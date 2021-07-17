Всё о Швейцарии для туриста, тем кто хочет поехать в страну на отдых, главные достопримечательности 🏛️, интересные места, климат, история 📖, местная кухня 🥧, сувениры 🎁. Так же расскажем чем знаменита Швейцария, где она находится на карте, что нужно посмотреть, её города, плюсы и минусы, а так же много фото и видео

Горные пейзажи Швейцарии

Швейцария известна своими живописными альпийскими пейзажами и престижными горнолыжными курортами, старинными замками и достопримечательностями, самыми надежными банками с безупречной репутацией. Благоприятное географическое положение в самом центре Европы позволило создать развитую туристическую инфраструктуру для ценителей совершенного сервиса и любителей активного отдыха. О преимуществах респектабельного отдыха здесь, вам подробно расскажет ХорошоТАМ.

Швейцария, а особенно окрестности Лозанны, давно приковывает внимание прославленных и состоятельных иммигрантов своими ландшафтами, природой и доброжелательностью жителей. Среди облюбовавших Монтрё для жизни были знаменитости: лорд Байрон, В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский, Жорж Сименон, Чарли Чаплин, Одри Хепберн, И.Ф. Стравинский и похороненный здесь В.В. Набоков. Организованная здесь группой Queen звукозаписывающая студия сделала Монтрё рабочим местом для целой когорты рок-музыкантов.

Общая информация

Столица Берн

Столица Швейцарии – маленький город Берн, сохранивший приметы средневековой крепости, но оснащенный всеми современными достижениями цивилизации. В историческом центре, опоясанном рекой Аре, сгруппированы основные достопримечательности. Значительная часть музеев находится в квартале Кирхенфельд, а торговые центры – на улице Ратаусгассе.

Население страны в настоящее время оставляет более 8,5 млн. человек. Швейцарцы заселяют районы неравномерно. Официальные языки:

немецкий язык, на котором говорит 64% жителей;

французский язык, являющийся родным для 19 % народонаселения;

итальянский язык, характерный для 8 % обитателей;

романшский язык, распространенный среди менее 1 % обитателей.

Площадь Швейцарии – 41 285 кв. км.

Государственная валюта страны – швейцарский франк CHF.

Расплачиваются наличными только в национальной валюте, принимают также кредитные карты и дорожные чеки. Обменные пункты действуют в рабочее время, на вокзалах и в аэропортах – круглосуточно. Комиссионный сбор за транзакцию – 2-5 CHF. Практичнее всего брать с собой евро или обменять рубли на франки перед поездкой в российских банках. В отдельных супермаркетах принимают евро, но сдачу дают в швейцарских франках.

Официальное название – Швейцарская конфедерация. Политическое устройство – федеративная республика. Каждый из 20 кантонов (и 6 полукантонов) обладает собственной конституцией, действие которых лимитировано основным законом страны. Федеральные власти ведают военными и дипломатическими вопросами, снабжением армии, железнодорожным транспортом, связью, финансами и государственным бюджетом. Законодательная власть осуществляется двухпалатным Федеральным собранием.

Самая распространённая религия в Швейцарии – христианство. Большинство жителей (41 %) исповедует протестантизм, католики составляют 35% населения. Значительно возросло число людей, не относящих себя ни к какой религии, их 24%. 5% жителей крупных городов, в основном иммигранты из Балканских стран и Турции, исповедует ислам.

Телефонный код страны, использующийся для международных звонков, – +41. Важные короткие номера, предназначенные для специальных услуг:

скорая помощь – 144;

единый номер экстренных служб – 112;

полиция – 117;

пожарная служба – 118;

помощь на дороге – 140.

Посольство России в Берне находится по адресу: Brunnadernrain, 37. Телефоны: (31) 352-05-66, 352-05-68; есть свой веб-сайт.

Генеральное консульство РФ в Женеве расположено на Rue Schaub, 24. Телефон: (22) 734-90-83.

Посольство Швейцарии в Москве расположено по адресу: пер. Огородная Слобода, 2/5. Позвонить можно по телефону: +7 495 258-38-30.

