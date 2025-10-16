Индивидуальная
до 4 чел.
Дели: лучшее за один день
Начало: Около вашего отеля в Дели
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00.
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная обзорная экскурсия по Дели прямо из аэропорта
Начало: Аэропорт Дели
Расписание: По договоренности (сообщите нам время прилета при бронировании, пожалуйста).
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дели
Однодневное путешествие по Дели с гидом: от мечети Джама Масджид до Храма Лотоса. Уникальные достопримечательности и комфортное передвижение
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Дворец Парламента (Сансад-Бхаван)»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Дворец Парламента (Сансад-Бхаван)" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворец Парламента (Сансад-Бхаван)», 2 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь