19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Валенсия, город с богатой историей и уникальной культурой, открывает свои двери для путешественников.
В ходе этой групповой экскурсии вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, такими как Шелковая Биржа с её замысловатыми горгульями читать дальшеуменьшить
и Дворец Маркизов Dos Aquas, узнаете истории, стоящие за стенами Кафедрального Собора, и исследуете раскопки древней Валенсии. Но путешествие не ограничится одной историей.
Центральный рынок, один из крупнейших в Европе, предложит вам не только познакомиться с гастрономическими традициями валенсийцев, но и продегустировать местные деликатесы. Вас ждут рассказы о праздниках города, о нравах его жителей и полезные советы для туристов.
Эта экскурсия станет вашим личным путеводителем по Валенсии, раскрывая её секреты и делая ваше пребывание незабываемым
Мы пройдем по узким улочкам и уютным площадям, осмотрим знаменитую Шелковую Биржу с занятными горгульями и увидим «вязаный» дом с изящным рисунком на фасаде. Вы полюбуетесь великолепием Дворца Маркизов Dos Aquas и поймете, почему туда стоит обязательно заглянуть в свободное время. Кафедральный Собор, как настоящее пособие по архитектуре Испании, расскажет о разных стилях — я открою, какая легендарная драгоценность хранится в этих стенах. На раскопках древней Валенсии вы узнаете, «как все начиналось», как мусульманская Валенсия стала преуспевающим христианским городом и почему летучая мышь является его символом.
Не только история
Мы посетим Центральный рынок — один из крупнейших в Европе: нарядный и светлый, он заражает веселым нравом. Здесь вы продегустируете местные деликатесы, узнаете о гастрономических традициях валенсийцев и о том, какой напиток стоит попробовать в одном из кафе. Я расскажу о праздниках Валенсии и о нравах неугомонных валенсийцев, и поделюсь полезными туристическими лайфхаками.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€50
Дети до 10 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади de la Virgen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2366 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления читать дальшеуменьшить
о Принцессе Валенсии. У меня 2 высших образования, и уже 15 лет я живу в Испании. Постоянно учусь и самосовершенствуюсь, разрабатываю новые экскурсии и маршруты. Горжусь многочисленными прекрасными отзывами о своей работе и считаю это высшим достижением моих профессиональных качеств. Я вас жду, приезжайте и вы сами в этом убедитесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olesya
Все было очень интересно, познавательно и отлично организовано. Татьяна рассказывает увлекательно и с вниманием к деталям. Благодаря экскурсии город открывается совсем с другой стороны, я узнала много нового. Спасибо большое, с удовольствием поеду с вами снова!
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Elena
впечатления самые прекрасные. Татьяна интересный рассказчик. много исторической информации. Сиарый город великолепен. Принцесса Валенсия поражает архитектурой стилями. Маршрут интересный. На все вопросы получила ответ от Татьяны. спасибо огромное. есть желание вернуться в этот зеленый город.
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Наталья
Прекрасная экскурсия! Экскурсоводом была Каролина - располагающая, живая, эмоциональная, прекрасно владеет материалом, подает его вкусно и интересно! Посмотрели центральную часть старого города. В Валенсии мы были впервые, еще раз убеждаемся, что знакомится с историей города лучше с гидом: максимум интересной и важной информации за сжатое количество времени. После прогулки получили гастрономический гайд 💝Спасибо организатору.
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Наталия
Прекрасный гид, великолепная экскурсия, все шикарно, очень интересно, доступно, всем рекомендую.
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D
Dmitrij
Большое спасибо!!
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Владимир
Хорошо, легко, развлекательно. Каролина поделилась с нами секретными местами Валенсии, историями, которые оживляют город, не перегружая историческими датами. Отвела на рынок, угостила местными вкусностями, которые без нее мы бы никогда в жизни бы не нашли. Спасибо, удачи вам в экскурсиях и благодарных гостей!
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