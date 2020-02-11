19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Валенсия, открой свои тайны

Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – представитель гидов
Эта прогулка познакомит вас с красавицей-Валенсией и раскроет её секреты — от драгоценностей собора до горгулий Шелковой Биржи.

Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города.

А еще побываете на колоритном Центральном рынке и попробуете местные блюда.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади de la Virgen
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Валенсии
Мы пройдем по узким улочкам и уютным площадям, осмотрим знаменитую Шелковую Биржу с занятными горгульями и увидим «вязаный» дом с изящным рисунком на фасаде. Вы полюбуетесь великолепием Дворца Маркизов Dos Aquas и поймете, почему туда стоит обязательно заглянуть в свободное время. Кафедральный Собор, как настоящее пособие по архитектуре Испании, расскажет о разных стилях — я открою, какая легендарная драгоценность хранится в этих стенах. На раскопках древней Валенсии вы узнаете, «как все начиналось», как мусульманская Валенсия стала преуспевающим христианским городом и почему летучая мышь является его символом.

Не только история
Мы посетим Центральный рынок — один из крупнейших в Европе: нарядный и светлый, он заражает веселым нравом. Здесь вы продегустируете местные деликатесы, узнаете о гастрономических традициях валенсийцев и о том, какой напиток стоит попробовать в одном из кафе. Я расскажу о праздниках Валенсии и о нравах неугомонных валенсийцев, и поделюсь полезными туристическими лайфхаками.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны
Валенсия, открой свои тайны

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади de la Virgen.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, и я являюсь организатором проекта ежедневных пешеходных экскурсий по городу. Мы — команда опытных гидов, готовых сделать ваше посещение Валенсии незабываемым. Мы очень любим свою работу и замечательную Принцессу Валенсию, и всю свою любовь, свои эмоции и чувства хотим передать вам, наши уважаемые гости города. Приезжайте к нам, и, уверена, вы влюбитесь в красавицу Валенсию!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Замечательная экскурсия, очень познавательно и интересно! Гид Дарья - супер!
7 февраля 2020
Татьяна просто влюбила в себя и в город Валенсия!! Спасибо за тепло, за море интересного, вкусного и удивительного! За то, с какой душой и юмором подаёте столь интересные факты. В следующий раз только к ней ! Уже ждём встречи!
11 января 2020
Татьяна прекрасный гид, все, что мы узнали про Валенсию завараживает, очень было интересно узнать историю Валенсии и много различных интересных фактов. Оценка 5 баллов, вернёмся еще обязательно!
8 января 2020
Информативно. Татьяна- супер гид.
31 октября 2019
С рассказами Татьяны невозможно не влюбиться в Валенсию ...хочется переехать туда на веки вечные 😍 спасибо большое за экскурсию
24 октября 2019
Татьяна прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно и жаль было расставаться, так интересно и с искренней любовью к Валенсии была проведена экскурсия.
16 октября 2019
Это была лучшая Экскурсия из всех выбранных в рамках круиза! Татьяна - чудесная! Влюблённая в свой город! Полное погружение в атмосферу солнечной Валенсии, город - открытие для нас! Отдельное спасибо за фарфоровый магазин и историю про украинца, историю тапасов, рекомендацию в покупке Аква ди Валенсия)) мы купили и это очень вкусно ❤️️
8 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Татьяна давала столько информации, сколько можно запомнить, ничего лишнего, никаких цифр, чем грешат многие экскурсоводы, маршрут по достопримечательностям тоже был интересным. Спасибо за экскурсию
20 сентября 2019
До экскурсии я уже неделю жил в Валенсии, много увидел, много прочитал, но все равно Татьяна смогла удивить, рассказать много интересных фактов. Для знакомства с городом это прекрасная экскурсия.
11 сентября 2019
Самые приятные впечатления связаны с красотой Валенсии и профессионализмом гида Татьяны. Очень об,ёмная и познавательная экскурсия. Трипстер в очередной раз на высоте
Ещё 9 отзывов

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Принцесса Валенсия!Принцесса Валенсия!Принцесса Валенсия!
120 за экскурсию
4 часа
90 отзывов
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии позволит вам познакомиться с удивительной историей, захватывающими тайнами и легендами, собственными глазами увидеть Чашу Святого Грааля и насладиться картинами Гойя, побродить по узким улочкам и широким площадям, сфотографироваться возле самого узкого в Европе дома и восхититься экстерьером Музея Керамики и Шелковой Биржи...
Из глубины веков до наших днейИз глубины веков до наших днейИз глубины веков до наших дней
222 за экскурсию
4 часа
12 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по красотам Валенсии от древних лет до футуристического будущего
Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего.

Обзорные экскурсии в Валенсии

Знакомство с дивной ВаленсиейЗнакомство с дивной ВаленсиейЗнакомство с дивной Валенсией
75 за экскурсию
2.5 часа
160 отзывов
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часаЦентр Валенсии и испанский язык за 3 часаЦентр Валенсии и испанский язык за 3 часа
78 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Ежедневная прогулка по ВаленсииЕжедневная прогулка по ВаленсииЕжедневная прогулка по Валенсии
20 за человека
2 часа
19 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию. Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
Крути педали: по Валенсии на велосипедеКрути педали: по Валенсии на велосипедеКрути педали: по Валенсии на велосипеде
От 88 за экскурсию
2.5 часа
Ещё больше must-see мест города на дружеской прогулке — с ветерком
Чтобы вы увидели всю коллекцию достопримечательностей города и не устали, я придумал бодрый и весёлый маршрут на колёсах. К тому же, Валенсия идеальна для поездок на велосипеде в любое время года. Я познакомлю вас с её историей от римлян до наших дней и покажу шедевры архитектуры. А ещё расскажу, как выбирать местное вино, сыр и хамон, и посоветую, куда отправиться вечером.
Привет, Валенсия!Привет, Валенсия!Привет, Валенсия!
78 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
Вы раскроете все грани Валенсии: увидите древнеримские руины, средневековые монументы и шедевры модерна. Ощутите колорит испанской жизни на оживленных рынках, погуляете по старинным улицам и площадям и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и архитектуре.
Вся Валенсия на автомобилеВся Валенсия на автомобилеВся Валенсия на автомобиле
188 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города
На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук; стадион, где играет перспективный футбольный клуб; крупнейший парк Испании; архитектурные шедевры в стиле модерн и знаковые достопримечательности Старого Города, среди которых — кафедральный собор с Чашей Грааля! А в перерыве зайдем с вами в местную орчатерию, где вы сможете отведать горячего шоколада с фирменными пончиками.

Выбирайте и другие экскурсии в Валенсии

История и архитектураСо скидкойКвестыЗа городомВ другой городПешкомДля детейНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеГород искусств и наукВсе