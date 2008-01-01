SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
В двухдневной поездке в штат Карнатака вы увидите самую большую статую Шивы в мире и посетите водопад Джог.

В тигровом заповеднике для вас устроят сафари на джипах.

Вы увидите тигров, львов и многих других животных, а также посетите зоопарк.

День закончится в городе Шимога.

Следующий день вы проведете сначала в горах ⛰️, в центре тренировки слонов, а после обеда вы посетите храм Агорешвара.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $140 за человека

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След тигра
След тигра

Что вы увидите

  • Паломнический центр Мурдешвар
  • Центр тренировки слонов
  • Парк Шивамога
  • Водопад Джог
  • Храм Агорешвара
Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – места, где тигры, львы, слоны и другие дикие животные обитают в практически естественной среде.
Знаменитый храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, центр тренировки слонов и заповедник Шивамога, водопад Джог Фолс – второй по высоте в Азии.
Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей 🏛️ и эко-поездки. Уникальная программа, составленная «Путеводной Звездой», позволяет вам с комфортом посетить все отдаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!

Первый день:

  • В первый день нашего путешествия мы посетим паломнический центр Мурдешвар – место, где, как верят индусы, находится один из пяти фрагментов Шива-лингама, – и город 🏙️ Удупи, знаменитый большим кришнаитским храмом.
  • Путь из Гоа нам предстоит неблизкий – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, по дороге позавтракав в «локальном» (с традиционной индийской кухней и для индийцев) кафе. Узнав на практике, что такое завтрак по-индийски, мы приезжаем в Мурдешвар. Этот город – место, где с древних времен до наших дней возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Говорят, именно сюда первым делом направляются в паломничество отдавшие дань обществу пожилые мужчины.
  • По легенде, именно в Мурдешваре находится один из пяти фрагментов нерукотворного Шива-лингама. Здесь мы первым делом направимся к самой высокой в мире (37, 5 метров) статуе Шивы, возведенной в 2008 г. Внутри статуи располагается музей 🖼 восковых фигур, рассказывающих историю 📖 Шива-лингама ярко и эмоционально. После посещения музея мы поднимемся на башню «гопурам» («го» – «корова», «пурам» – «деревня») 16 века, с высоты которой открывается прекрасный вид на город Мурдешвар, раскинувшийся на морском берегу. Раньше такие башни строили как входные ворота в храмы. Эта гопурам приведет нас в знаменитый Золотой храм Шивы.
  • После Мурдешвара мы отправляемся в Удупи – большой город, крупный экономический центр штата Карнатака. Здесь нам представится возможность немного отдохнуть – искупаться на практически безлюдном местном пляже. Можно будет и покататься за верблюдах 🐪 (за дополнительную плату). А вечером мы отправимся на красочную службу в кришнаитском храме, где сможем вместе с индусами-прихожанами поучаствовать в ритуале катания колесницы (здесь верят, что этот ритуал очищает карму и избавляет от грехов). Праздничное шествие возглавляет нарядно украшенный священный слон. После службы мы заселяемся в отель 🏨 день:
    • Мы едем встречать рассвет в горы ⛰️ – направляемся в центр тренировки слонов. Здесь обитают 18 слонов, но регулярно происходит пополнение в семействе, поэтому всегда есть и малыши. Мы сможем покататься на слонах, пообщаться с этими мудрыми животными и сфотографироваться с ними.
    • Следующий пункт нашего маршрута – биологический парк 🌳 Шивамога, известный на всю Индию. Тигры тут содержатся в естественной среде их обитания, также есть просторные вольеры с оленями, львами и другими дикими животными. Нам предстоит и прогулка 👣 по другой части парка – зоопарку, где мы познакомимся с ягуарами, гиенами, шакалами, обезьянами, павлинами, гималайскими мишками, кроликами и многими другими! Восторг 🔥 гарантирован всем: от детей до докторов биологических наук.
    • Далее, после вкусного обеда мы едем к знаменитому водопаду Джог Фолс, самому высокому (1000 м) в Юго-Восточной Азии. Наслаждаемся красивейшими пейзажами и, полные впечатлений, отправляемся домой.

    Место окончания экскурсии:

      Ваш отель
    Что входит
    • Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
    • Сопровождение русского гида
    • Входные билеты во все храмы и заповедник Шивамога
    • Проживание в отеле 2- 3* (4* при выборе соответствующего билета) с двухместным размещением
    • Завтраки
    Что не входит
    • Обеды и ужины около 30$
    • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
    • Доплата за 1-местное размещение - 15$ (в бюджетном отеле), 25$ (в отеле 4*)
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    След тигра
    След тигра
    След тигра

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    SuryaTravels
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