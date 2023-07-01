Полюбоваться главной достопримечательностью Индии ночью и побывать в «Маленьком Тадже»
В путешествие отправимся под покровом ночи, чтобы увидеть другой Тадж-Махал — таким его не застают толпы туристов.
Будем любоваться мраморным дворцом в полнолуние, когда он выглядит особенно загадочно, а всё вокруг кажется нереальным.
А ещё пройдёмся по местным рынкам, узнаем историю великих могольских (не путать с монгольскими!) правителей, прогуляемся по улочкам Агры — города любви, и побываем в знаменитом Красном Форте. Именно здесь, по легенде, похоронен Шах-Джахан, создавший Тадж-Махал.
Будем любоваться мраморным дворцом в полнолуние, когда он выглядит особенно загадочно, а всё вокруг кажется нереальным.
А ещё пройдёмся по местным рынкам, узнаем историю великих могольских (не путать с монгольскими!) правителей, прогуляемся по улочкам Агры — города любви, и побываем в знаменитом Красном Форте. Именно здесь, по легенде, похоронен Шах-Джахан, создавший Тадж-Махал.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
июл
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июл
июл
31
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели, 07:00Завершение: Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.Задать вопрос
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