По прибытии в Дели вас встретят с традиционными гирляндами из живых цветов. После этого отправимся в Агру — дорога займёт около 3 часов, по пути сделаем остановку на ароматный индийский чай.

Завтрак пройдёт в ресторане с панорамным видом, а затем мы посетим салон сари, где вы сможете выбрать наряд для фотосессии у Тадж-Махала. На рассвете вас ждёт посещение великого мавзолея любви. В сияющем образе вы сфотографируетесь на фоне белоснежного мрамора.

Позже мы направимся в форт — величественную крепость с дворцами, залами для аудиенций и тенями имперской истории Великих Моголов. Обед состоится в ресторане с видом на Тадж-Махал, где вы продегустируете блюда североиндийской кухни (за доплату).

Вечером — шоу «Мохаббат-э-Тадж», передающее в танце и музыке легенду о любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Ночь пройдёт в отеле в Агре.