Где находится Швейцария

Где находится Швейцария на карте мира

Швейцария

Швейцария находится на пересечении трех частей Европы: центральной, западной и южной. У нее нет выходов к морям. На юге она граничит с Италией, западный сосед – Франция, на севере примыкает к Германии и Австрии, рубеж с Лихтенштейном проходит на востоке. Географически страна занимает часть территории Альп, швейцарское плато и горный массив Юра. Значительное большинство жителей сконцентрировано на плато, в горах плотность населения значительно меньше.

Города и курорты

Цюрих Женева Базель Лозанна Лугуано Люцерн

Цюрих – финансовый и торговый центр Швейцарии. Исторический район города расположен в самой живописной местности. Туристов привлекают уютные улочки с булыжными мостовыми и игрушечными домиками. Ночью их заполняют уличные музыканты, под мелодии которых веселятся местные жители и гости. В финансовом центре находится штаб-квартира крупнейших швейцарских банков.

Женева – самый старый город Швейцарии, заложенный в V столетии до н.э. Одно из самых популярных у туристов мест славится красивейшими ландшафтами и многовековым прошлым. В исторической части Старого города расположены занимательные музеи с заслуживающими внимания экспозициями, пропитанные стариной улочки, потрясающее озеро в фонтаном Жет Д`О в окружении ухоженных парков. В деловой части среди великолепного парка находится Дворец ООН, здание Международного Красного Креста и 175 других интернациональных организаций.

Базель – столица одноименного кантона. Старинный, второй по величине город страны с 2-тысячелетней историей раскинулся на берегу Рейна, на границе с Францией и Германией. Крупный торговый, промышленный и финансовый центр, он одновременно сосредоточивает научные и культурные достижения. Ведущее место принадлежит фармацевтической индустрии. Здесь кипит молодежная студенческая жизнь, ежегодно проводится более 1000 концертов.

Лозанна – центр кантона Во, современный город с богатым историческим прошлым. В древности он располагался на перекрестке важных торговых путей. Здесь сохранился готический кафедральный собор ХIII столетия в окружении архитектурных и художественных памятников, мощеных улиц и уютных домиков. Город высится над крупнейшим в Европе Женевским озером среди виноградников и сосновых лесов.

Люцерн – значительный культурный и исторический центр немецкоязычного района Швейцарии. Он находится на берегу колоритного Озера Четырех кантонов. Город знаменит проходящим здесь с ХII в. карнавалом фантастических чудовищ, монстров и призраков. У туристов популярен подъем на гору Пилатус, высотой более 2 тыс. м, откуда открываются потрясающие горные пейзажи.

Лугуано называют бриллиантом итальянской Швейцарии, европейским Рио-де-Жанейро. Он расположен между двумя горами поблизости от границы с Италией, оказавшей влияние на культуру, быт и язык жителей. Для него характерна типичная природа Средиземноморья: парки с пальмами, яркими цветниками и экзотическими растениями. Городскому облику придают импозантность классические здания банков: Лугано считается одним из крупнейших финансовых центров страны.

Популярные направления

Медвежий ров (парк) в Берне Давос Сент-Мориц Церматт Виллар Гриндевальд

Столица страны Берн внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Символом города в старину стал медведь, украшающий герб и флаг города, куранты Часовой башни и фонтаны, фигурирующий на открытках и значках. В культурном центре множество театров, музеев, парков. К услугам гостей рестораны и кафе. Туристов привлекают уникальные достопримечательности:

Медвежий ров;

Городской собор;

здание Парламента.

Во всех больших городах есть интересные памятники архитектуры и истории. Крупными туристскими центрами являются известные на весь мир горнолыжные курорты. Швейцарию считают образцовым местом для зимнего отдыха. Она диктует моду на зимние виды спорта и вырастила многочисленных чемпионов мировых и европейских первенств.

Давос – популярная благодаря Всемирному экономическому форуму горная деревушка и первоклассный курорт со сказочной природой, высококлассным комфортом и давно сложившимися традициями. Здесь 6 больших кластеров с трассами для катания разных уровней сложности и доступности, а также санные горки. У любителей экстремальных видов спорта есть возможность полетать на дельтаплане и параплане и совершить лыжное восхождение на гору.

Сент-Мориц – солидный и изысканный курорт в восточной Швейцарии на высоте 1800 м со стабильной погодой и неизменным снежным покровом. Катание организовано с 5 склонов для спортсменов разного уровня подготовленности:

для тренированных лыжников (Лагальб);

для любителей экстремального спуска (Валь Минор);

для хладнокровных спортсменов, не любящих опасность ((Потрезина);

целинные спуски и отшлифованные трассы (Корваш);

для начинающих (Корвилья).

У путешественников популярны и экзотические зимние развлечения на льду озера: крикет, поло, гольф, лошадиные бега (скиджоринг). Здесь проводят уникальное состязание по гольфу на льду с красными мячами.

Церматт расположен на склонах Маттерхорна. Его лыжные трассы предназначены для опытных спортсменов и для новичков. Благодаря запрету на въезд автомобилей здесь всегда чистейший горный воздух, а добираются сюда туристы на поезде, электромобилях и в старинных каретах.

Виллар выбирают начинающие лыжники и семьи с детьми, о которых здесь заботятся особенно внимательно. На курорте организовано несколько горнолыжных школ, где предоставляют детское снаряжение для катания. Санные трассы позволять весело провести время тем, кого не вдохновляют лыжи. Поблизости есть спа-салон и винодельня Б. Каве, поставщика вин в элитные рестораны страны.

Гриндевальд относится к самым фешенебельным и живописным курортам, подходящим для новичков. Вблизи находится «крыша Европы» с самой высокогорной железнодорожной магистралью и вырубленным в леднике дворцом. Любителей экстрима ждет по соседству в Венгене знаменитая сложная трасса, на которой проходят соревнования этапа Кубка мира.

ТОП достопримечательностей

Рейнский водопад Ледник Алетч Женевское озеро Рейхенбахский водопад Виноградники Лаво Экспресс Бернина

Небольшая территория Швейцарии вмещает огромное число знаменитых на весь мир природных и исторических памятников: горных хребтов, озер, средневековых замков и музеев.

На севере страны, неподалеку от германской границы, находится самый крупный по объему падающей воды Рейнский водопад. Возраст природного объекта исчисляется 14-17 тысячелетиями. При высоте 23 м его ширина составляет 150 м. В окрестностях оборудованы удобные смотровые площадки, в реставрированном старинном замке организована экспозиция, рассказывающая о достопримечательности. Водоем окружен благоустроенной набережной, а увидеть падение воды вблизи можно со скалистого островка в центре потока, куда плавает туристический кораблик.

Ледник Алетч в охраняемой зоне Юнгфрау в Альпах – почти первозданная территория. Немногочисленные тропы и колоритные шале не портят эту зону вечных льдов с чарующими пейзажами и горнолыжными трассами.

Одно из крупнейших европейских озер – Женевское – расположено на юго-западе страны. Благодаря кристально чистой воде и спокойной зеркальной глади его побережье входит в число Мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь располагаются красивейшие города Швейцарии: Женева, Монтрё, Лозанна, а также знаменитые частные клиники. Туристов привлекает благоприятный климат и впечатляющее соединение снеговых вершин с южной растительностью.

Рейхенбахский водопад, состоящий их нескольких каскадов, – один из самых внушительных на планете. Он окружен великолепными пейзажами альпийских деревень, озер и снежных пиков. Полюбоваться его величием можно с оборудованных обзорных площадок. На одной из них, напротив верхней станции канатной дороги, есть табличка, напоминающая о любимом герое А.Конан-Дойля.

Роскошные террасные виноградники Лаво, раскинувшиеся на берегах Женевского озера на протяжении 30 км, окружены старинной каменной оградой. Знаменитый винодельческий край – пример идеальной кооперации человека с природой. Существующие с древних времен виноградники вдохновляли своими красочными ландшафтами многих мастеров искусства: художников, поэтов, музыкантов.

Экспресс Бернина, курсирующий по железной дороге Albula и Bernina через множество туннелей и виадуков, позволяет туристам насладиться эффектными горными пейзажами. Маршрут, проходящий по ледникам, стал памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающееся инженерное достижение и шаг вперед в экологии.

