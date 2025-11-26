Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 дек в 16:00
12 дек в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 ноября 2025Санджай,гид практически чисто говорит по русски. Внимательный к просьбам. Интересно рассказывает. Спасибо!
- еевгений12 ноября 2025Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝 в заключение поездки мог
- ООльга17 июля 2025Экскурсия по Мумбаи со Светланой - это уникальный опыт, который останется в памяти надолго. Светлана, настоящий профессионал: внимательная, организованная, с
- AAnna7 мая 2025Во- первых спасибо, что уменьшили стоимость экскурсии, так как у нас уменьшилось количество человек. Форс-мажорная ситуация случилась накануне вечером и
- ААлександр22 января 2025Я теперь специально поеду в Мумбаи чтобы с Санджаем увидеться. Замечательный человек. Экскурсия была отличной. Рекомендую!!!
- ААлександр4 декабря 2024Светлана -прекрасный организатор экскурсий. Всегда была на связи, отвечала на наши вопросы быстро и исчерпывающе. Но особая наша благодарность гиду
- ДДарья21 ноября 2024Организаторы сделали все возможное для нашего комфорта привезли гидов со всей страны чтобы мы могли узнать информацию и насладится поездкой.
- ДДенис20 ноября 2024Спасибо за экскурсию! Гид Санджай влюбил нас в Мумбаи — потрясающий город контрастов. Экскурсия проходила в комфортном темпе, мы успели увидеть все основные достопримечательности. Обязательно вернемся, чтобы ближе познакомиться с историческим центром.
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- ККсения15 февраля 2024Большое спасибо! Отличный тур!
Мумбай - очень своеобразный и неоднозначный город, Светлана и ее команда помогли нам узнать и понять его.
- ссергей22 января 2024Всю экскурсию простояли в пробке)
- ННадежда19 января 2024Отличная размеренная экскурсия.
Наш высоко эрудированный гид Юрий в спокойном темпе ознакомил со всеми достопримечательностями и ответил на все вопросы.
Хоть экскурсия
- ЛЛариса13 января 2024Спасибо большое за экскурсию! Великолепный гид, очень интелегентный, воспитанный, с хорошим русским. Увлекательно рассказывал о всех
Достопримечательностях Мумбаи, о истории города. Полностью подстраивался под наши пожелания. Нам все очень понравилось! С удовольствием рекомендую!
- ММарина13 января 2024Экскурсия была хорошая, всем понравилось. Экскурсовод очень приятная, дает много информации, мы остались довольны.
- ССветлана31 декабря 2023Спасибо большое за замечательную экскурсию, замечательного гида и незабываемые впечатления! Желаем Вам в Новом году всего самого наилучшего!!!
- оольга27 декабря 2023Брали экскурсию "Добро пожаловать в Мумбай" Гид была Аниса (русская девушка), все очень понравилось, все остались довольны, прошли по самым
- ААлла24 декабря 2023Благодарим нашего гида Санджай - прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела! Все организовано четко, вовремя! А главное очень интересно! Видно,
- IIgor5 декабря 2023Все прошло отлично. Спасибо. Все посмотрел, Светлана знает все тропы, почти местная) Даже посмотрели отличную галерею местных художников современных -
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Музей принца Уэльского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Музей принца Уэльского" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 250. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей принца Уэльского», 40 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль