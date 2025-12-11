Индивидуальная
до 3 чел.
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
от €100 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
