Маргао, второй по величине город Гоа, предлагает уникальную возможность погрузиться в его богатую историю и культуру.
Участники фотопрогулки смогут насладиться видами португальских колониальных особняков, посетить главную церковь и здание Администрации, а также попробовать горячий шоколад на местной фабрике. Это идеальный способ провести время в дружеской атмосфере, запечатлевая яркие моменты на фото. Бронируйте сейчас и откройте для себя Маргао с новой стороны
Участники фотопрогулки смогут насладиться видами португальских колониальных особняков, посетить главную церковь и здание Администрации, а также попробовать горячий шоколад на местной фабрике. Это идеальный способ провести время в дружеской атмосфере, запечатлевая яркие моменты на фото. Бронируйте сейчас и откройте для себя Маргао с новой стороны
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛 Колониальная архитектура
- 🍫 Вкуснейший горячий шоколад
- ☕ Уютные кафе и десерты
- 🌿 Прогулка по старинному парку
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Колониальные особняки
- Главная церковь Маргао
- Здание Администрации
- Старый рынок
- Шоколадная фабрика
Описание фото-прогулки
На фотопрогулке вы:
- полюбуетесь колониальными особняками
- увидите главную церковь Маргао и здание Администрации
- пройдёте по местам Старого рынка, вокруг которого возник город
- заглянете на шоколадную фабрику и попробуете вкуснейший горячий шоколад
- зайдёте в магазин с натуральными специями
- оцените легендарный португальский десерт в современной кофейне
- погуляете по старинному ухоженному парку, утопающему в зелени и цветах магнолии
- побываете в кафе, которое открыла участница шоу «Мастершеф Индия»
- по желанию посетите колоритный местный рынок
На протяжение всей прогулки мы будем вас фотографировать и делиться интересными фактами о Гоа.
Организационные детали
- Первые кадры вы получите уже в день съёмки, остальные — в течение двух дней. Всего мы отправим вам 150-300 снимков с цветокоррекцией и лёгкой ретушью
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Маргао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Гоа
Провела экскурсии для 86 туристов
Мы — не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
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