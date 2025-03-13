Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
$35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Архитектурные сокровища Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 апр в 09:00
16 апр в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
11 апр в 08:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена13 марта 2025Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
- ААлександр13 января 2025Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.
- ММаргарита26 декабря 2024Экскурсия не состоялась по вине некоторых туристов.
- ССветлана17 февраля 2024Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Рейс Магос Форт»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в апреле 2025
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