9 дней
От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», посетить Ганга аарти и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
9 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1550 за человека
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
2 июл в 08:00
$1400 за человека
8 дней
Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
Увидеть сюжеты из Камасутры, понаблюдать за огненной церемонией и знать всё о вышивке зардози
Начало: Аэропорт Дели, точное время - по договорённости
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
$1240 за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана7 октября 2024Ездили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организацией. Посмотрели все достопримечательности, узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В июле»
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Сколько стоит тур в Дели в январе 2025
Сейчас в Дели в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 1240 до 1550. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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