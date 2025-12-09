Откройте неизведанные пляжи Южного Гоа в этом путешествии к диким берегам.
Вас ждут три уединенные бухты с золотистым песком и бирюзовой водой, блюда из свежих устриц и легкая прогулка через джунгли. Кульминацией станет посещение древнего форта с панорамным видом на горные склоны.
Вас ждут три уединенные бухты с золотистым песком и бирюзовой водой, блюда из свежих устриц и легкая прогулка через джунгли. Кульминацией станет посещение древнего форта с панорамным видом на горные склоны.
Описание экскурсии
Приглашаем вас открыть для себя скрытые жемчужины Южного Гоа. Вас ждет посещение трех диких пляжей, где мягкий песок встречается с бирюзовыми водами Аравийского моря, создавая ощущение полной свободы и уединения. Во время прогулки по побережью вы сможете попробовать свежайшие устрицы, собранные местными рыбаками. Программа включает легкий трекинг через живописные джунгли, занимающий около пятнадцати минут и дарящий щепотку приключений. Кульминацией путешествия станет посещение старинного форта, с высоты которого открывается захватывающая панорама на бескрайний океан и покрытые зеленью горные склоны. Эта экскурсия позволит вам увидеть другую сторону Гоа — безлюдную, первозданную и невероятно живописную. Важная информация:
Дорога займет 2,5–3 часа • Дети до 4 лет — бесплатно.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный местный водитель
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Любой пляж Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Дорога займет 2,5-3 часа
- Дети до 4 лет - бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$60 за человека