В июле – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Дели на русском языке, цены от $1240. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
На машине
1 отзыв
9 дней
От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», посетить Ганга аарти и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
9 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1550 за человека
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
На машине
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
2 июл в 08:00
$1400 за человека
Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
На машине
8 дней
Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
Увидеть сюжеты из Камасутры, понаблюдать за огненной церемонией и знать всё о вышивке зардози
Начало: Аэропорт Дели, точное время - по договорённости
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
$1240 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    7 октября 2024
    От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
    Ездили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организацией. Посмотрели все достопримечательности, узнали
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    много нового и интересного об Индии, впечатлились и преисполнились) Всё прошло гладко, как и планировалось, нас всегда сопровождали гиды, мы ночевали в хороших отелях, и даже погода почти не подвела. Рекомендую!

    Ездили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организациейЕздили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организациейЕздили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организациейЕздили в тур вдвоём с сестрой с 16 по 24 сентября и остались очень довольны организацией

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Дели до Ришикеша: духовность, романтика, быт
  2. Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
  3. Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в январе 2025
Сейчас в Дели в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 1240 до 1550. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В июле», 1 ⭐ отзыв, цены от $1240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март