Шильонский замок, вдохновивший Байрона на сочинение знаменитой поэмы, находится посреди Женевского озера на маленьком скалистом острове, соединенном с сушей длинным мостом. Он представляет собой средневековую крепость и одновременно тюрьму с богатой историей. Это один из лучших сохранившихся образцов старинной архитектуры. Символом замка, давшим ему название и герб, служит журавль.

Часовенный мост в Люцерне, построенный в ХIV столетии, – самый старый деревянный мост в Европе, соединяющий берега реки Рёйсс. Его протяженность – 204 м. Он огибает средневековую башню, служившую темницей и сокровищницей.

Аббатство святого Галла находится на востоке Швейцарии, в красивом городке Сент-Галлен. Это важный памятник средневековой монастырской архитектуры и объект Всемирного наследия. Кафедральный собор известен старинным колоколом VII века, привезенным самим Галлусом из путешествия. В церковной библиотеке содержится одна из ценнейших коллекций в мире.

Особенности страны

Шильонский замок в конце XIX века, вид с востока

В эпоху Римской империи территория была заселена кельтскими племенами. Греки и римляне считали их варварами, но археологические находки свидетельствуют о довольно развитой цивилизации. На рубеже новой эры земли попали под власть римлян, основавших здесь десятки городов. Годом официального создания Швейцарии считается 1291 г., когда население 3 альпийских долин договорились о взаимопомощи при нападении захватчиков. Спустя 2 столетия число участников коалиции увеличилось до 13. Официально суверенитет страны был утвержден при заключении Вестфальского мира в 1648 г.

С началом Реформации на протяжении 3 столетий в стране обострилась конфронтация католиков и протестантов, многократно заканчивающаяся вооруженными конфликтами. В конце ХVIII в. Швейцария попала под власть французов. Лишь разгром Наполеона при Ватерлоо дал ей возможность обрести независимость.

С этого времени страна придерживается позиции политического и военного нейтралитета, позволившего маленькому государству уберечься от губительных последствий разрушительных войн ХХ столетия. В следующие десятилетия демократические сторонники сплочения Швейцарии стремились создать единое государство, и в 1848 г. была принята конституция и создан федеральный парламент.

Особенности народа

Население Швейцарии, какое оно?🇨🇭

Сейчас Швейцария – одно из высокоразвитых мировых государств с самым высоким доходом населения, занимающее первые места по множеству экономических показателей. Цюрих, Женева и Базель входят в ТОП лучших городов по качеству жизни.

Невзирая на многоязычный и многонациональный состав населения в стране сохранилось достаточно выразительных национальных особенностей. Строгое выполнение правовых норм здесь сочетается с толерантностью во всем. Официальными государственными языками являются 4 наречия, а законы принимают после всенародного референдума.

Название страны происходит от одного из первых кантонов (Швиц), подписавших договор об объединении. Существует и другое наименование – Гельвеция, данное еще римлянами по названию кельтского племени. Оно и сейчас встречается на марках и в некоторых официальных документах. Давно нет гельветов, но многие обычаи и традиции сохранились до нашего времени. Невзирая на 400 лет мирной жизни, швейцарцы славятся искусными воинами и оружейными мастерами.

Национальный контингент населения сейчас разномастный: здесь живут уроженцы практически всех стран планеты, причем многие не имеют статуса гражданина. Значимый фактор, определяющий историческое развитие страны, – отношения между немецкоязычной (консервативной) и франкоговорящей (либеральной) частями Швейцарии, хотя французские кантоны присоединились только в XIX веке. Какими бы ни были эти отношения, культурный уровень и врожденная интеллигентность жителей не позволит зарубежным гостям заметить неблагополучие. Даже по вопросу присоединения к ЕС французская часть относится положительно, а немецкая – против. Сами швейцарцы позитивно оценивают разделение на два лагеря как компонент здорового соперничества.

Любые попытки подчеркнуть этнические или религиозные различия останавливаются бескомпромиссно, чтобы не подрывать принцип народного единства. Здесь не разрешают строить храмы иных конфессий, хотя швейцарцы славятся своей веротерпимостью.

