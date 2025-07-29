Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 июля 2025Индия: Любовь с Первого Взгляда Благодаря Анисе!
Моя спонтанная первая поездка в Индию обернулась любовью с первого взгляда — и это
- ННадежда17 июля 2025Прекрасная, сбалансированная во всех отношениях экскурсия. Для первого знакомства с городом, подходит идеально. Аниса - великолепный разказчик, очень хорошо знает город, его историю и все детали путешествия по Мумбаи и по Индии в целом. Рекомендую - увидите реальные контрасты!
- ААнастасия2 июля 2025Отличная экскурсия и организация!) спасибо большое)мы были с пересадкой в Мумбаи, все успели посмотреть, было очень интересно)
- ЕЕлена21 июня 2025Это была одна из лучших экскурсий, на которых я была в принципе. Всем советую 1000%!!! Аниса - супер просто.
- ППолина14 мая 2025Суперская экскурсия! Рекомендуем! Ходили семьёй (дети в восторге). Для людей, которые за один день хотят посмотреть Мумбай! Совершенно не утомительно, очень познавательно, живо и с интересными фактами и подробностями. Спасибо огромное экскурсоводу Анисе.
- ААнастасия27 января 2025У нас была гид - Аниса. Она хорошо знает материал, удобно составляет маршрут, делает необходимые остановки "для отдыха от жары", четко понимает потребности русского человека:)). Ответила на все вопросы, подсказала хорошие места для ужина и даже танцев! Рекомендую!
- ГГала21 января 2025Аниса замечательная! Интеллигентная, деликатная, максимально отзывчивая и предупредительная. Аниса обладает глубокими знаниями о Мумбаи прошлого и современности, в легкой манере
- ИИрина17 января 2025Получила максимум информации и впечатлений о городе. Архитектура старого города и быстро развивающийся новые постройки впечатлили
- ЛЛюдмила9 января 2025Очень понравилась однодневная экскурсия по Мумбаи.
Прекрасный экскурсовод Аниса.
Все прошло на 150% из 100
Аниса учла наши пожелания и скорректировала маршрут.
Очень интересно
- ЕЕлена25 декабря 2024Очень интересный тур! Аниса супер гид рассказала и показала все подробно.
- ЕЕлена10 ноября 2024Аниса супер Гид, все доходчиво рассказывает… Вообщем Все понравилось нареканий нет. Рекомендую обязательно друзьям
- ББорис7 ноября 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Анисой. Длительность 8+ часов на комфортном авто с кондером и водой). Знание города Анисой поражают:
- ААнна19 сентября 2024Спасибо Анисе за чудесную экскурсию по Мумбаю. Благодаря ей мы много узнали об этом волшебном городе и почувствовали себя в нем более комфортно. Однозначно рекомендуем!
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
- ТТатьяна5 марта 2024Я впервые была не только в Мумбаи, но и вообще в Индии. Сразу скажу, Индия - не та страна, где
- ААлександр31 января 2024Всё пришло отлично. Встретили в аэропорту и по окончании отвезли в аэропорт. Аниса отлично провела экскурсию, очень много интересной информации. Спасибо!
- ААлександр26 декабря 2023Всё замечательно. Встретили нас там, где мы хотели, в аэропорту, в нужное нам время. Всю информацию о месте встречи я
- ААндрей1 декабря 2023Очень довольны экскурсией. Всё благодаря гиду Анисе - рассказала, провела, помогла с мелкими просьбами. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Висячие сады Мумбаи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Висячие сады Мумбаи" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 220. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Висячие сады Мумбаи», 54 ⭐ отзыва, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль