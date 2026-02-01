-
15%
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$699
$822 за человека
-
25%
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$799
$1065 за человека
-
20%
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$829
$1036 за человека
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
17 фев в 08:00
20 фев в 08:00
$580 за человека
-
10%
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$399
$443 за человека
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$480 за человека
-
15%
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$1700
$1999 за человека
-
15%
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$1530
$1799 за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$2249 за человека
-
10%
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$1710
$1899 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$779 за человека
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
19 июл в 08:00
16 авг в 08:00
$1470 за человека
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
4 апр в 08:00
30 апр в 08:00
$1260 за человека
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$2530 за человека
Айодхья, Праяградж, Варанаси. Индивидуальный тур из Дели с погружением в индийскую культуру
Погулять по древним городам, увидеть грандиозный храм Рамы и поучаствовать в ритуале поклонения
Начало: Дели, у вашего отеля или в аэропорту, утро
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$1500 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев
Увидеть Тадж-Махал и ашрам «Битлз», помедитировать на молитве в Ришикеше и прокатиться на рикше
Начало: Дели, аэропорт, 4:00
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$1098 за всё до 2 чел.
Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
Побывать в 6 городах, изучить храмы, увидеть церемонию аарти и заглянуть в будущее с астрологом
Начало: Аэропорт Дели, точное время - по договорённости
20 фев в 09:00
6 мар в 08:00
$1240 за человека
Другая Индия - Ладакх: озеро Пангонг, тайны Малого Тибета и жизнь местных
Пообщаться с кочевниками Чангтанга, заглянуть в монастыри и переночевать на берегу жемчужины региона
Начало: Дели, встреча в аэропорту под рейс прилёта
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$1890 за человека
Из Дели в Агру на автомобиле: экскурсии по главным местам в мини-группе
Увидеть Тадж-Махал на рассвете, осмотреть храм Лотоса и Ворота Индии и заглянуть на рынок специй
Начало: Аэропорт Дели, 9:00 (возможно другое время и место...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Насыщенный тур в Индию: главные места Дели, Джайпура и Агры и священный город Вриндаван
Увидеть Тадж-Махал и Храм Лотоса, полюбоваться роскошными дворцами, заглянуть в древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Дели, 7:00
$950 за человека
Четыре лица Индии: Золотой треугольник и священный Варанаси
Изучить Дели и Джайпур, увидеть Тадж-Махал и Красный форт Агры, обойти храмы и гхаты у Ганга
Начало: Дели, место и время по договорённости
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
$690 за человека
Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше
Попробовать звуковую терапию, помедитировать в местах силы и пройти ритуал омовения в Ганге
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 мар в 10:00
1 мая в 10:00
$1300 за человека
