Национальный парк Санджая Ганди и пещеры Канхери – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк Санджая Ганди и пещеры Канхери» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 июля 2025
    Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
    Потрясающая природа нацонального парка, скандалстки - макаки, древние буддистские храмы, сверкающая пагода и взирающий на все это, спокойный и мудрый
    читать дальше

    Будда - всё это ждет вас в этом увлекательном путешествии. Спасибо Анисе за профессионализм и огромный объем знаний в вопросе местных религий, культов и обычаев, которым она щедро поделится с вами на этой экскурсии.

  • П
    Павел
    25 февраля 2025
    Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
    Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она
    читать дальше

    зарекомендовала себя как человек, глубоко знающий тему и влюблённый в город. Она с большим энтузиазмом рассказывала и показывала всё, что нас интересовало, и это было так заразительно, что хотелось видеть ещё и ещё больше. Благодаря Анисе мы влюбились в Мумбаи и наверняка захотим приехать снова. Она идеально спланировала все дни, что самое приятное - с учётом наших дополнительных пожеланий. Экскурсии были выстроены логично, время в пути от одной локации к другой не проходило зря - Аниса рассказывала и рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Не было ощущения скомканности и суеты, она давала достаточно свободного времени, чтобы спокойно всё осмотреть. Очень знающий специалист, которая сделала наш отдых в Мумбаи незабываемым

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Национальный парк Санджая Ганди и пещеры Канхери»

Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в декабре 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Национальный парк Санджая Ганди и пещеры Канхери" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 220. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
