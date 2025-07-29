читать дальше

обзорная часть, продуманна шикарна, пешая прогулка с обхватом основных достопримечательностей и завершением шикарным чаепитием в отеле Taj palace, где подаются очень вкусные сладости.

Вторая часть она утомительная и не стоит тех денег, которые написаны. Ну пройдёмся по Дхавари, здесь основную работу вела наш гид, она рассказывала все, но 1300 рупий за даную экскурсию брать дополнительно - это дорого. Потому что людям там за целый день работы платят 500 рупий, а здесь за час 1300. Таких денег данная экскурсия не стоит.

Что касается Болливуда, то здесь полный лахотрон. Она даже бесплатно не нужна. Там малюсенькая студио, где в основном снимаются низкобюджетные сериалы. Ну сперва тебе отвозят в крохотную комнату под названием звукозапись, где без кондиционера душно с кондиционером холодно. (фото прикрепляю) И там тебя предлагают спеть. Фигня полная. Потом тебе приглашают в такую же крохотную комнату, где на маленьком экране тебе показывает фигню, и в перерывах 4 крайне непрофессиональных танцора издеваются над твоей психикой. Танцевать не умеют вообще.

Потом тебя отвозят по съемочным площадкам,где ты видишь насколько не профессионально работают люди и как можно испортить любое кино. И за все это нужно еще дополнительно заплатить 3500. <<Болливуд >> не стоит этих денег. Я в полном разочаровании.



Единственный плюс- это наш Гид АНИСА. Она молодец. Я бы поставил вообще двойку, только благодаря гиду ставлю 4.