19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валенсия, город с богатой историей и уникальной культурой, открывает свои двери для путешественников.В ходе этой групповой экскурсии вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, такими как Шелковая Биржа с её замысловатыми горгульями

и Дворец Маркизов Dos Aquas, узнаете истории, стоящие за стенами Кафедрального Собора, и исследуете раскопки древней Валенсии. Но путешествие не ограничится одной историей. Центральный рынок, один из крупнейших в Европе, предложит вам не только познакомиться с гастрономическими традициями валенсийцев, но и продегустировать местные деликатесы. Вас ждут рассказы о праздниках города, о нравах его жителей и полезные советы для туристов. Эта экскурсия станет вашим личным путеводителем по Валенсии, раскрывая её секреты и делая ваше пребывание незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурные сокровища Валенсии

Мы пройдем по узким улочкам и уютным площадям, осмотрим знаменитую Шелковую Биржу с занятными горгульями и увидим «вязаный» дом с изящным рисунком на фасаде. Вы полюбуетесь великолепием Дворца Маркизов Dos Aquas и поймете, почему туда стоит обязательно заглянуть в свободное время. Кафедральный Собор, как настоящее пособие по архитектуре Испании, расскажет о разных стилях — я открою, какая легендарная драгоценность хранится в этих стенах. На раскопках древней Валенсии вы узнаете, «как все начиналось», как мусульманская Валенсия стала преуспевающим христианским городом и почему летучая мышь является его символом.

Не только история

Мы посетим Центральный рынок — один из крупнейших в Европе: нарядный и светлый, он заражает веселым нравом. Здесь вы продегустируете местные деликатесы, узнаете о гастрономических традициях валенсийцев и о том, какой напиток стоит попробовать в одном из кафе. Я расскажу о праздниках Валенсии и о нравах неугомонных валенсийцев, и поделюсь полезными туристическими лайфхаками.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.