Приглашаем вас насладиться традиционными блюдами Бали в аутентичном варунге. Баби гулинг поросёнок, арес суп, шашлык сатэ — этот обед обязательно запомнится! Дополним гастрономический опыт живописной прогулкой к водопаду и в деревню ремёсел, где вы понаблюдаете за работой местных художников.

Описание экскурсии

Водопад Канто Лампо (45–60 мин пути, 1,5–2 ч — прогулка)

Вы побываете в одно из самых фотогеничных мест на Бали и при желании сфотографируетесь на фоне каскадов воды, которая спускается по каменным ступеням и создаёт эффектный природный амфитеатр.

Обед в лучшем локальном ресторане (1 ч)

Мы отвезём вас в варунг, где готовят один из лучших баби гулинг на Бали. Вы попробуете хрустящего поросёнка с ароматными специями, суп арес, сатэ и традиционные гарниры.

Деревня ремесленников (45–60 мин пути, 1,5 ч — прогулка)

Нет, это не кустарное производство, а целые галереи и мастерские. Вы понаблюдаете за созданием ювелирных изделий, резьбой по дереву и изготовлением художественных объектов. А мы посоветуем, где приобрести качественные и недорогие сувениры.

По пути мы расскажем о традициях и особенностях природы Бали.

