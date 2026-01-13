Мои заказы

Музеи и искусство Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Гоа на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа
Здесь цветные дома, смешение культур и живые сцены городской жизни
Начало: В районе Бетим
«Посетим Археологической музей — тихую сокровищницу Гоа»
Завтра в 15:30
27 янв в 15:30
$25 за человека
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
На машине
9 часов
Водная прогулка
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
От встречи с древними рептилиями до безмятежности райского побережья и величия индийской истории
Начало: В вашем отеле
«Обсудим местную историю в бывшей резиденции местных правителей, где сегодня располагается музей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
$60 за человека
Искусство и наследие Гоа: музей, форт Рейс Магос и обед на берегу реки
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Искусство и наследие Гоа: музей, форт Рейс Магос и обед на берегу реки
Увидеть за парадными фасадами курорта глубокие и многослойные смыслы
Начало: В вашем отеле
«10:00 — музей Гоа: мечта, ставшая реальностью»
25 янв в 10:00
27 янв в 10:00
$206 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 января 2026
    Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа
    Экскурсия прошла отлично. Панаджи - просто прелестнейший город. Очень приятно гулять по разноцветным португальским улочкам, утопающим в зелени. Гид Елена
    читать дальше

    рассказала много про индийских богов, про порядки в храмах, провела подробную экскурсию по музею, была очень дружелюбна и ответила на все вопросы) Спасибо за такую насыщенную прогулку 🙏🏻

