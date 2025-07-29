Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Евгений29 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏
Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально
- ННаталия28 марта 2025Спасибо большое нашему гиду Анисе. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена25 декабря 2024Два дня в Мумбаи достаточно что бы увидеть все. Аниса все покажет и расскажет идеально! Трущобы и Болливуд это стоит посмотреть!
- ИИлья1 ноября 2024Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
Татьяна28 октября 2024Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни.
Сергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ВВера16 марта 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
Елена16 февраля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
Александр26 декабря 2023Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочок земли 2 квадратных километра, где
Milena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи
За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
- ННаталья19 апреля 2023Экскурсия отличная, русская гид-вообще очень ее рекомендую, очень ответственная. Знает что предложить и для русских будет беспроигрышный вариант. Много показывает, много рассказывает, очень клиентоориентирована.
- ДДмитрий24 марта 2023Интересная экскурсия. Вы увидите жизнь как она есть, Гид, очень хорошо знает историю, традиции, обычаи.
Арман21 марта 2023Ну первое хочу отметить, что гид Аниса великолепный оратор, терпеливый;) и знает свое дело. Сейчас по программе.
Первая часть программы -
