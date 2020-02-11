19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Валенсии

Мы пройдем по узким улочкам и уютным площадям, осмотрим знаменитую Шелковую Биржу с занятными горгульями и увидим «вязаный» дом с изящным рисунком на фасаде. Вы полюбуетесь великолепием Дворца Маркизов Dos Aquas и поймете, почему туда стоит обязательно заглянуть в свободное время. Кафедральный Собор, как настоящее пособие по архитектуре Испании, расскажет о разных стилях — я открою, какая легендарная драгоценность хранится в этих стенах. На раскопках древней Валенсии вы узнаете, «как все начиналось», как мусульманская Валенсия стала преуспевающим христианским городом и почему летучая мышь является его символом.

Не только история

Мы посетим Центральный рынок — один из крупнейших в Европе: нарядный и светлый, он заражает веселым нравом. Здесь вы продегустируете местные деликатесы, узнаете о гастрономических традициях валенсийцев и о том, какой напиток стоит попробовать в одном из кафе. Я расскажу о праздниках Валенсии и о нравах неугомонных валенсийцев, и поделюсь полезными туристическими лайфхаками.