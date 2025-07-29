Мои заказы

Висячие сады Мумбаи – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Висячие сады Мумбаи» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 июля 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Индия: Любовь с Первого Взгляда Благодаря Анисе!
    Моя спонтанная первая поездка в Индию обернулась любовью с первого взгляда — и это
    читать дальше

    полностью заслуга Анисы! Мне, человеку, которого сложно угодить, Аниса доказала свой высочайший профессионализм. Благодаря ей, я полюбил Индию и теперь мечтаю вернуться как можно скорее.
    Особенно порадовало, что Аниса рассказывает всё по существу, без "воды". Весь день пролетел незаметно, как один час. Огромное спасибо за эту фантастическую экскурсию!

  • Н
    Надежда
    17 июля 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Прекрасная, сбалансированная во всех отношениях экскурсия. Для первого знакомства с городом, подходит идеально. Аниса - великолепный разказчик, очень хорошо знает город, его историю и все детали путешествия по Мумбаи и по Индии в целом. Рекомендую - увидите реальные контрасты!
  • А
    Анастасия
    2 июля 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Отличная экскурсия и организация!) спасибо большое)мы были с пересадкой в Мумбаи, все успели посмотреть, было очень интересно)
  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Это была одна из лучших экскурсий, на которых я была в принципе. Всем советую 1000%!!! Аниса - супер просто.
  • П
    Полина
    14 мая 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Суперская экскурсия! Рекомендуем! Ходили семьёй (дети в восторге). Для людей, которые за один день хотят посмотреть Мумбай! Совершенно не утомительно, очень познавательно, живо и с интересными фактами и подробностями. Спасибо огромное экскурсоводу Анисе.
  • А
    Анастасия
    27 января 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    У нас была гид - Аниса. Она хорошо знает материал, удобно составляет маршрут, делает необходимые остановки "для отдыха от жары", четко понимает потребности русского человека:)). Ответила на все вопросы, подсказала хорошие места для ужина и даже танцев! Рекомендую!
  • Г
    Гала
    21 января 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Аниса замечательная! Интеллигентная, деликатная, максимально отзывчивая и предупредительная. Аниса обладает глубокими знаниями о Мумбаи прошлого и современности, в легкой манере
    читать дальше

    рассказывает об истории и глубоких смыслах происходящего здесь на протяжении столетий. Архитектура, религия, местные традиции - Аниса может ответить на любой вопрос. Восторг от экскурсии! Очень благодарна гиду и рекомендую всем

  • И
    Ирина
    17 января 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Получила максимум информации и впечатлений о городе. Архитектура старого города и быстро развивающийся новые постройки впечатлили
  • Л
    Людмила
    9 января 2025
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Очень понравилась однодневная экскурсия по Мумбаи.
    Прекрасный экскурсовод Аниса.
    Все прошло на 150% из 100
    Аниса учла наши пожелания и скорректировала маршрут.
    Очень интересно
    читать дальше

    и много рассказывала про Мумбай и Индию.
    Все организовано четко и грамотно.
    Еще раз выражу огромную благодарность Анисе. Лучший экскурсовод из тех трех, которых мы заказывали на Трипстере по Индии.

  • Е
    Елена
    25 декабря 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Очень интересный тур! Аниса супер гид рассказала и показала все подробно.
  • Е
    Елена
    10 ноября 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Аниса супер Гид, все доходчиво рассказывает… Вообщем Все понравилось нареканий нет. Рекомендую обязательно друзьям
  • Б
    Борис
    7 ноября 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Очень понравилась экскурсия с гидом Анисой. Длительность 8+ часов на комфортном авто с кондером и водой). Знание города Анисой поражают:
    читать дальше

    история Индии, Мумбая, районов, религиозных течений города и жизни горожан очень впечатлили. Так же гид давала советы по общепиту, магазинам и в общем по городу. Очень рекомендую

