Здание Верховного суда – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание Верховного суда» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$219 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    16 марта 2024
    Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
    продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!

