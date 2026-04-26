Откройте европейскую сторону Гоа на нашей лёгкой однодневной прогулке! Вы увидите белоснежные кварталы Фонтейньяс, крепость Рейс Магос с лучшими видами, прокатитесь на пароме и завершите день обедом и шопингом в удобном молле. Всё — в комфортном ритме с кондиционером, гидом и включёнными билетами.
Описание экскурсииПортугальское очарование Гоа: прогулка по колониальным кварталам Лёгкая, насыщенная однодневная прогулка по местам, где европейское наследие Гоа чувствуется особенно ясно. Белоснежные фасады в квартале Фонтейняс, музейный форт Рейс Магос с видами на устье Мандови, короткая переправа на пароме и финальная точка — Mall De Goa для удобного обеда и шопинга. Маршрут подходит семьям и тем, кто хочет «впитать» атмосферу без долгих переездов: ритм спокойный, много красивых остановок, транспорт с кондиционером, русскоязычный гид и входные билеты включены. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Фонтейняс
- Музейный форт Рейс Магос
- Храм Ханумана
- Панаджи
- Мандови
- Mall De Goa
Что включено
- Русскоязычный гид
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед в Mall De Goa (~$5/чел. на фуд-корте)
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту детали сообщаются при подтверждении бронирования
- Дресс-код для храмов: плечи и колени закрыты обувь оставляем у входа
- Что взять с собой: солнцезащиту, воду, удобную городскую обувь, лёгкий платок/шаль. Для детей - мини-перекус и влажные салфетки
- В Mall De Goa чаще всего принимают зарубежные карты мелкие расходы удобнее оплачивать рупиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
