Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
Начало: Ваш отель
«После захватывающего промысла вас ожидает гастрономическое завершение дня в уютном кафе на берегу океана»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи: колониальная и современная
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
«Центральную набережную и пляж Мирамар с красивым видом на северное побережье»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 6 чел.
- OOlga3 декабря 2025Пишу пока свежо воспоминание! Елена, спасибо тебе за очень познавательную разнообразную экскурсию! Все доходчиво объяснила, по моему запросу скорректировала маршрут! Однозначно рекомендую Елену как прекрасного экскурсовода и просто ну очень клевого позитивного человека!
- ААлексей29 ноября 2025Отличная экскурсия. Прокатиться на лодке по вечерней реке, понаблюдать за флорой и фауной это то что нужно в перерывах между
- AAlexey25 ноября 2025Рекомендую, помимо самой речной прогулки, можно увидеть множество индийской фауны если повезет, то уведить крокодилов. Нам попались черепахи, мангусты, множество птиц - как будто побывали в зоопарке. Ну и естественно крабы, ужин будет в живописном месте с видом на залив.
- ООльга25 ноября 2025Намастэ! Наша дружная компания из Кургана покупала 2 экскурсии у Марии. Хотим выразить огромную благодарность и искреннее восхищение за организацию
- ООльга11 ноября 2025Мария, доброе утро ☀️ спасибо Вам за такую чудесную экскурсию 😚 навеселились, наплясались от души, очень хорошо провели время 👍 и еще забыли ведь Вам деньги за экскурсию отдать! Как нам их Вам передать?
- ВВадим8 мая 2025Елена в переводе с гоанского означает самый лучший гид. Огромное ей спасибо за экскурсию. Было интересно и познавательно. С удовольствием прошлись по португальскому кварталу, посетили храмы и местный рынок,купили фрукты и загадали желание. Рекомендуем всем туристам брать экскурсии у Елены.
- ЕЕвгений21 марта 2025Экскурсия очень информативная и проходит по самым интересным местам. Гид, Елена, заботливо проведёт Вас по культурным достопримечательностям столицы Гоа, так что время пролетит незаметно. Нам с семьёй все очень понравилось, рекомендуем!!
