В путешествие отправимся под покровом ночи, чтобы увидеть другой Тадж-Махал — таким его не застают толпы туристов. Будем любоваться мраморным дворцом в полнолуние, когда он выглядит особенно загадочно, а всё вокруг кажется нереальным. А ещё пройдёмся по местным рынкам, узнаем историю великих могольских (не путать с монгольскими!) правителей, прогуляемся по улочкам Агры — города любви, и побываем в знаменитом Красном Форте. Именно здесь, по легенде, похоронен Шах-Джахан, создавший Тадж-Махал.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).