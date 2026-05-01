Мы погуляем по столице и посетим полуостров Рейкьянес, Ледниковую лагуну, национальные парки и достопримечательности по маршруту «Золотого кольца Исландии». Полюбуемся впечатляющими водопадами и Алмазным пляжем.
Побываем там, где снимали «Игру престолов», и посмотрим на разлом тектонических плит, дымящиеся фумаролы, яркие озёра, изумрудные каньоны и живописные мысы.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся удобные одежда и обувь.
Программа тура по дням
Прибытие, размещение, свободное время
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Трансфер доступен в любое время, можно выбирать любые билеты.
Свободное время. Утром или днём желающие могут присоединиться к морской экскурсии, чтобы понаблюдать за китами (за доплату) или выбрать другие активности.
Южное побережье, водопады и чёрный пляж
Едем на Южное побережье. Погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра, который сильно видоизменился в феврале 2026 года. Каким увидим его мы — время покажет!
Полюбуемся живописными водопадами Скоугафосс, Сельяландсфосс и загадочным Глюфрабуй в ущелье. Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.
На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.
*Порядок посещения достопримечательностей может меняться.
Ледниковая лагуна, Алмазный пляж
Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату). Если позволит погода, время и желание, прогуляемся в национальном парке «Скафтафетль».
Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее!
Ночь в Рейкьявике или на Южном побережье.
Золотое кольцо Исландии
Проедем по маршруту «Золотое Кольцо Исландии». Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. Именно здесь зародился Парламент Исландии и снимали «Игру Престолов». В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау.
На ночь вернёмся в Рейкьявик.
Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курорт
Утром (или вечером) прогуляемся по Рейкьявику, затем исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.
Посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату). Мы построим наш маршрут по ситуации на дорогах.
Свободное время, отъезд
Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить и прочее.
Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэпорорта в Рейкьявик и обратно
- Экскурсии и транспорт по программе
- Услуги гида
- Помощь в поиске авиабилетов и прочих орг. вопросах
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Виза и страховка
- Трансферы и экскурсии вне программы
- Обратите внимание: стоимость тура указана при группе 11-12 человек
- При группе из 8-10 человек стоимость тура составит €2190 с человека
- При группе менее 8 человек тур проводится в сборных группах на английском языке