человека, поездка на велорикше — 300 рупий за 1-2 человек.
- По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты.
- Обед не включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shubham — ваш гид в Дели
Намасте, гости! Меня зовут Шубхам, я родился в Дели, великолепном городе с богатой историей и культурой. С детства я увлекался историей своей страны и стремился понять её во всех еёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 апр 2024
Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.
Все очень понравилось!
Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную, старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁
Организация
Все очень понравилось!
Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную, старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁
Организация
Л
Людмила
14 апр 2024
Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!
И
Ирина
2 апр 2024
Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
Е
Евгения
25 мар 2024
Отличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенности строений и знаковых мест Дели. Во время поездки не нужно ни о чем беспокоиться:
А
Алена
19 мар 2024
Благодарим Shubham, за прекрасную экскурсию познавательную и куда точно самим не доберешься, а если добреешься то не поймешь,что это было. Shubham классный ответственный человек который все вам покажет плюс еще сразу посетите все и не нужно будет тратить силы) т. к вас еще и возят на машине в кондиционером очень спокойный водитель.
Нам все понравилось
спасибо большое
рекомендуем 🫶🏻🙌🏻
Нам все понравилось
спасибо большое
рекомендуем 🫶🏻🙌🏻
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