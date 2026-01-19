Мои заказы

Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)

Попробовать балийскую кухню, прогуляться к водопаду Канто Лампо и побывать в деревне мастеров
Приглашаем вас насладиться традиционными блюдами Бали в аутентичном варунге.

Баби гулинг поросёнок, арес суп, шашлык сатэ — этот обед обязательно запомнится! Дополним гастрономический опыт живописной прогулкой к водопаду и в деревню ремёсел, где вы понаблюдаете за работой местных художников.
5
2 отзыва
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)

Описание экскурсии

Водопад Канто Лампо (45–60 мин пути, 1,5–2 ч — прогулка)
Вы побываете в одно из самых фотогеничных мест на Бали и при желании сфотографируетесь на фоне каскадов воды, которая спускается по каменным ступеням и создаёт эффектный природный амфитеатр.

Обед в лучшем локальном ресторане (1 ч)
Мы отвезём вас в варунг, где готовят один из лучших баби гулинг на Бали. Вы попробуете хрустящего поросёнка с ароматными специями, суп арес, сатэ и традиционные гарниры.

Деревня ремесленников (45–60 мин пути, 1,5 ч — прогулка)
Нет, это не кустарное производство, а целые галереи и мастерские. Вы понаблюдаете за созданием ювелирных изделий, резьбой по дереву и изготовлением художественных объектов. А мы посоветуем, где приобрести качественные и недорогие сувениры.

По пути мы расскажем о традициях и особенностях природы Бали.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Трансфер из отдалённых районов — по согласованию за доплату
  • В стоимость входят входные билеты и обед (мясо бабу гулинг, суп, сатэ-шашлык, рис и целый кокос)
  • За рулём будет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей
Гдей — ваша команда гидов в Убуде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 974 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Были на экскурсии "Гастрономическое путешествие по Убуду", - всё понравилось: программа вся выполнена, рассказ гида Джили, был интересным, понятным и информативным. На хорошем русском языке ответила на все интересующие нас вопросы. Вкусная национальная кухня в приятном месте. Экскурсию и гида рекомендую!
А
Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:



Экскурсия «Гастрономический рай» на Бали оказалась совсем не только про еду — а про настоящее погружение в культуру, природу
читать дальшеуменьшить

и эстетику острова 🌿

Наш гид Джулия — отдельный восторг. Узнав, что мы плотно позавтракали, она очень тактично перестроила маршрут: сначала повезла нас на кофейную плантацию и в тропический сад, где можно было спокойно гулять, пробовать, наслаждаться и переваривать завтрак не только физически, но и морально 😄

Потом — водопад. И не «быстренько посмотрели», а терпеливо подождала, пока мы сделаем все возможные и невозможные инстаграмные фото. Спасибо за это отдельное 🙌

Дальше был обед (в идеальный момент!), затем поездка к ремесленникам — невероятные изделия из дерева, сделанные с такой любовью и мастерством, что хочется увезти с собой полдома.
Финальный аккорд — ювелирная фабрика и музей полудрагоценных камней. Настоящий вау-эффект 💎

И, конечно, Джулия. Идеальный русский язык, море интересных и незаезженных подробностей о жизни балийцев и индонезийцев, искренность, доброта и ощущение, что ты путешествуешь с другом, а не «по программе».

Итог: восторг от экскурсии и двойной восторг от гида.
Искренний рекомендасьон 👌

Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:Вот вариант отзыва — живой, эмоциональный и «по-инстаграмному», но при этом информативный:

Входит в следующие категории Убуда

Похожие экскурсии на «Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)»

Истинная красота Бали
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за человека
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
22 мая в 07:00
23 мая в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и новыми впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мая в 08:00
от $130 за человека
У нас ещё много экскурсий в Убуде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Убуде
от $75 за человека