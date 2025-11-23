Мы рады познакомить вас с секретами балийской кухни: вы ощутите ароматы специй, свежих трав и кокоса и приготовите блюда, которые сможете повторить дома. И всё это — на живописной ферме среди невероятной природы острова.

Описание мастер-класса

Под чутким руководством балийского шеф-повара вы приготовите несколько традиционных блюд из местных продуктов. Например:

Sate Lilit — ароматные шашлычки из рыбы с кокосом

Lawar — салат из свежих овощей и специй

Pepes Ikan — рыба, запечённая в банановом листе

Balinese Chicken Curry — нежное карри по-балийски

Dadar Gulung — блины с кокосом и пальмовым сахаром

После мастер-класса — обед и обмен впечатлениями. И подарок — сборник рецептов на английском языке.

Примерный тайминг

Мы проводим мастер-классы утром и днём — утром успеваем дополнительно заехать рынок.

Утром

7:30 — старт от точки встречи в Убуде

8:00–8:45 — прогулка по местному рынку, знакомство со свежими продуктами, травами и специями

9:15–10:00 — экскурсия по ферме, сбор овощей и ингредиентов

10:15–13:00 — кулинарный мастер-класс и обед

13:30 — возвращение в точку старта

Днём

12:00 — старт от точки встречи в Убуде

13:00–13:30 — экскурсия по ферме, сбор овощей и ингредиентов

13:40–17:00 — кулинарный мастер-класс и обед

17:30 — возвращение в точку старта

Организационные детали