  • А
    Анна
    19 сентября 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Спасибо Анисе за чудесную экскурсию по Мумбаю. Благодаря ей мы много узнали об этом волшебном городе и почувствовали себя в нем более комфортно. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
    читать дальше

    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Я впервые была не только в Мумбаи, но и вообще в Индии. Сразу скажу, Индия - не та страна, где
    читать дальше

    я стремилась побывать, но так случилось. Однако после дня, проведенного с Анисой, я начала планировать поездку в Индию на следующий год.
    Аниса - потрясающий гид! Она не только великолепно провела экскурсию, широко и подробно осветила материал по маршруту, но и ответила на абсолютно каждый вопрос вне материала. Общаться с ней было чрезвычайно интересно. Очень разносторонний, грамотный человек, вежливый, корректный. Информации было столько, что где-то через час я "поплыла" и мой мозг начал "вскипать", но еще через час я погрузилась в тему, наша беседа все раскладывала по полочкам. Аниса подает материал, не навязывая своего мнения, своих симпатий/антипатий, но при этом у вас постепенно складывается пазл и вы составляете свое собственное впечатление о городе, месте, стране. Уже прошло 10 дней после нашей экскурсии, но бОльшая часть информации остается в голове, что согласитесь, не всегда бывает. Это уже - мастерство гида. После некоторых экскурсий состояние, как говорится,"что чай пил, что слушал" - все мгновенно вылетает из головы. В данном же случае я практически сама уже провела экскурсию дома подругам, показывая фотографии и пересказывая слова Анисы.
    Кратко по организационным моментам:
    1) встретили в аэропорту (это дополнительно стоит 20 долларов) и оттуда сразу начали экскурсию, по завершении отвезли в отель;
    2) заранее уточнили количество моего багажа, автомобиль Сузуки в прекрасном состоянии (очень чистый, без посторонних запахов, кожаный салон, кондиционер), водитель аккуратен, опрятен. Только нужно учитывать, что практически все автомобили в Мумбаи переведены на газ, в багажнике огромный баллон, поэтому туда поместился маленький чемоданчик ручной клади и рюкзак, а чемодан 17 кг разместили перед пассажирским местом впереди рядом с водителем. Поэтому если заказываете экскурсию из аэропорта, оговорите это с организатором, но они и сами это учтут;
    3) маршрут составлен очень грамотно, поездка на машине перемежается с пешеходными участками, было комфортно, не устаешь;
    4) изложение информации четкое, речь гида чистая, тембр голоса очень приятный, не напрягает, не усыпляет;
    5) объём информации и ее качество - выше всяких похвал!
    Однозначно рекомендую эту экскурсию. Могу предположить, что в этой команде, судя по подходу к клиентам, все профессионалы и болеют душой за свое дело, но Аниса - просто чудо.
    И напоследок ремарка: я по образованию историк, плюс проработала гидом-переводчиком много лет, поэтому волей-неволей оцениваю экскурсию не только как слушатель, но и как коллега. Поверьте, вам стоит ее заказать, не пожалеете и поучите максимум удовольствия.

  • А
    Александр
    31 января 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Всё пришло отлично. Встретили в аэропорту и по окончании отвезли в аэропорт. Аниса отлично провела экскурсию, очень много интересной информации. Спасибо!
  • А
    Александр
    26 декабря 2023
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Всё замечательно. Встретили нас там, где мы хотели, в аэропорту, в нужное нам время. Всю информацию о месте встречи я
    читать дальше

    получил накануне вечером от гида.
    Мы сели в машину и… Аниса, наш гид, представила нам Мумбаи. Огромный город, шум, гам, суета, и. . вдруг мы в древнем храме, где тишина прерывается лишь звоном гханта (колокольчик)… А дальше исторический центр Мумбаи, уж поверьте, посмотреть там есть на что. Шантарам там тоже был.

  • А
    Андрей
    1 декабря 2023
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Очень довольны экскурсией. Всё благодаря гиду Анисе - рассказала, провела, помогла с мелкими просьбами. Рекомендуем.

