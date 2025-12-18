Многие достопримечательности Дели — выдающиеся места, которые были признаны ЮНЕСКО объектами всемирного наследия.
Они представляют собой уникальные памятники истории, культуры и архитектуры, которые отражают богатое наследие Индии.
Экскурсия по этим объектам позволит вам погрузиться в историю и культуру Индии, узнать больше о ее традициях и обычаях.
Вы сможете увидеть знаменитые храмы, дворцы, крепости и другие исторические здания, которые являются свидетелями прошлого этой страны.
Они представляют собой уникальные памятники истории, культуры и архитектуры, которые отражают богатое наследие Индии.
Экскурсия по этим объектам позволит вам погрузиться в историю и культуру Индии, узнать больше о ее традициях и обычаях.
Вы сможете увидеть знаменитые храмы, дворцы, крепости и другие исторические здания, которые являются свидетелями прошлого этой страны.
Описание экскурсииПогрузитесь в имперское наследие Великих Моголов, посетив величественный Красный форт — бывшую резиденцию Шах Джахана, где вы увидите залы для аудиенций Диван-и-Ам и Диван-и-Хас. Затем вас ждет монументальная мечеть Джама Масджид и захватывающая поездка на велорикше по аутентичному кварталу Чандни-Чоук, чтобы ощутить подлинный пульс Старого Дели. Вы откроете истоки архитектуры Моголов у мавзолея Хумаюна и восхититесь грандиозным комплексом Кутб-Минар со знаменитой кирпичной башней, устремленной в небо. Все эти объекты являются жемчужинами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, раскрывающими многовековую историю Дели.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный форт
- Мечеть Джама Масджид
- Кутуб Минар
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты (30$/чел.)
- Прогулка на велорикше (20$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
Похожие экскурсии из Дели
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $98 за человека
Групповая
до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Завтра в 03:00
20 дек в 05:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$145 за всё до 2 чел.