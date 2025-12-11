Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Убуде на русском языке, цены от $69, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 10% 3 отзыва Индивидуальная Истинная красота Бали Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии Начало: У вашего отеля от $162 $180 за человека На машине 8 часов 10% Индивидуальная Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов Начало: У вашего отеля от $162 $180 за человека На машине 5.5 часов Мини-группа до 10 чел. Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде Вкусы Бали в окружении рисовых полей Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00 $69 за человека На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда) Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике от $180 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Убуда

