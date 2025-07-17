читать дальше

зарекомендовала себя как человек, глубоко знающий тему и влюблённый в город. Она с большим энтузиазмом рассказывала и показывала всё, что нас интересовало, и это было так заразительно, что хотелось видеть ещё и ещё больше. Благодаря Анисе мы влюбились в Мумбаи и наверняка захотим приехать снова. Она идеально спланировала все дни, что самое приятное - с учётом наших дополнительных пожеланий. Экскурсии были выстроены логично, время в пути от одной локации к другой не проходило зря - Аниса рассказывала и рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Не было ощущения скомканности и суеты, она давала достаточно свободного времени, чтобы спокойно всё осмотреть. Очень знающий специалист, которая сделала наш отдых в Мумбаи незабываемым