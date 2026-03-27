Сядем на паром в районе Бетим и переправимся на сторону берегов старого Панаджи.
Пройдём по набережной, которая выведет нас к самому старому зданию города. Я расскажу, какой путь прошёл Панаджи и как он формировался в португальскую эпоху.
Посетим Археологической музей — тихую сокровищницу Гоа. Внутри — древние скульптуры, храмовые реликвии и следы прошлых эпох, когда переплелись индийская и португальская культуры.
Погуляем по старому кварталу Фонтеньяс. В здешних старинных виллах живут гоанцы, в жилах которых течёт португальская кровь их предков.
Заглянем в галерею Марио Миранды — художника и мастера тонкого юмора. Его картины и керамика — живые сцены с улиц, кафе и домов. Через простые сюжеты он передаёт душу Гоа — человечную, смешную и очень настоящую.
Проследуем к церкви Непорочного Зачатия Девы Марии в стиле португальского барокко с элементами неоклассицизма. Я расскажу, почему это не только религиозный, но и визуальный символ Панаджи.
Посетим красивый индуистский храм — Лакшми. И уже отсюда пойдём к набережной и на пароме отправимся обратно в Бетим.
Организационные детали
В стоимость включено: переправа на пароме, билеты в музей
Для посещения храма колени и плечи должны быть прикрыты
По желанию сделаем остановку на кофе — оплачивается дополнительно
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$25
Дети от 7 до 12 лет
$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Бетим
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней на экскурсиях. Приглашаю в нескучные, яркие путешествия по Гоа и в другие штаты. Вы увидите объекты ЮНЕСКО и природные заповедники, узнаете о культуре, религии, традициях и изюминках страны. Сотрудничаю с лицензированным парком автомобилей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
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Е
Екатерина
Искренне хотим поблагодарить Елену за экскурсию-прогулку по португальским кварталам Панаджи. Елена — отличный гид с прекрасной, грамотной речью и глубоким знанием фактического материала. Слушать её было не только интересно, но и читать дальшеуменьшить
по-настоящему приятно. Экскурсия получилась колоритной, вкусной, познавательной и очень душевной! Особенно запомнились церемонии в храме богини Лакшми — это стало настоящим открытием и добавило особой атмосферы.
Увозим с собой прекрасное настроение, отличные фотографии и искреннюю благодарность Елене за любовь к своему делу, стране и людям!
С уважением, Екатерина и Дмитрий, Сочи
Елена
Ответ организатора:
Благодарствую за такой искренний отзыв! Я старалась и мне с вами было не обыкновенно легко. Вы, своими познаниями двигали меня говорить вам больше и много. Спасибо вам, что вы такие есть), мои туристы)
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла отлично. Панаджи - просто прелестнейший город. Очень приятно гулять по разноцветным португальским улочкам, утопающим в зелени. Гид Елена рассказала много про индийских богов, про порядки в храмах, провела подробную экскурсию по музею, была очень дружелюбна и ответила на все вопросы) Спасибо за такую насыщенную прогулку 🙏🏻
+1
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Андрей
Хочу поблагодарить Елену на экскурсию по Панаджи и отдельно за помощь с решением вопроса по трансферу. Было информативно, интересно, можно полноценно ощутить местный колорит пока идешь до португальского квартала. Он действительно является особенностью Гоа и индийской культуры, такой островок старой Европы в Азии, который явно выделяется на фоне всего остального, архитектурой, красотой и чистотой)
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