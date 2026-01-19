Баби гулинг поросёнок, арес суп, шашлык сатэ — этот обед обязательно запомнится! Дополним гастрономический опыт живописной прогулкой к водопаду и в деревню ремёсел, где вы понаблюдаете за работой местных художников.
Описание экскурсии
Водопад Канто Лампо (45–60 мин пути, 1,5–2 ч — прогулка)
Вы побываете в одно из самых фотогеничных мест на Бали и при желании сфотографируетесь на фоне каскадов воды, которая спускается по каменным ступеням и создаёт эффектный природный амфитеатр.
Обед в лучшем локальном ресторане (1 ч)
Мы отвезём вас в варунг, где готовят один из лучших баби гулинг на Бали. Вы попробуете хрустящего поросёнка с ароматными специями, суп арес, сатэ и традиционные гарниры.
Деревня ремесленников (45–60 мин пути, 1,5 ч — прогулка)
Нет, это не кустарное производство, а целые галереи и мастерские. Вы понаблюдаете за созданием ювелирных изделий, резьбой по дереву и изготовлением художественных объектов. А мы посоветуем, где приобрести качественные и недорогие сувениры.
По пути мы расскажем о традициях и особенностях природы Бали.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Трансфер из отдалённых районов — по согласованию за доплату
- В стоимость входят входные билеты и обед (мясо бабу гулинг, суп, сатэ-шашлык, рис и целый кокос)
- За рулём будет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды
Экскурсия «Гастрономический рай» на Бали оказалась совсем не только про еду — а про настоящее погружение в культуру, природу