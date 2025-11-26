Мои заказы

Музей принца Уэльского – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей принца Уэльского» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 дек в 16:00
12 дек в 08:00
$250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 ноября 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Санджай,гид практически чисто говорит по русски. Внимательный к просьбам. Интересно рассказывает. Спасибо!
  • е
    евгений
    12 ноября 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝 в заключение поездки мог
    читать дальше

    нас просто проводить до отеля и все.. 🤔но он любезно согласился помочь нам с оформлением местной сим карты в салоне связи - без него мы бы долго разбирались с этим мероприятием 😉🤣огромное ему спасибо за это🤝🤗единственное пожелание всем,кто поедет на экскурсию дополнительно в Болливуд, имейте в виду,что придется пожертвовать осмотром достопримечательностей Мумбаи в плане уделенного им времени и и соответственно подробностей,т. к. дорога в студию Болливуда может занять много времени из-за пробок🙁 А вообще нам Мумбаи понравился и мы бы ещё с удовольствием сюда приехали и более в спокойном темпе погуляли по историческим местам😀Спасибо за организацию экскурсии ещё раз🤝🤗👏

  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Экскурсия по Мумбаи со Светланой - это уникальный опыт, который останется в памяти надолго. Светлана, настоящий профессионал: внимательная, организованная, с
    читать дальше

    глубокими знаниями и искренней любовью к Индии.

    Отдельно хочу отметить, как грамотно и чутко была организована экскурсия в трущобы. Несмотря на изначальные сомнения, я чувствовала себя абсолютно безопасно благодаря продуманному маршруту, сопровождению и деликатному подходу к теме. Светлана объясняет с уважением к местным жителям и помогает увидеть жизнь в этих районах без стереотипов.

    Всё прошло чётко по плану, комфортно и интересно. Очень рекомендую экскурсии со Светланой всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно понять Мумбаи. 🙏✨

  • A
    Anna
    7 мая 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Во- первых спасибо, что уменьшили стоимость экскурсии, так как у нас уменьшилось количество человек. Форс-мажорная ситуация случилась накануне вечером и
    читать дальше

    вопрос был быстро решен.

    Экскурсия на целый день, комфортабельный автомобиль, экскурсовод молодой парень Сит, давно живущий в Индии. С утра ему нездоровилось, может с вечеринки, но собрался по ходу дела. Первое впечатление было ярким, тут тебе и трущобы, и проводник, которого мутит. Начали с трущоб Дхарави, затем поехали в Дхоби Гхат, не ожидайте красочных картинок, уже никто не стирает на камнях вручную, стоят центрифуги и всё довольно буднично. Дальше был дорогой район Малабар Хилс, храм Шивы (очень понравился) и оттуда поехали к Воротам Индии и отелю Тадж. Жаль не увидели Оперный театр. Но зашли в Тадж, говорят, без гида туда не пускают. Колониальный центр прошли пешком, всё рядом, но в результате достаточно много ходили. Исторический центр Мумбаи очень красивый. Немного мне недоставало историй об индийской культуре и традициях. Взгляд на город получился немного односторонний, как его воспринимает Сит. Не понравился магазин с платками, куда нас привели, какой-то скучный и очень уж уговаривали к покупке, даже неинтересно. Музей принца Уэльского рекомендую к посещению, мы зашли на территорию, но накануне уже были внутри, много интересных экспозиций и очень красивый парк вокруг, где можно спокойно отдохнуть посреди шумного города.
    Экскурсию рекомендую, достаточно стандартно, но все основные места вы увидите, если у вас нмного времени, то это хороший вариант.

