Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
29 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
$95 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Начало: Встреча состоится В отеле
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Объекты ЮНЕСКО в Дели: Наследие Индии
Начало: Ваш отель в Дели
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
$129 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
VVinod1 апреля 2025The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi.
Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
VVinod24 октября 2024Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
The guide
The guide
- LLust24 октября 2024Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
The guide
