Прогуляетесь по залам Аграсского форта
Описание тура
Организационные детали
Важно знать перед поездкой:
Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Храм Акшардхам и Храм Лотоса не работают по понедельникам.
При посещении храмов в Дели необходимо соблюдать дресс-код: одежда должна прикрывать плечи и колени; обувь снимается.
В сикхских храмах гости передвигаются босиком.
Обязательно берите удобную обувь — в маршруте много прогулок.
Спектакль в Агре не проводится с мая по август.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за дополнительную плату.
Транспорт. Переезды между городами и внутри маршрута осуществляются на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером.
Возраст участников. 18–70.
Виза. Нужна, оформляется самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Агра: Тадж-Махал, Красный форт и фотосессия
По прибытии в Дели вас встретят с традиционными гирляндами из живых цветов. После этого отправимся в Агру — дорога займёт около 3 часов, по пути сделаем остановку на ароматный индийский чай.
Завтрак пройдёт в ресторане с панорамным видом, а затем мы посетим салон сари, где вы сможете выбрать наряд для фотосессии у Тадж-Махала. На рассвете вас ждёт посещение великого мавзолея любви. В сияющем образе вы сфотографируетесь на фоне белоснежного мрамора.
Позже мы направимся в форт — величественную крепость с дворцами, залами для аудиенций и тенями имперской истории Великих Моголов. Обед состоится в ресторане с видом на Тадж-Махал, где вы продегустируете блюда североиндийской кухни (за доплату).
Вечером — шоу «Мохаббат-э-Тадж», передающее в танце и музыке легенду о любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Ночь пройдёт в отеле в Агре.
Из Агры в Джайпур
После завтрака в отеле мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даулы, также известный как маленький Тадж, — миниатюрное произведение искусства, предвосхитившее архитектуру Тадж-Махала. Затем отправимся в Лунный сад, откуда открывается один из самых живописных видов на Тадж-Махал.
Для желающих будет предложен аюрведический ритуал продолжительностью 60 минут: массаж с тёплыми маслами, широдхара и травяные компрессы.
После обеда в ресторане с видом на реку начнётся переезд в Джайпур (около 4 часов), во время которого мы остановимся на традиционный чай со сладостями.
Вечером — ужин под открытым небом с фольклорной музыкой и танцами (по желанию). Ночь пройдёт в Джайпуре.
Прогулка по Джайпуру
Утро начнётся с подъёма к форту Амбер — вы подниметесь на слоне, как это делали индийские царицы. Путь к крепости позволит насладиться живописными пейзажами окрестностей. После осмотра форта мы проедем к Джал-Махалу — дворцу, парящему на водной глади (осмотр с улицы), и к Хава-Махалу — знаменитому «Дворцу Ветров» с множеством резных окон (осмотр с улицы).
Затем нас ждёт Городской дворец — бывшая резиденция махараджей, и Джантар-Мантар — уникальная обсерватория под открытым небом, внесённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед пройдёт под живые мелодии раджастанской музыки. Вечером — переезд в Дели (около 4 часов). Ночь — в отеле в Дели.
Возвращение в Дели
Экскурсия начнётся в Старом Дели. Мы осмотрим снаружи Красный форт — бывшую резиденцию императора Шах-Джахана, посетим величественную мечеть Джами-Масджид и прогуляемся по шумному базару Чандни-Чоук. По узким улочкам древнего города мы проедем на велорикше, погружаясь в атмосферу восточного хаоса.
Во второй половине дня — знакомство с Новым Дели. Мы посетим крупнейший индуистский храм в мире — Акшардхам, увидим Ворота Индии — мемориал в честь погибших солдат, осмотрим необычный храм Лотоса, а также яркий храм Лакшми Нараяны, посвящённый богине процветания.
Финальной точкой станет гурудвара Бангла-Сахиб — сикхский храм с золотыми куполами, где можно получить благословение и попробовать бесплатную трапезу лангар.
Перед трансфером в аэропорт — прощальный обед в одном из лучших ресторанов города.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$949
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на слонах
- Фотосессия в сари у Тадж-Махала
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание - ориентировочно $10-20 в день
- Доплата за 1-местное размещение - $150
- Виза в Индию - 6500 ₽ (с оформлением)
- Аюрведический массаж (по желанию)
- Спектакль «Мохаббат-э-Тадж» (по желанию)
- Услуги профессионального фотографа в Тадж-Махале - 2500 рупий за 10 распечатанных фотографий