В Швейцарии продолжительное время поддерживали патриархальный строй, подчинявший женщин мужчинам. Гендерное равенство узаконено совсем недавно: лишь в 1971 г. женщинам позволили участвовать в федеральном голосовании. Сегодня 2 трети швейцарок не работает, дипломов о высшем образовании у них вдвое меньше, чем у мужчин, и даже зарплаты ниже. Зато треть женщин занимают места в парламенте и администрации страны.

Швейцарские семейные традиции соответствуют европейскому стандарту. Браки регистрируют в возрасте около 30 лет, число разводов растет, детей рождается все меньше. Высокая продолжительность жизни и материальное благополучие создают условия для стремительного старения общества. Однако институт семьи не потерял своего значения: родственники поддерживают близких, а за пожилыми людьми ухаживают безупречно.

Дома и сады – предмет гордости местных жителей. Дефицит земли, искусство строить основательно, врожденный вкус – благодаря этому домики в поселениях похожи на иллюстрации к сказкам. Такое же отношение к порядку и чистоте. Раздельный сбор и переработка отходов здесь находятся на недосягаемой высоте, хотя и влетают жителям в копеечку.

Значимые ценности населения:

тактичность и самообладание;

соблюдение правил этикета;

неприкосновенность частной жизни;

демонстративное уважение к правам других.

У незнакомых людей не принято вступать в разговор без причины. Продавцы в маленьких магазинчиках, инструкторы, контролеры всегда любезны и вежливы, никогда не повышают голос.

Корректность соблюдают и в формальной обстановке в процессе официальных сделок. С друзьями принято здороваться и прощаться троекратным поцелуем, со знакомыми – приветствовать словами или обмениваться рукопожатием. Признак хорошего тона – улыбка на лице. Однако воспитанность и предупредительность не помешает добропорядочным гражданам сделать замечание или предупредить представителей закона о нарушении порядка.

Не допускают здесь и несоблюдения границ частной собственности. Прощается небольшое отступление от правила ради красивого селфи или в иных эстетических целях. В других случаях нарушение рубежей чужой территории без разрешения владельца грозит разбирательством с местными правоохранительными органами. Порядочность и пунктуальность – национальная черта швейцарцев. Для них недопустимо опоздание автобуса или ошибка при расчете в магазине. Все утверждения и обязательства в устной или письменной форме обязательно выполняются.

Высокое благосостояние и материальное благополучие швейцарцев достигается упорным трудом и сознательностью. Рабочее время здесь четко регламентировано, хотя многие женщины работают по сокращенному графику.

Правила поведения за столом вполне соответствуют общеевропейским и ничем не способны удивить зарубежных гостей. На севере страны они близки к строгим немецким традициям, на юге – проще и разнообразнее. Не ограничивают местные жители себя и в напитках: вино и пиво присутствует на столе неизменно, с алкоголем они обычно более сдержанны.

Принимая приглашение в гости, необходимо позаботиться о подарке в виде бутылки вина, десерта или букета цветов хозяйке. За столом не принято курить. Даже балкон часто не годится для этого: соседи могут возмутиться нарушением их права дышать чистым воздухом. При визите в частный дом следует договариваться о времени посещения. Нежелательно задерживаться в гостях и обнаруживать ненужное любопытство.

В разговоре можно затрагивать любые темы, интересные хозяевам и гостям. Не принято упоминать денежные и имущественные дела, внутрисемейные отношения, зато рассуждать о политике швейцарцы умеют спокойно и с юмором. Выигрышные темы для беседы, в которых отлично разбираются все жители: успехи детей, искусство, дизайн. Признак хорошего воспитания – благодарность за каждую любезность или крошечную услугу. Сказать «спасибо» можно на любом из распространенных языков: «мерси», «грациа», «данке».

Безопасность

Криминогенная обстановка в Швейцарии находится на одном из самых низких уровней среди цивилизованных государств, однако не стоит это проверять на собственном опыте и испытывать судьбу пренебрегая осторожностью. По статистике, сюда приезжают разного рода авантюристы и мошенники.

Полицейских встретить на улицах трудно. В случае происшествия придется обращаться в отделение. Служители порядка в большинстве разговаривают по-английски и готовы помочь путешественникам, однако дискутировать или поторапливать их не рекомендуется.

Климат

Долина Верзаска Alpabfahrt (или Désalpe) – парад коров в цветочных головных уборах и больших звенящих коровьих колокольчиках.

В стране умеренно-континентальный альпийский климат. Для него не характерны предельные значения жары, стужи или сырости. Температура изменяется в зависимости от высоты местности. Альпы поделены на климатические зоны. В высокогорье летом нежарко, в долинах обычно тепло. В северном и центральном районах погода формируется под влиянием Атлантики. В южных районах царит мягкий климат с большим количеством солнечных дней и средней июльской температурой от +18 до +28 градусов. Здесь встречаются субтропические растения. Средняя январская и февральская температура – от -2 до +5 градусов.

Когда ехать в Швейцарию, решают сами туристы. В любое время года здесь можно найти подходящие развлечения и комфортную погоду. Горнолыжный сезон продолжается с декабря по апрель. Поездка по центральным районам удобна летом – с июня по сентябрь. Отдых на берегу Женевского озера доступен круглогодично, хотя весной и осенью нередко бывает пасмурно.

Животный мир

Швейцарцы очень заботливо относятся к флоре и фауне, хотя хозяйственная деятельность человека повлияла на существование животных. В горах встречаются сурки, косули, серны, зайцы, куницы, лисы. Пернатые обитатели представлены глухарями, дроздами, стрижами, снежными вьюрками. На берегах озер гнездятся чайки, в водоемах плавает форель, голец, сиг, хариус.

Чем можно заняться в стране

Горнолыжный отдых Размеренный и спокойный отдых у швейцарских озёр Оздоровительный центр Sole Uno Wellness в Базеле Семейный тур на байдарках по озёрам Цюрихский Оперный театр

Больше половины территории страны занято горами. Швейцарские Альпы привлекают горнолыжников и альпинистов образцовыми трассами и высоким уровнем сервиса. Сезон продолжается с ноября по апрель, а на северных курортах – круглый год.

Отдых на озерах гарантирует безмятежность, покой, живописные пейзажи и комфортную жизнь. Песчаных пляжей нет, в основном они травяные. В Женевском озере вода довольно холодная, прогревается лишь в июле-августе, зато великолепный ландшафт и чистый воздух. Самая теплая вода в озерах Лугано и Маджоре.

У многих отдыхающих популярен лечебно-оздоровительный туризм, сочетающий благотворный климат, целебный горный воздух с высоким уровнем медицины различных направлений. В Бадене, Санкт-Морице используют термальные минеральные источники для купаний, питья и различных процедур.

Экскурсионная программа позволяет познакомиться с древними следами многих цивилизаций. Древнеримские и средневековые крепости, памятники культуры и святыни находятся под охраной ЮНЕСКО. Для любознательных путешественников работают 600 музеев, в больших городах есть театры. Самые знаменитые – Цюрихский Оперный театр и Гранд Театр в Женеве.

Праздники и фестивали Швейцарии

Самихлаус и Шмуцли, главные рождественские персонажи в Швейцарии Музыканты на параде швейцарского карнавала в Базеле. Национальный день Швейцарии Уличный музыкальный фестиваль Buskers Bern Праздник сбора винограда в Невшателе

Зимние торжества начинаются 6 декабря : в день Николая Чудотворца проходят уличные шествия под колокольный звон, люди угощаются постными пряниками в форме человечков.

: в день Николая Чудотворца проходят уличные шествия под колокольный звон, люди угощаются постными пряниками в форме человечков. В следующий выходной устраивают фестиваль Эскалада с колоритным средневековым зрелищем.

25 декабря отмечают Рождество Христово, наряжают елки, дарят подарки.

отмечают Рождество Христово, наряжают елки, дарят подарки. 1 января встречают Новый год салютом, пышным застольем.

встречают Новый год салютом, пышным застольем. 2 января – День Святого Бертольда, основателя Берна.

– День Святого Бертольда, основателя Берна. В конце января кулинары экстра-класса в Сент-Морице устраивают Фестиваль гурманов.

кулинары экстра-класса в Сент-Морице устраивают Фестиваль гурманов. В феврале поочередно в Люцерне, Берне и Базеле проводятся карнавалы с костюмированными шествиями, пением и танцами.

поочередно в Люцерне, Берне и Базеле проводятся карнавалы с костюмированными шествиями, пением и танцами. В июне в Мотрё проходит джазовый фестиваль с участием звезд мирового уровня.

в Мотрё проходит джазовый фестиваль с участием звезд мирового уровня. В июле в Вербье приходит очередь классической музыки.

в Вербье приходит очередь классической музыки. В августе в Невшателе традиционно организуют Праздник винограда.

в Невшателе традиционно организуют Праздник винограда. 1 августа отмечается швейцарское национальное празднество – День конфедерации.

Традиционная кухня

Сыр и шоколад, конечно самые знаменитые продукты Швейцарии Цюрихская телятина с картофелем рёсти Сырное фондю Кальбервурст – варёна колбаса Малакофф – закуска из жаренного сыра

Хотя национальная швейцарская кухня испытала сильное внимание соседних стран, она известна разнообразием и собственными деликатесами, от которых не откажется ни один гурман. Блюда основаны на качественных молочных продуктах, овощах. В них используется немного специй и небольшое количество мяса. При отлично развитом животноводстве местные жители нечасто едят мясные блюда. Самые знаменитые швейцарские продукты – сыр (450 сортов) и шоколад. Каждый город славится своими рецептами:

на Женевском озере стоит попробовать только что пойманного окуня;

в Цюрихе запомнится картофель «решти» с рубленой телятиной в винном соусе;

в Цуге – вишневый пирог;

в Сент-Галене – телячьи сосиски;

в Шаффгаузене – луковые пирожки;

в Тичино – овощной суп минестроне и хлебный пудинг;

в Невшателе – сырное фондю.

Все эти блюда едят с вкуснейшим хлебом – его больше 300 сортов.

Знатоки советуют попробовать алкоголь местного производства: вишневый бренди «Киршвассер», грушевый «Уильямс», сливовый шнапс «Пфлюмли».

Кроме дорогих престижных ресторанов в стране достаточно бюджетных заведений: пиццерий, закусочных, кафе.

Размещение в стране

Отель Villa Honegg (Эннетбюрген) Парк Хаятт Цюрих Отель Интерконтиненталь Женева Хостел Mountain, Гиммевальд Лугано – Молодежный хостел Савоса

Те, кому хочется получить традиционный швейцарский сервис и не надо считать деньги, смело может бронировать номер в любом местном отеле. В столице Швейцарии есть менее дорогостоящие пансионы, хостелы, гостиницы, причем расположение на окраине не доставит неудобства – в маленьком городе расстояние – не проблема.

В окрестностях Цюриха есть роскошные дорогостоящие коттеджи, в самом городе номера за умеренную цену необходимо бронировать предварительно. Лучше всего поискать акции со скидками в 3-звездочных отелях. Недорого и с комфортом можно устроиться в гостевых домах в Локарно. Виллы в Лозанне и апартаменты в Санкт-Морице тоже влетят в копеечку.

Виза и страховка

Виза в Швейцарию

Швейцария не является членом ЕС, однако подписала Шенгенское соглашение. Поэтому для посещения страны требуется шенгенская виза. Кроме того, действие загранпаспорта туриста должно заканчиваться не раньше, чем спустя 3 месяца после путешествия в Швейцарию, и в нем должны быть две незаполненных страницы. С 2015 г., чтобы оформить шенгенскую визу, требуются отпечатки пальцев владельца паспорта.

Консульский сбор для оформления визы составляет 2500 рублей для граждан РФ, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана. Детям до 6 лет – бесплатно. Стоимость визы для жителей других государств – 5650 рублей.

В Посольстве конфедерации можно получить национальную визу на более продолжительный срок – 90 дней в полугодие.

По правилам визового законодательства все иностранные граждане, посещающие страны шенгенской зоны, обязаны приобрести медицинскую туристическую страховку. Она указана в перечне документов для получения визы на сайте любого консульства. Польские, чешские, финские пограничники вместе в паспортом проверяют наличие страхового полиса. Он требуется, чтобы в случае необходимости турист мог получить помощь в полном объеме.

