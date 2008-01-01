Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – места, где тигры, львы, слоны и другие дикие животные обитают в практически естественной среде.
Знаменитый храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, центр тренировки слонов и заповедник Шивамога, водопад Джог Фолс – второй по высоте в Азии.
Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей 🏛️ и эко-поездки. Уникальная программа, составленная «Путеводной Звездой», позволяет вам с комфортом посетить все отдаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!
Первый день:
В первый день нашего путешествия мы посетим паломнический центр Мурдешвар – место, где, как верят индусы, находится один из пяти фрагментов Шива-лингама, – и город 🏙️ Удупи, знаменитый большим кришнаитским храмом.
Путь из Гоа нам предстоит неблизкий – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, по дороге позавтракав в «локальном» (с традиционной индийской кухней и для индийцев) кафе. Узнав на практике, что такое завтрак по-индийски, мы приезжаем в Мурдешвар. Этот город – место, где с древних времен до наших дней возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Говорят, именно сюда первым делом направляются в паломничество отдавшие дань обществу пожилые мужчины.
По легенде, именно в Мурдешваре находится один из пяти фрагментов нерукотворного Шива-лингама. Здесь мы первым делом направимся к самой высокой в мире (37, 5 метров) статуе Шивы, возведенной в 2008 г. Внутри статуи располагается музей 🖼 восковых фигур, рассказывающих историю 📖 Шива-лингама ярко и эмоционально. После посещения музея мы поднимемся на башню «гопурам» («го» – «корова», «пурам» – «деревня») 16 века, с высоты которой открывается прекрасный вид на город Мурдешвар, раскинувшийся на морском берегу. Раньше такие башни строили как входные ворота в храмы. Эта гопурам приведет нас в знаменитый Золотой храм Шивы.
После Мурдешвара мы отправляемся в Удупи – большой город, крупный экономический центр штата Карнатака. Здесь нам представится возможность немного отдохнуть – искупаться на практически безлюдном местном пляже. Можно будет и покататься за верблюдах 🐪 (за дополнительную плату). А вечером мы отправимся на красочную службу в кришнаитском храме, где сможем вместе с индусами-прихожанами поучаствовать в ритуале катания колесницы (здесь верят, что этот ритуал очищает карму и избавляет от грехов). Праздничное шествие возглавляет нарядно украшенный священный слон. После службы мы заселяемся в отель 🏨 день:
Мы едем встречать рассвет в горы ⛰️ – направляемся в центр тренировки слонов. Здесь обитают 18 слонов, но регулярно происходит пополнение в семействе, поэтому всегда есть и малыши. Мы сможем покататься на слонах, пообщаться с этими мудрыми животными и сфотографироваться с ними.
Следующий пункт нашего маршрута – биологический парк 🌳 Шивамога, известный на всю Индию. Тигры тут содержатся в естественной среде их обитания, также есть просторные вольеры с оленями, львами и другими дикими животными. Нам предстоит и прогулка 👣 по другой части парка – зоопарку, где мы познакомимся с ягуарами, гиенами, шакалами, обезьянами, павлинами, гималайскими мишками, кроликами и многими другими! Восторг 🔥 гарантирован всем: от детей до докторов биологических наук.
Далее, после вкусного обеда мы едем к знаменитому водопаду Джог Фолс, самому высокому (1000 м) в Юго-Восточной Азии. Наслаждаемся красивейшими пейзажами и, полные впечатлений, отправляемся домой.
Место окончания экскурсии:
Ваш отель
Что входит
Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
Сопровождение русского гида
Входные билеты во все храмы и заповедник Шивамога
Проживание в отеле 2- 3* (4* при выборе соответствующего билета) с двухместным размещением
Завтраки
Что не входит
Обеды и ужины около 30$
Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
Доплата за 1-местное размещение - 15$ (в бюджетном отеле), 25$ (в отеле 4*)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.