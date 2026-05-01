Знаковые места Исландии: водопады, пляжи, долины

Южный берег и Золотое кольцо, нацпарки и яркий Рейкьявик
Вы увидите главные локации страны.

Мы погуляем по столице и посетим полуостров Рейкьянес, Ледниковую лагуну, национальные парки и достопримечательности по маршруту «Золотого кольца Исландии». Полюбуемся впечатляющими водопадами и Алмазным пляжем.

Побываем там, где снимали «Игру престолов», и посмотрим на разлом тектонических плит, дымящиеся фумаролы, яркие озёра, изумрудные каньоны и живописные мысы.
Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся удобные одежда и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение, свободное время

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Трансфер доступен в любое время, можно выбирать любые билеты.
Свободное время. Утром или днём желающие могут присоединиться к морской экскурсии, чтобы понаблюдать за китами (за доплату) или выбрать другие активности.

2 день

Южное побережье, водопады и чёрный пляж

Едем на Южное побережье. Погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра, который сильно видоизменился в феврале 2026 года. Каким увидим его мы — время покажет!

Полюбуемся живописными водопадами Скоугафосс, Сельяландсфосс и загадочным Глюфрабуй в ущелье. Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.

На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.

*Порядок посещения достопримечательностей может меняться.

3 день

Ледниковая лагуна, Алмазный пляж

Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату). Если позволит погода, время и желание, прогуляемся в национальном парке «Скафтафетль».

Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее!

Ночь в Рейкьявике или на Южном побережье.

*Порядок посещения достопримечательностей может меняться.

4 день

Золотое кольцо Исландии

Проедем по маршруту «Золотое Кольцо Исландии». Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. Именно здесь зародился Парламент Исландии и снимали «Игру Престолов». В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау.

На ночь вернёмся в Рейкьявик.

5 день

Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курорт

Утром (или вечером) прогуляемся по Рейкьявику, затем исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.

Посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату). Мы построим наш маршрут по ситуации на дорогах.

6 день

Свободное время, отъезд

Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить и прочее.

Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1990
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэпорорта в Рейкьявик и обратно
  • Экскурсии и транспорт по программе
  • Услуги гида
  • Помощь в поиске авиабилетов и прочих орг. вопросах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза и страховка
  • Трансферы и экскурсии вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при группе 11-12 человек
  • При группе из 8-10 человек стоимость тура составит €2190 с человека
  • При группе менее 8 человек тур проводится в сборных группах на английском языке
Место начала и завершения?
Рейкьявик, аэропорт KEF, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Я Светлана. Начала работать гидом в 2017 году в Грузии. Потом работала гидом в Москве. Сейчас организую туры в Исландию, Норвегию, Турцию, Кыргызстан и др. Изучать нашу прекрасную планету во всех
её проявлениях — моя любовь. Обожаю ездить, ходить, залезать, смотреть и восхищаться. Доводилось много «жить из чемоданчика». Я прошла путь Camino de Santiago в Испании (ножками 30 дней), посетила десятки стран, обожаю северные. Норвегия и Исландия — это любовь с первого взгляда. В общем, путешествую сама и «путешествую» других! Сотни довольных участников моих туров со всего мира помогают мне расти и двигаться дальше.

