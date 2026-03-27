Идём (а сначала туда доплывём) неспешно гулять по исторической части Панаджи, где город раскрывается не через даты, а через настроение. Узкие улочки Фонтеньяса, кованые решётки, музей с артефактами, храмы, скрытые дворики и вид на реку Мандови — здесь хочется идти медленно, смотреть по сторонам и слушать истории.

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Описание экскурсии

Сядем на паром в районе Бетим и переправимся на сторону берегов старого Панаджи.

Пройдём по набережной, которая выведет нас к самому старому зданию города. Я расскажу, какой путь прошёл Панаджи и как он формировался в португальскую эпоху.

Посетим Археологической музей — тихую сокровищницу Гоа. Внутри — древние скульптуры, храмовые реликвии и следы прошлых эпох, когда переплелись индийская и португальская культуры.

Погуляем по старому кварталу Фонтеньяс. В здешних старинных виллах живут гоанцы, в жилах которых течёт португальская кровь их предков.

Заглянем в галерею Марио Миранды — художника и мастера тонкого юмора. Его картины и керамика — живые сцены с улиц, кафе и домов. Через простые сюжеты он передаёт душу Гоа — человечную, смешную и очень настоящую.

Проследуем к церкви Непорочного Зачатия Девы Марии в стиле португальского барокко с элементами неоклассицизма. Я расскажу, почему это не только религиозный, но и визуальный символ Панаджи.

Посетим красивый индуистский храм — Лакшми. И уже отсюда пойдём к набережной и на пароме отправимся обратно в Бетим.

Организационные детали