От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Авторский тур в Дели

Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал

За 9 дней мы погрузимся в культуру Индии и посетим самые яркие локации: Ришикеш или «Ворота в Гималаи», Дворец Ветров в Джайпуре и, конечно, Тадж-Махал в Агре.

Вы увидите скульптурные композиции селения Кхаджурахо, известные своими эротическими сюжетами, побываете в одном из древнейших городов мира Варанаси, почувствуете прилив сил после йоги и медитации на берегу Ганги. Вас ждут эффектный ритуал Ганга аарти, рафтинг и традиционная индийская кухня.
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Отменить бронь можно в течение 14 дней после оплаты при условии, что до начала тура осталось не менее 30 дней.

Обмен производим после прилёта по актуальному официальному курсу.

Делаем под ключ или помогаем с оплатой уже оформленной визы. Оформление занимает от 3 до 7 дней. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от курса доллара. Виза оформляется на 30 дней, 1 год или 5 лет.

Советуем взять с собой портативную зарядку, головной убор, удобную обувь, подходящую для посещения мечетей одежду.

Проживание. Отели 4* и 5* (Welcomhotel by ITC Hotels, DoubleTree by Hilton, Sarovar Hotels & Resorts, Ramada Plaza by Wyndham). Номера бронируются после оплаты тура, поэтому отели могут меняться с сохранением уровня комфорта. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки в комфортном темпе. До отдалённых точек маршрута будем добираться на общественном транспорте/самолёте. В стоимость входит комфортный трансфер до всех точек маршрута.

Связь и Интернет. Можно приобрести сим-карту по прилёте, так как Wi-Fi доступен не везде.

Программа тура по дням

1 день

Из Дели в Ришикеш. Ганга Аарти

Встречаемся в аэропорту Дели и едем в Ришикеш. Заселяемся в отель, отдыхаем после дороги. Вечером отправляемся на ежедневный ритуал Ганга аарти. Это церемония поклонения Ганге, в ходе которой участники делают подношения богине и реке, названной в её честь. По окончании захватывающего ритуала вернёмся в отель.

Из Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга АартиИз Дели в Ришикеш. Ганга Аарти
2 день

«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу

Утро начнём с йоги и медитации на берегу Ганги. После желающие смогут искупаться в реке. Затем нас ждёт прогулка по окрестностям Ришикеша в окружении Гималаев. Ближе к вечеру направимся в храм, чтобы самим приготовить ужин. Насладимся традиционной индийской кухней в компании местных жителей. После ужина вернёмся в отель.

«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу«Ворота в Гималаи»: йога и медитация на берегу Ганги, прогулки по Ришикешу
3 день

В объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец Ветров

Утром после завтрака и йоги вы сможете отправиться на рафтинг по Ганге. Мы обеспечим безопасный сплав, чтобы каждый смог получить удовольствие от процесса. После этого отдохнём в отеле и направимся в Джайпур. Заселимся, оставим вещи и пойдём знакомиться с «Розовым городом»: посетим Дворец Ветров и другие знаковые места, полюбуемся архитектурой. Ближе к вечеру вернёмся в отель.

В объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец ВетровВ объятиях «Розового города»: знакомство с Джайпуром, Дворец Ветров
4 день

Джайпур - Агра

Сегодня мы доберёмся до города Агра, но перед этим успеем посмотреть на слонов и покормить их. После этого нас ждёт обзорная экскурсия по Джайпуру: увидим местные форты, обсерватории и храмы. Вечером отправимся в Агру, по прибытии разместимся в отеле.

Джайпур - АграДжайпур - АграДжайпур - АграДжайпур - Агра
5 день

Тадж-Махал и романтика Агры

Сегодня увидим одно из чудес света — Тадж-Махал. Весь день проведём рядом с достопримечательностью, погуляем, пообедаем и поужинаем с видом на мечеть. Ночью отправимся в следующую точку нашего маршрута — Кхаджурахо.

Тадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика АгрыТадж-Махал и романтика Агры
6 день

Храмовый комплекс Кхаджурахо

После завтрака начинаем знакомство с селением. Посетим уникальные храмы, полюбуемся барельефами на фасадах, на которых изображены божественные существа и сцены из их жизни. После экскурсии отправимся на ночной поезд или самолёт до Варанаси.

Храмовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс КхаджурахоХрамовый комплекс Кхаджурахо
7 день

Религиозная столица Индии - Варанаси

Добро пожаловать в один из древнейших городов мира! Варанаси славится производством лучших сари и самыми загадочными ритуалами. Мы узнаем, как здесь останавливают колесо сансары, и погуляем по улицам города, атмосфера которого перенесёт нас на десятки веков назад. Переночуем в местном отеле.

Религиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - ВаранасиРелигиозная столица Индии - Варанаси
8 день

Достопримечательности Дели

Прилетаем в Дели из Варанаси и отдыхаем после дороги. Затем отправляемся изучать достопримечательности столицы. Посетим священные места, прогуляемся по районам. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно исследовать интересные локации. Вечером вас ждёт прощальный ужин и сюрприз от организатора.

Достопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности Дели
9 день

Окончание тура

Вас ждёт трансфер до аэропорта. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Трансфер по маршруту тура
  • Завтраки, 1 ужин в храме Ришикеша
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Питание (кроме завтраков и ужина в храме Ришикеша)
  • Виза
  • Одноместное размещение в отеле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени прибытия. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования
Завершение: Аэропорт Дели. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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