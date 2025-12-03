Мои заказы

Экскурсии по набережной Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
На лодке
6 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
Начало: Ваш отель
«После захватывающего промысла вас ожидает гастрономическое завершение дня в уютном кафе на берегу океана»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Краски Панаджи
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи: колониальная и современная
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
«Центральную набережную и пляж Мирамар с красивым видом на северное побережье»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 декабря 2025
    Краски Панаджи
    Пишу пока свежо воспоминание! Елена, спасибо тебе за очень познавательную разнообразную экскурсию! Все доходчиво объяснила, по моему запросу скорректировала маршрут! Однозначно рекомендую Елену как прекрасного экскурсовода и просто ну очень клевого позитивного человека!
  • А
    Алексей
    29 ноября 2025
    Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
    Отличная экскурсия. Прокатиться на лодке по вечерней реке, понаблюдать за флорой и фауной это то что нужно в перерывах между
    пляжными полежанками). Так же приятный бонус по ловле крабов и вкусного ужина обеспечен, лучше чем заказывать в кафе, сами поймали, вам их ещё и приготовили, а по просьбам некоторых ещё и почистили. Однозначно рекомендую данную прогулку!

  • A
    Alexey
    25 ноября 2025
    Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
    Рекомендую, помимо самой речной прогулки, можно увидеть множество индийской фауны если повезет, то уведить крокодилов. Нам попались черепахи, мангусты, множество птиц - как будто побывали в зоопарке. Ну и естественно крабы, ужин будет в живописном месте с видом на залив.
  • О
    Ольга
    25 ноября 2025
    Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
    Намастэ! Наша дружная компания из Кургана покупала 2 экскурсии у Марии. Хотим выразить огромную благодарность и искреннее восхищение за организацию
    экскурсий. Лина - профессиональный и грамотный Гид, с которой мы были на экскурсии « Шива + Гокарна», интересно и доступно рассказала о истории и религии Индии. Вторая экскурсия, которая совпала с именинами одной из наших туристок — была «Ловля Крабов». 🦀🦀🦀Не передать словами, какие мы испытали эмоции от этой экскурсии!!! Было очень забавно и весело. Лодка была украшена воздушными шариками, шампанское, ром и пиво подняли настроение у туристов. Семья Марии подарили имениннице букет роз, 2 именинных торта, подарок!!! Целый вечер — только смех, веселье и океан положительных эмоций. Вечером - ужин в кафе с крабами и Ромом. Гости экскурсии натанцевались, нахохотались и просто бомбически 🔥🔥🔥провели время! Милая Мария и Ваша очень красивая и потрясающая семья!!! Спасибо Вам огромнейшее за наш потрясающий отдых и непередаваемые и незабываемые эмоции!!! Мы Вас ЛЮБИМ!!! ♥️ Привет из Кургана!

  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
    Мария, доброе утро ☀️ спасибо Вам за такую чудесную экскурсию 😚 навеселились, наплясались от души, очень хорошо провели время 👍 и еще забыли ведь Вам деньги за экскурсию отдать! Как нам их Вам передать?
  • В
    Вадим
    8 мая 2025
    Краски Панаджи
    Елена в переводе с гоанского означает самый лучший гид. Огромное ей спасибо за экскурсию. Было интересно и познавательно. С удовольствием прошлись по португальскому кварталу, посетили храмы и местный рынок,купили фрукты и загадали желание. Рекомендуем всем туристам брать экскурсии у Елены.
  • Е
    Евгений
    21 марта 2025
    Краски Панаджи
    Экскурсия очень информативная и проходит по самым интересным местам. Гид, Елена, заботливо проведёт Вас по культурным достопримечательностям столицы Гоа, так что время пролетит незаметно. Нам с семьёй все очень понравилось, рекомендуем!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
  2. Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
  3. Краски Панаджи
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 240. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Гоа, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Гоа. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025