  • А
    Александр
    22 января 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Я теперь специально поеду в Мумбаи чтобы с Санджаем увидеться. Замечательный человек. Экскурсия была отличной. Рекомендую!!!
  • А
    Александр
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Светлана -прекрасный организатор экскурсий. Всегда была на связи, отвечала на наши вопросы быстро и исчерпывающе. Но особая наша благодарность гиду
    читать дальше

    Анисе! Невероятное обаяние и безупречное знание страны! 2 насыщенных дня в Мумбае и ни одной скучной минуты! Аниса показала высший пилотаж как гид (а мы имеем большой опыт общения с индивидуальными гидами по всему миру и есть с кем сравнивать). Аниса - настоящий фанат и знаток Индии! Она умеет работать с мини-группой так, что мы все были в поле ее внимания! Мы в полном восторге от подачи материала, обратной связи, и самой программы экскурсии. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Организаторы сделали все возможное для нашего комфорта привезли гидов со всей страны чтобы мы могли узнать информацию и насладится поездкой.
  • Д
    Денис
    20 ноября 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Спасибо за экскурсию! Гид Санджай влюбил нас в Мумбаи — потрясающий город контрастов. Экскурсия проходила в комфортном темпе, мы успели увидеть все основные достопримечательности. Обязательно вернемся, чтобы ближе познакомиться с историческим центром.
  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
    читать дальше

    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
    читать дальше

    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

  • К
    Ксения
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Большое спасибо! Отличный тур!
    Мумбай - очень своеобразный и неоднозначный город, Светлана и ее команда помогли нам узнать и понять его.
  • с
    сергей
    22 января 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Всю экскурсию простояли в пробке)
  • Н
    Надежда
    19 января 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная размеренная экскурсия.
    Наш высоко эрудированный гид Юрий в спокойном темпе ознакомил со всеми достопримечательностями и ответил на все вопросы.
    Хоть экскурсия
    читать дальше

    на автомобиле, ходить приходится много на большие расстояния, будьте готовы к этому.
    Это единственное неудобство.
    Зато вы увидите максимум объектов за один день и получите море впечатлений.

  • Л
    Лариса
    13 января 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Спасибо большое за экскурсию! Великолепный гид, очень интелегентный, воспитанный, с хорошим русским. Увлекательно рассказывал о всех
    Достопримечательностях Мумбаи, о истории города. Полностью подстраивался под наши пожелания. Нам все очень понравилось! С удовольствием рекомендую!
  • М
    Марина
    13 января 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Экскурсия была хорошая, всем понравилось. Экскурсовод очень приятная, дает много информации, мы остались довольны.
  • С
    Светлана
    31 декабря 2023
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Спасибо большое за замечательную экскурсию, замечательного гида и незабываемые впечатления! Желаем Вам в Новом году всего самого наилучшего!!!
  • о
    ольга
    27 декабря 2023
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Брали экскурсию "Добро пожаловать в Мумбай" Гид была Аниса (русская девушка), все очень понравилось, все остались довольны, прошли по самым
    читать дальше

    "колоритным" местам Мумбая, теперь есть понятие о трущебах, знаменитая прачечная под открытым небом, быт простых людей, красивые храмы, Индия очень впечатляет

  • А
    Алла
    24 декабря 2023
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Благодарим нашего гида Санджай - прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела! Все организовано четко, вовремя! А главное очень интересно! Видно,
    читать дальше

    что Санджай безгранично влюблен в свою страну, её историю, культуру и быт индийского народа! Он живёт жизнью этого народа и с большим желанием показывает и рассказывает все лучшее, все достижения страны гостям города! Мы посетили все интересные места в Мумбаи, приобщились к особенностям культуры, религии, жизни, питания индийского народа! Нам показали Мумбай вчера, сегодня и его будущее! Не было вопроса, на который Санджай, на хорошем русском языке выученном в Индии, не смог бы ответить! Время пролетело не заметно, быстро! Мы уже дома, но с теплотой вспоминаем наше путешествие по Мумбаи!

  • I
    Igor
    5 декабря 2023
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Все прошло отлично. Спасибо. Все посмотрел, Светлана знает все тропы, почти местная) Даже посмотрели отличную галерею местных художников современных -
    читать дальше

    интересные работы, и заглянули в центральный музей. Кстати, рекомендую просить машину получше сразу. Я просто знал что такое Артига и сразу попросил, в результате за дополнительные 20 долларов машина была Иннова - больше и новее.

