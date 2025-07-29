Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏
Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально
- AAlexander5 июня 2025Благодарим с женой за прекрасно проведенный день и экскурсию по городу. Было очень познавательно, какие-то энциклопедические знания, настоятельно рекомендуем для первого выбора, как экскурсовод в Бомбей. 🥰
- ННаталия28 марта 2025Спасибо большое нашему гиду Анисе. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена25 декабря 2024Два дня в Мумбаи достаточно что бы увидеть все. Аниса все покажет и расскажет идеально! Трущобы и Болливуд это стоит посмотреть!
- OOlga25 ноября 2024Аниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценная.
Дорогая Аниса, всего тебе самого доброго от твоих благодарных туристов 🌺
- ИИлья1 ноября 2024Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
- ТТатьяна28 октября 2024Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
- ММарина21 января 2024Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
- ААлександр26 декабря 2023Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
- MMilena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи
За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
- MMilena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи
За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
- ААлександр21 июля 2023Аниса замечательный рассказчик. Мы объехали весь Мумбай и время прошло не заметно;)
Очень рекомендую Анису.
Особенно понравилось посещение трущоб. Хоть это и не легко смотреть, но дает очень правильное понимание что нам всем в этой жизни повезло и надо об этом помнить
- ЕЕкатерина5 мая 2023Отличная экскурсия, доброжелательный гид. Красивый город, аутентичная атмосфера. Рекомендую!
- ННаталья19 апреля 2023Экскурсия отличная, русская гид-вообще очень ее рекомендую, очень ответственная. Знает что предложить и для русских будет беспроигрышный вариант. Много показывает, много рассказывает, очень клиентоориентирована.
- ДДмитрий24 марта 2023Интересная экскурсия. Вы увидите жизнь как она есть, Гид, очень хорошо знает историю, традиции, обычаи.
- ААрман21 марта 2023Ну первое хочу отметить, что гид Аниса великолепный оратор, терпеливый;) и знает свое дело. Сейчас по программе.
Первая часть программы -
