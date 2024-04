Отменить бронь можно в течение 14 дней после оплаты при условии, что до начала тура осталось не менее 30 дней.

Обмен производим после прилёта по актуальному официальному курсу.

Делаем под ключ или помогаем с оплатой уже оформленной визы. Оформление занимает от 3 до 7 дней. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от курса доллара. Виза оформляется на 30 дней, 1 год или 5 лет.

Советуем взять с собой портативную зарядку, головной убор, удобную обувь, подходящую для посещения мечетей одежду.

Проживание. Отели 4* и 5* (Welcomhotel by ITC Hotels, DoubleTree by Hilton, Sarovar Hotels & Resorts, Ramada Plaza by Wyndham). Номера бронируются после оплаты тура, поэтому отели могут меняться с сохранением уровня комфорта. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки в комфортном темпе. До отдалённых точек маршрута будем добираться на общественном транспорте/самолёте. В стоимость входит комфортный трансфер до всех точек маршрута.

Связь и Интернет. Можно приобрести сим-карту по прилёте, так как Wi-Fi доступен не везде.