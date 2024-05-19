3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 09:00
3 сен в 14:00
от €95 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сафари-парк «Айтана»
Познавательное путешествие в мир животных
Начало: В вашем отеле
от €185 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 мая 2024Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
- ЕЕвгений2 мая 2024Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
- ЕЕлена23 февраля 2024Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
- ТТамара26 ноября 2023Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
- ААлена17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
- ЛЛариса18 сентября 2019Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в сентябре 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 200. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 56 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь