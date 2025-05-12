Наталья — ваш гид в Гоа

Провела экскурсии для 86 туристов

читать дальше про местную жизнь, личные истории, помимо реальных фактов. Проводим там, где ходим сами, пробуем то, что попробовали сами. Забудьте о телефонах на время нашего тура — все самое интересное мы вам покажем и сфотографируем для вас!

Мы — не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываем