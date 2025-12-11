-
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от $162
$180 за человека
Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
от $162
$180 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
$69 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
13 дек в 01:00
14 дек в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.
