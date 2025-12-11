Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Аликанте на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante €200 за всё до 3 чел. На велосипеде 3 часа 18 отзывов Индивидуальная Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых Начало: У станции метро от €100 за человека Пешая 3 часа Фотопрогулка до 4 чел. Фотоэкскурсия по Аликанте Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии Начало: По договорённости с организатором €100 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Аликанте

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте Город-крепость Гуадалест Велопрогулка по пригородам Аликанте Фотоэкскурсия по Аликанте В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Аликанте Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025 Сейчас в Аликанте в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

