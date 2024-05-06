Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал
Вы увидите скульптурные композиции селения Кхаджурахо, известные своими эротическими сюжетами, побываете в одном из древнейших городов мира Варанаси, почувствуете прилив сил после йоги и медитации на берегу Ганги. Вас ждут эффектный ритуал Ганга аарти, рафтинг и традиционная индийская кухня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$860
Описание
Организационные детали
Отменить бронь можно в течение 14 дней после оплаты при условии, что до начала тура осталось не менее 30 дней.
Обмен производим после прилёта по актуальному официальному курсу.
Делаем под ключ или помогаем с оплатой уже оформленной визы. Оформление занимает от 3 до 7 дней. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от курса доллара. Виза оформляется на 30 дней, 1 год или 5 лет.
Советуем взять с собой портативную зарядку, головной убор, удобную обувь, подходящую для посещения мечетей одежду.
Проживание. Отели 4* и 5* (Welcomhotel by ITC Hotels, DoubleTree by Hilton, Sarovar Hotels & Resorts, Ramada Plaza by Wyndham). Номера бронируются после оплаты тура, поэтому отели могут меняться с сохранением уровня комфорта. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость тура входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки в комфортном темпе. До отдалённых точек маршрута будем добираться на общественном транспорте/самолёте. В стоимость входит комфортный трансфер до всех точек маршрута.
Связь и Интернет. Можно приобрести сим-карту по прилёте, так как Wi-Fi доступен не везде.
Программа тура по дням
Из Дели в Ришикеш. Ганга Аарти
Встречаемся в аэропорту Дели и едем в Ришикеш. Заселяемся в отель, отдыхаем после дороги. Вечером отправляемся на ежедневный ритуал Ганга аарти. Это церемония поклонения Ганге, в ходе которой участники делают подношения богине и реке, названной в её честь. По окончании захватывающего ритуала вернёмся в отель.
«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу
Утро начнём с йоги и медитации на берегу Ганги. После желающие смогут искупаться в реке. Затем нас ждёт прогулка по окрестностям Ришикеша в окружении Гималаев. Ближе к вечеру направимся в храм, чтобы самим приготовить ужин. Насладимся традиционной индийской кухней в компании местных жителей. После ужина вернёмся в отель.
В объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец Ветров
Утром после завтрака и йоги вы сможете отправиться на рафтинг по Ганге. Мы обеспечим безопасный сплав, чтобы каждый смог получить удовольствие от процесса. После этого отдохнём в отеле и направимся в Джайпур. Заселимся, оставим вещи и пойдём знакомиться с «Розовым городом»: посетим Дворец Ветров и другие знаковые места, полюбуемся архитектурой. Ближе к вечеру вернёмся в отель.
Джайпур - Агра
Сегодня мы доберёмся до города Агра, но перед этим успеем посмотреть на слонов и покормить их. После этого нас ждёт обзорная экскурсия по Джайпуру: увидим местные форты, обсерватории и храмы. Вечером отправимся в Агру, по прибытии разместимся в отеле.
Тадж-Махал и романтика Агры
Сегодня увидим одно из чудес света — Тадж-Махал. Весь день проведём рядом с достопримечательностью, погуляем, пообедаем и поужинаем с видом на мечеть. Ночью отправимся в следующую точку нашего маршрута — Кхаджурахо.
Храмовый комплекс Кхаджурахо
После завтрака начинаем знакомство с селением. Посетим уникальные храмы, полюбуемся барельефами на фасадах, на которых изображены божественные существа и сцены из их жизни. После экскурсии отправимся на ночной поезд или самолёт до Варанаси.
Религиозная столица Индии - Варанаси
Добро пожаловать в один из древнейших городов мира! Варанаси славится производством лучших сари и самыми загадочными ритуалами. Мы узнаем, как здесь останавливают колесо сансары, и погуляем по улицам города, атмосфера которого перенесёт нас на десятки веков назад. Переночуем в местном отеле.
Достопримечательности Дели
Прилетаем в Дели из Варанаси и отдыхаем после дороги. Затем отправляемся изучать достопримечательности столицы. Посетим священные места, прогуляемся по районам. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно исследовать интересные локации. Вечером вас ждёт прощальный ужин и сюрприз от организатора.
Окончание тура
Вас ждёт трансфер до аэропорта. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Трансфер по маршруту тура
- Завтраки, 1 ужин в храме Ришикеша
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Питание (кроме завтраков и ужина в храме Ришикеша)
- Виза
- Одноместное размещение в отеле