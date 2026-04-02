Мы начнём день с визита в храм бога-защитника Ханумана. Вы увидите деревянный алтарь и услышите звуки мантр
Затем прогуляемся по европейским улочкам квартала Фонтейньяс, где фасады выкрашены в сочные цвета, а балконы увиты бугенвиллией
А ещё зайдём в художественный центр Fundação Oriente и Национальный музей Гоа, чтобы увидеть редкие артефакты от древности до времён колонизации
Святыни Старого Гоа
В бывшей столице португальской империи вас ждут грандиозные соборы. Мы посетим Базилику Иисуса, где хранятся мощи святого Франциска Ксаверия, и кафедральный собор Св. Екатерины. Вы увидите «крест исполнения желаний», развалины монастыря Св. Августина и изящную церковь Св. Каэтана.
Река Мандови и форт Рейс Магос
Короткая паромная переправа на традиционном ферри позволит насладиться речными пейзажами и прохладой. Финальной точкой станет форт Рейс Магос 16 века. Мы пройдёмся по его бастионам и заглянем в арочные коридоры, откуда открывается лучший панорамный вид на устье реки и зелёные холмы.
Тайминг программы
8:00 — выезд из отеля 10:00 — храм Ханумана и прогулка по Панаджи 11:00 — белоснежная церковь Непорочного зачатия и культурный центр 11:40 — Национальный музей штата Гоа 12:10 — переезд в Старый Гоа 12:40–14:40 — осмотр соборов и реликвий 14:40–15:20 — переправа на пароме по реке Мандови 15:20–16:00 — исследование форта Рейс Магос 16:00–17:00 — обратный путь (время зависит от расположения отеля)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером
В стоимость включено: все входные билеты, завтрак, вода и соки
Обед оплачивается отдельно. Трансфер с пляжей Южного Гоа — от $10 (точная стоимость зависит от расположения вашего пляжа и уточняется при бронировании)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$55
Дети до 4 лет
Бесплатно
Дети 5-11 лет
$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы команда людей, которые путешествуют по Индии не набегами, а по-настоящему: живя здесь, исследуя страну годами и возвращаясь в одни и те же места снова и снова. За это время читать дальшеуменьшить
мы организовали сотни экскурсий и авторских маршрутов — от насыщенных однодневных поездок по Гоа до многодневных туров по разным штатам Индии.
Наша основа — Гоа, но не открытка, а живой регион: джунгли, водопады, горные деревни, дикие пляжи, храмы без толп туристов, треки и соседние штаты. Нас цепляет настоящесть — когда важен не чек-лист достопримечательностей, а ощущение дороги, момента и глубины места. Мы сами составляем маршруты, знаем, когда и зачем туда ехать, продумываем логистику, ритм и детали.
В наших турах нет спешки, шаблонов и галочек. Зато есть комфорт, безопасность, вкусная еда, живая атмосфера и внимание к каждому участнику. Мы умеем создать пространство, где даже самые застенчивые раскрываются, а группа становится единым целым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Добрый вечер 💖 Была на экскурсии "Две столицы Гоа + форт", до сих пор под большим впечатлением. Ооочень интересно, столько новой информации, наш гид просто молодец - столько всего рассказывал, читать дальшеуменьшить
отвечал на все наши вопросы. Посетили интересные локации, даже не верится, что за один день мы столько всего увидели и узнали. Группа у нас тоже подобралась очень классная, было очень приятно со всеми пообщаться! Всем огромное спасибо и спасибо компании за вашу работу! 💖
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