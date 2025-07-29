Мои заказы

Район искусств Кала Года – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Район искусств Кала Года» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 июля 2025
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏
    Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально
    соответствовала моим интересам. Обычно экскурсии для меня — это утомительный процесс, но благодаря Анисе я получил огромное удовольствие, и время пролетело совершенно незаметно, особенно во второй день.
    Она не только делилась интересными фактами, но и создала особую атмосферу, благодаря которой я почувствовал себя с ней на одной волне. Её уважительное и трепетное отношение сделало поездку по-настоящему особенной и оставило самые тёплые воспоминания об Индии.
    Ещё раз огромное спасибо, Аниса! Я с уверенностью буду рекомендовать вас всем своим знакомым и сам обязательно обращусь к вам снова для новых приключений!

  • A
    Alexander
    5 июня 2025
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Благодарим с женой за прекрасно проведенный день и экскурсию по городу. Было очень познавательно, какие-то энциклопедические знания, настоятельно рекомендуем для первого выбора, как экскурсовод в Бомбей. 🥰
  • Н
    Наталия
    28 марта 2025
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Спасибо большое нашему гиду Анисе. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Елена
    25 декабря 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня в Мумбаи достаточно что бы увидеть все. Аниса все покажет и расскажет идеально! Трущобы и Болливуд это стоит посмотреть!
  • O
    Olga
    25 ноября 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Аниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценная.
    Дорогая Аниса, всего тебе самого доброго от твоих благодарных туристов 🌺
  • И
    Илья
    1 ноября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
    увлекательное путешествие. У нас не было возможности заскучать, так как каждая секунда, проведенная в машине, была заполнена интереснейшей информацией с глубоким погружением в историю этого колоритного города. Мы прошли пешком через весь центр Мумбая и насладились колониальной архитектурой. Мы погрузились в самое сердце города, трущобы Дхарави, и познакомились с бытом его замечательных жителей. Здесь я снова влюбилась в Индию. И конечно, мы посетили красочный Болливуд.
    Ещё раз, огромное спасибо организаторам этой замечательной экскурсии.

  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо
  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

  • М
    Марина
    21 января 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
  • А
    Александр
    26 декабря 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
    живут 1.5 миллиона… Ашрамы, церкви и мечети. И Болливуд. Радж Капур, Митхун Чакраборти, Шарук Кхан. Кто это…?
    Аниса расскажет обо всём!
    Как то так. Иначе не получается. Впечатлений на всю жизнь!

  • M
    Milena
    6 ноября 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи

    За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
    коммуникабельность, даже за такую мелочь - как открытие дверей 🙏🏽

    За то, что прислушалась к пожеланием и этот тур стал незабываемый и очень интересный

    За то, что показала Индию абсолютно разной и такой непредсказуемой

    Трущобы - это точно то, что стоит побывать каждому 😁

    Благодарю и рекомендую от души именно этого гида в Мумбаи

  • M
    Milena
    6 ноября 2023
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи

    За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
    коммуникабельность, даже за такую мелочь - как открытие дверей 🙏🏽

    За то, что прислушалась к пожеланием и этот тур стал незабываемый и очень интересный

    За то, что показала Индию абсолютно разной и такой непредсказуемой

    Трущобы - это точно то, что стоит побывать каждому 😁

    Благодарю и рекомендую от души именно этого гида в Мумбаи

  • А
    Александр
    21 июля 2023
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Аниса замечательный рассказчик. Мы объехали весь Мумбай и время прошло не заметно;)
    Очень рекомендую Анису.

    Особенно понравилось посещение трущоб. Хоть это и не легко смотреть, но дает очень правильное понимание что нам всем в этой жизни повезло и надо об этом помнить
    Аниса замечательный рассказчик. Мы объехали весь Мумбай и время прошло не заметно;)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2023
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия, доброжелательный гид. Красивый город, аутентичная атмосфера. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Экскурсия отличная, русская гид-вообще очень ее рекомендую, очень ответственная. Знает что предложить и для русских будет беспроигрышный вариант. Много показывает, много рассказывает, очень клиентоориентирована.
  • Д
    Дмитрий
    24 марта 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Интересная экскурсия. Вы увидите жизнь как она есть, Гид, очень хорошо знает историю, традиции, обычаи.
  • А
    Арман
    21 марта 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Ну первое хочу отметить, что гид Аниса великолепный оратор, терпеливый;) и знает свое дело. Сейчас по программе.
    Первая часть программы -
    обзорная часть, продуманна шикарна, пешая прогулка с обхватом основных достопримечательностей и завершением шикарным чаепитием в отеле Taj palace, где подаются очень вкусные сладости.
    Вторая часть она утомительная и не стоит тех денег, которые написаны. Ну пройдёмся по Дхавари, здесь основную работу вела наш гид, она рассказывала все, но 1300 рупий за даную экскурсию брать дополнительно - это дорого. Потому что людям там за целый день работы платят 500 рупий, а здесь за час 1300. Таких денег данная экскурсия не стоит.
    Что касается Болливуда, то здесь полный лахотрон. Она даже бесплатно не нужна. Там малюсенькая студио, где в основном снимаются низкобюджетные сериалы. Ну сперва тебе отвозят в крохотную комнату под названием звукозапись, где без кондиционера душно с кондиционером холодно. (фото прикрепляю) И там тебя предлагают спеть. Фигня полная. Потом тебе приглашают в такую же крохотную комнату, где на маленьком экране тебе показывает фигню, и в перерывах 4 крайне непрофессиональных танцора издеваются над твоей психикой. Танцевать не умеют вообще.
    Потом тебя отвозят по съемочным площадкам,где ты видишь насколько не профессионально работают люди и как можно испортить любое кино. И за все это нужно еще дополнительно заплатить 3500. <<Болливуд >> не стоит этих денег. Я в полном разочаровании.

    Единственный плюс- это наш Гид АНИСА. Она молодец. Я бы поставил вообще двойку, только благодаря гиду ставлю 4.

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Район искусств Кала Года»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
  2. Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
  3. Добро пожаловать в Мумбаи
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ворота Индии
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Район искусств Кала Года" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 250. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Район искусств Кала Года», 40 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль