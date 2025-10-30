читать дальше

прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)

В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.

Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.

Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела.