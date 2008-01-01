Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – места, где тигры, львы, слоны и другие дикие животные обитают в практически естественной среде.

Знаменитый храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, центр тренировки слонов и заповедник Шивамога, водопад Джог Фолс – второй по высоте в Азии.

Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей 🏛️ и эко-поездки. Уникальная программа, составленная «Путеводной Звездой», позволяет вам с комфортом посетить все отдаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!

Первый день: