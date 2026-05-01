Едем на Южное побережье. Погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра, который сильно видоизменился в феврале 2026 года. Каким увидим его мы — время покажет!

Полюбуемся живописными водопадами Скоугафосс, Сельяландсфосс и загадочным Глюфрабуй в ущелье. Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.

На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.

*Порядок посещения достопримечательностей может меняться.