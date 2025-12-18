Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Многие достопримечательности Дели — выдающиеся места, которые были признаны ЮНЕСКО объектами всемирного наследия.



Они представляют собой уникальные памятники истории, культуры и архитектуры, которые отражают богатое наследие Индии.



Экскурсия по этим объектам позволит вам погрузиться в историю и культуру Индии, узнать больше о ее традициях и обычаях.



Вы сможете увидеть знаменитые храмы, дворцы, крепости и другие исторические здания, которые являются свидетелями прошлого этой страны.

Описание экскурсии Погрузитесь в имперское наследие Великих Моголов, посетив величественный Красный форт — бывшую резиденцию Шах Джахана, где вы увидите залы для аудиенций Диван-и-Ам и Диван-и-Хас. Затем вас ждет монументальная мечеть Джама Масджид и захватывающая поездка на велорикше по аутентичному кварталу Чандни-Чоук, чтобы ощутить подлинный пульс Старого Дели. Вы откроете истоки архитектуры Моголов у мавзолея Хумаюна и восхититесь грандиозным комплексом Кутб-Минар со знаменитой кирпичной башней, устремленной в небо. Все эти объекты являются жемчужинами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, раскрывающими многовековую историю Дели.

