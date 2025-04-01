Мои заказы

Джама Масджид – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Джама Масджид» в Дели на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$95 за человека
Объекты ЮНЕСКО в Дели: Наследие Индии
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: Ваш отель в Дели
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$129 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Однодневное путешествие по Дели с гидом: от мечети Джама Масджид до Храма Лотоса. Уникальные достопримечательности и комфортное передвижение
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinod
    1 апреля 2025
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi.
    Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
  • V
    Vinod
    24 октября 2024
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

