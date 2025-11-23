Мы рады познакомить вас с секретами балийской кухни: вы ощутите ароматы специй, свежих трав и кокоса и приготовите блюда, которые сможете повторить дома. И всё это — на живописной ферме среди невероятной природы острова.
Описание мастер-класса
Под чутким руководством балийского шеф-повара вы приготовите несколько традиционных блюд из местных продуктов. Например:
- Sate Lilit — ароматные шашлычки из рыбы с кокосом
- Lawar — салат из свежих овощей и специй
- Pepes Ikan — рыба, запечённая в банановом листе
- Balinese Chicken Curry — нежное карри по-балийски
- Dadar Gulung — блины с кокосом и пальмовым сахаром
После мастер-класса — обед и обмен впечатлениями. И подарок — сборник рецептов на английском языке.
Примерный тайминг
Мы проводим мастер-классы утром и днём — утром успеваем дополнительно заехать рынок.
Утром
7:30 — старт от точки встречи в Убуде
8:00–8:45 — прогулка по местному рынку, знакомство со свежими продуктами, травами и специями
9:15–10:00 — экскурсия по ферме, сбор овощей и ингредиентов
10:15–13:00 — кулинарный мастер-класс и обед
13:30 — возвращение в точку старта
Днём
12:00 — старт от точки встречи в Убуде
13:00–13:30 — экскурсия по ферме, сбор овощей и ингредиентов
13:40–17:00 — кулинарный мастер-класс и обед
17:30 — возвращение в точку старта
Организационные детали
- Если вам нужен трансфер от отеля и обратно — пишите, организуем
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:30 и 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
