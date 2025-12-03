читать дальше

экскурсий. Лина - профессиональный и грамотный Гид, с которой мы были на экскурсии « Шива + Гокарна», интересно и доступно рассказала о истории и религии Индии. Вторая экскурсия, которая совпала с именинами одной из наших туристок — была «Ловля Крабов». 🦀🦀🦀Не передать словами, какие мы испытали эмоции от этой экскурсии!!! Было очень забавно и весело. Лодка была украшена воздушными шариками, шампанское, ром и пиво подняли настроение у туристов. Семья Марии подарили имениннице букет роз, 2 именинных торта, подарок!!! Целый вечер — только смех, веселье и океан положительных эмоций. Вечером - ужин в кафе с крабами и Ромом. Гости экскурсии натанцевались, нахохотались и просто бомбически 🔥🔥🔥провели время! Милая Мария и Ваша очень красивая и потрясающая семья!!! Спасибо Вам огромнейшее за наш потрясающий отдых и непередаваемые и незабываемые эмоции!!! Мы Вас ЛЮБИМ!!! ♥️ Привет из Кургана!