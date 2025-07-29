читать дальше

я стремилась побывать, но так случилось. Однако после дня, проведенного с Анисой, я начала планировать поездку в Индию на следующий год.

Аниса - потрясающий гид! Она не только великолепно провела экскурсию, широко и подробно осветила материал по маршруту, но и ответила на абсолютно каждый вопрос вне материала. Общаться с ней было чрезвычайно интересно. Очень разносторонний, грамотный человек, вежливый, корректный. Информации было столько, что где-то через час я "поплыла" и мой мозг начал "вскипать", но еще через час я погрузилась в тему, наша беседа все раскладывала по полочкам. Аниса подает материал, не навязывая своего мнения, своих симпатий/антипатий, но при этом у вас постепенно складывается пазл и вы составляете свое собственное впечатление о городе, месте, стране. Уже прошло 10 дней после нашей экскурсии, но бОльшая часть информации остается в голове, что согласитесь, не всегда бывает. Это уже - мастерство гида. После некоторых экскурсий состояние, как говорится,"что чай пил, что слушал" - все мгновенно вылетает из головы. В данном же случае я практически сама уже провела экскурсию дома подругам, показывая фотографии и пересказывая слова Анисы.

Кратко по организационным моментам:

1) встретили в аэропорту (это дополнительно стоит 20 долларов) и оттуда сразу начали экскурсию, по завершении отвезли в отель;

2) заранее уточнили количество моего багажа, автомобиль Сузуки в прекрасном состоянии (очень чистый, без посторонних запахов, кожаный салон, кондиционер), водитель аккуратен, опрятен. Только нужно учитывать, что практически все автомобили в Мумбаи переведены на газ, в багажнике огромный баллон, поэтому туда поместился маленький чемоданчик ручной клади и рюкзак, а чемодан 17 кг разместили перед пассажирским местом впереди рядом с водителем. Поэтому если заказываете экскурсию из аэропорта, оговорите это с организатором, но они и сами это учтут;

3) маршрут составлен очень грамотно, поездка на машине перемежается с пешеходными участками, было комфортно, не устаешь;

4) изложение информации четкое, речь гида чистая, тембр голоса очень приятный, не напрягает, не усыпляет;

5) объём информации и ее качество - выше всяких похвал!

Однозначно рекомендую эту экскурсию. Могу предположить, что в этой команде, судя по подходу к клиентам, все профессионалы и болеют душой за свое дело, но Аниса - просто чудо.

И напоследок ремарка: я по образованию историк, плюс проработала гидом-переводчиком много лет, поэтому волей-неволей оцениваю экскурсию не только как слушатель, но и как коллега. Поверьте, вам стоит ее заказать, не пожалеете и поучите максимум удовольствия.