Способы попасть в страну

Аэропорт Женевы Swiss International Air Lines (SWISS) – национальная авиакомпания Швейцарии.

Из московского аэропорта Шереметьево регулярно летают лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» в Цюрих и Женеву, время в пути – 3 час. 40 мин. «Швейцарские международные авиалинии) из Домодедова выполняют ежедневные прямые рейсы в Женеву и Цюрих (3 часа 35 минут).

регулярно летают лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» в Цюрих и Женеву, время в пути – 3 час. 40 мин. «Швейцарские международные авиалинии) из Домодедова выполняют ежедневные прямые рейсы в Женеву и Цюрих (3 часа 35 минут). Из Санкт-Петербурга в Цюрих можно вылететь каждый день, в Женеву – трижды в неделю за 3 часа.

можно вылететь каждый день, в Женеву – трижды в неделю за 3 часа. Из Минска компания «Белавиа» осуществляет полеты в Женеву (2-3 раза в неделю).

осуществляет полеты в Женеву (2-3 раза в неделю). Из киевского аэропорта Борисполь в Женеву и Цюрих самолеты летают с конца марта по конец октября.

в Женеву и Цюрих самолеты летают с конца марта по конец октября. Самолеты Pegasus Airlines совершают рейсы из Москвы, Краснодара и Омска в Базель, Женеву и Цюрих с пересадкой в Стамбуле.

Компания AirBerlin доставит по назначению в Цюрих из Домодедова с остановкой в Берлине, Вене или Дюссельдорфе.

Прямых поездов из нашей страны в Швейцарию нет, удобно путешествовать в прямых беспересадочных вагонах до Берлина, Парижа, Вены, а продолжить путь местными поездами. С учетом пересадки стоимость билета может приближаться к цене билета на самолет.

Прямых автобусных рейсов до Швейцарии нет, можно воспользоваться пересадкой в Германии, но дорога займет больше двух суток.

Передвижение по стране

Ледниковый экспресс Трамвай Междугородний автобус Велосипед – отличная альтернатива общественному транспорту Прокат автомобилей в аэропорту Женевы

Самый удобный способ передвижения между швейцарскими городами – на комфортабельных поездах, точно следующих по расписанию и обеспеченным всем необходимым: рестораном и детскими игровыми зонами. Интересны путешествия по панорамным туристическим маршрутам. Билеты продаются в кассе на остановах и на сайте ж/д.

Желтые междугородные автобусы курсируют по туристическим маршрутам с панорамными видами.

В городах по универсальному проездному билету на все виды транспорта можно воспользоваться автобусом, троллейбусом и трамваем.

Такси – дорогой вид переезда, ночью стоимость еще возрастает.

Для города за небольшой залог можно взять в аренду велосипед.

Безукоризненные швейцарские дороги благоприятны для использования арендованных в многочисленных пунктах проката автомобилей.

Сувениры

Что привезти из Швейцарии в качестве сувенира?

Самые популярные памятные подарки – сыр и шоколад, которыми славится Швейцария. Стоит обратить внимание на знаменитые сорта: грюйер, эмменталь, шабцигер и аппенцеллер. Этот изысканный вкус будет долго напоминать о поездке. Приобретать продукты лучше ближе к закрытию супермаркетов, когда многие магазины делают хорошие скидки.

Кроме продовольствия, здесь делают самые точные и надежные в мире часы и ювелирные украшения знаменитых фирм, но стоят они очень дорого. Популярные подарки из Швейцарии – долговечные перочинные ножи с оригинальным оформлением.

Плюсы и минусы отдыха

Ну и напоследок, посмотрите Большой выпуск о Швейцарии с Антоном Птушкиным

К недостаткам посещения туристами страны относятся:

сложности при оформлении визы;

необходимость медицинской страховки;

высокие цены на продукты питания и вещи;

штрафы за каждое нарушение порядка.

Достоинства поездки в страну:

простой порядок въезда при наличии шенгенской визы;

живописные природные ландшафты;

высокий уровень сервиса;

чистота на улицах и в отеле;

культура поведения местных жителей;

качественные продукты, вкусная кухня;

возможность заниматься активными видами спорта;

экология на высшем уровне.