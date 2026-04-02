Гоа — это не только пляжи, но и уникальный сплав культур. Мы отправимся в две столицы: современный Панаджи с его яркими латинскими кварталами и величественный Старый Гоа, который когда-то называли Золотым. Вы увидите древние индуистские святыни, христианские реликвии, проедете на пароме через реку Мандови и исследуете бастионы самого старого португальского форта в регионе.

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Описание экскурсии

Колоритный Панаджи и храм Ханумана

Мы начнём день с визита в храм бога-защитника Ханумана. Вы увидите деревянный алтарь и услышите звуки мантр

Затем прогуляемся по европейским улочкам квартала Фонтейньяс, где фасады выкрашены в сочные цвета, а балконы увиты бугенвиллией

А ещё зайдём в художественный центр Fundação Oriente и Национальный музей Гоа, чтобы увидеть редкие артефакты от древности до времён колонизации

Святыни Старого Гоа

В бывшей столице португальской империи вас ждут грандиозные соборы. Мы посетим Базилику Иисуса, где хранятся мощи святого Франциска Ксаверия, и кафедральный собор Св. Екатерины. Вы увидите «крест исполнения желаний», развалины монастыря Св. Августина и изящную церковь Св. Каэтана.

Река Мандови и форт Рейс Магос

Короткая паромная переправа на традиционном ферри позволит насладиться речными пейзажами и прохладой. Финальной точкой станет форт Рейс Магос 16 века. Мы пройдёмся по его бастионам и заглянем в арочные коридоры, откуда открывается лучший панорамный вид на устье реки и зелёные холмы.

Тайминг программы

8:00 — выезд из отеля

10:00 — храм Ханумана и прогулка по Панаджи

11:00 — белоснежная церковь Непорочного зачатия и культурный центр

11:40 — Национальный музей штата Гоа

12:10 — переезд в Старый Гоа

12:40–14:40 — осмотр соборов и реликвий

14:40–15:20 — переправа на пароме по реке Мандови

15:20–16:00 — исследование форта Рейс Магос

16:00–17:00 — обратный путь (время зависит от расположения отеля)

Организационные детали