Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
«15:30–16:00 — кофейные плантации: дегустация и знакомство с процессом»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $130 за человека
до 10 чел.
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
«А на десерт — буквально — дегустация шоколада на балийской фабрике»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $350 за человека
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
«Участок расположен на высоте 700 метров при температуре около +24 — идеальные условия для выращивания кофе»
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$100 за всё до 5 чел.
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
«Мы рады познакомить вас с секретами балийской кухни: вы ощутите ароматы специй, свежих трав и кокоса и приготовите блюда, которые сможете повторить дома»
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$69 за человека
