В Индию женской компанией: мини-путешествие по Агре, Дели и Джайпуру

Устроить фотосессию в сари, прокатиться на слонах и осмотреть святыни
В этом туре каждый день будет наполнен красотой, культурой и эмоциями. Вы окажетесь у подножия Тадж-Махала на рассвете — в сияющем сари, во время персональной фотосессии.

Прогуляетесь по залам Аграсского форта
и прикоснётесь к утончённой архитектуре мавзолея Итимад-уд-Даулы.

В Джайпуре подниметесь на слоне к форту Амбер, увидите Дворец Ветров и древнюю обсерваторию Джантар-Мантар. В Дели окунётесь в атмосферу старинных базаров, мечетей и современных храмов.

Побываете в индуистских и сикхских святилищах, совершите поездку на велорикше по узким улочкам и насладитесь панорамами дворцов.

Описание тура

Организационные детали

Важно знать перед поездкой:

Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Храм Акшардхам и Храм Лотоса не работают по понедельникам.
При посещении храмов в Дели необходимо соблюдать дресс-код: одежда должна прикрывать плечи и колени; обувь снимается.
В сикхских храмах гости передвигаются босиком.
Обязательно берите удобную обувь — в маршруте много прогулок.
Спектакль в Агре не проводится с мая по август.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за дополнительную плату.

Транспорт. Переезды между городами и внутри маршрута осуществляются на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером.

Возраст участников. 18–70.

Виза. Нужна, оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Агра: Тадж-Махал, Красный форт и фотосессия

По прибытии в Дели вас встретят с традиционными гирляндами из живых цветов. После этого отправимся в Агру — дорога займёт около 3 часов, по пути сделаем остановку на ароматный индийский чай.

Завтрак пройдёт в ресторане с панорамным видом, а затем мы посетим салон сари, где вы сможете выбрать наряд для фотосессии у Тадж-Махала. На рассвете вас ждёт посещение великого мавзолея любви. В сияющем образе вы сфотографируетесь на фоне белоснежного мрамора.

Позже мы направимся в форт — величественную крепость с дворцами, залами для аудиенций и тенями имперской истории Великих Моголов. Обед состоится в ресторане с видом на Тадж-Махал, где вы продегустируете блюда североиндийской кухни (за доплату).

Вечером — шоу «Мохаббат-э-Тадж», передающее в танце и музыке легенду о любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Ночь пройдёт в отеле в Агре.

Агра: Тадж-Махал, Красный форт и фотосессияАгра: Тадж-Махал, Красный форт и фотосессияАгра: Тадж-Махал, Красный форт и фотосессия
2 день

Из Агры в Джайпур

После завтрака в отеле мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даулы, также известный как маленький Тадж, — миниатюрное произведение искусства, предвосхитившее архитектуру Тадж-Махала. Затем отправимся в Лунный сад, откуда открывается один из самых живописных видов на Тадж-Махал.

Для желающих будет предложен аюрведический ритуал продолжительностью 60 минут: массаж с тёплыми маслами, широдхара и травяные компрессы.

После обеда в ресторане с видом на реку начнётся переезд в Джайпур (около 4 часов), во время которого мы остановимся на традиционный чай со сладостями.

Вечером — ужин под открытым небом с фольклорной музыкой и танцами (по желанию). Ночь пройдёт в Джайпуре.

Из Агры в ДжайпурИз Агры в Джайпур
3 день

Прогулка по Джайпуру

Утро начнётся с подъёма к форту Амбер — вы подниметесь на слоне, как это делали индийские царицы. Путь к крепости позволит насладиться живописными пейзажами окрестностей. После осмотра форта мы проедем к Джал-Махалу — дворцу, парящему на водной глади (осмотр с улицы), и к Хава-Махалу — знаменитому «Дворцу Ветров» с множеством резных окон (осмотр с улицы).

Затем нас ждёт Городской дворец — бывшая резиденция махараджей, и Джантар-Мантар — уникальная обсерватория под открытым небом, внесённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед пройдёт под живые мелодии раджастанской музыки. Вечером — переезд в Дели (около 4 часов). Ночь — в отеле в Дели.

Прогулка по ДжайпуруПрогулка по ДжайпуруПрогулка по Джайпуру
4 день

Возвращение в Дели

Экскурсия начнётся в Старом Дели. Мы осмотрим снаружи Красный форт — бывшую резиденцию императора Шах-Джахана, посетим величественную мечеть Джами-Масджид и прогуляемся по шумному базару Чандни-Чоук. По узким улочкам древнего города мы проедем на велорикше, погружаясь в атмосферу восточного хаоса.

Во второй половине дня — знакомство с Новым Дели. Мы посетим крупнейший индуистский храм в мире — Акшардхам, увидим Ворота Индии — мемориал в честь погибших солдат, осмотрим необычный храм Лотоса, а также яркий храм Лакшми Нараяны, посвящённый богине процветания.

Финальной точкой станет гурудвара Бангла-Сахиб — сикхский храм с золотыми куполами, где можно получить благословение и попробовать бесплатную трапезу лангар.

Перед трансфером в аэропорт — прощальный обед в одном из лучших ресторанов города.

Возвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$949
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на слонах
  • Фотосессия в сари у Тадж-Махала
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание - ориентировочно $10-20 в день
  • Доплата за 1-местное размещение - $150
  • Виза в Индию - 6500 ₽ (с оформлением)
  • Аюрведический массаж (по желанию)
  • Спектакль «Мохаббат-э-Тадж» (по желанию)
  • Услуги профессионального фотографа в Тадж-Махале - 2500 рупий за 10 распечатанных фотографий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
Завершение: Аэропорт Дели, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1865 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

