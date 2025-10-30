Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«А еще вас ждут романтические площади с фонтанами и цветами, ароматы и вкусы центрального рынка и бесшабашная улица Мухоморов»
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
«самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
«На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€81
€85 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
«Улица Грибов (Calle San Francisco)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 октября 2025Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
- ТТатьяна1 октября 2025Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
- GGalina1 октября 2025Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
- ИИгорь27 сентября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
- ддмитрий18 сентября 2025Все отлично!
- ААнна30 августа 2025Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
- JJelena25 августа 2025Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела
- ООльга22 августа 2025Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.
Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.
- ССветлана5 августа 2025Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
- ЕЕлена17 июля 2025Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
- ТТатьяна15 июля 2025Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
- ССветлана14 июля 2025Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
- ССовпель14 июля 2025Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
- ММария10 июня 2025Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
- ИИгорь9 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
- ООльга6 мая 2025Мы провели замечательные 4 часа в пешей экскурсии с Ириной. Ирина показала нам самые «сливки» города, увлекательно рассказала про историю
- ИИрина5 марта 2025Сегодня гуляли с Ириной по Аликанте и это было чудесно. Увлекательно, комфортно, интересно, познавательно. Еще вчера мы впервые пройдя по
- ИИрина15 февраля 2025Замечательно провела время на ознакомительной экскурсии по Аликанте с гидом Марией. Мария очень интересно рассказывает обо всем - и о
- LLev31 декабря 2024Мария, спасибо большое, было очень интересно и позновательно!
- ЮЮлия7 ноября 2024Благодарим за экскурсию! Интересно, Ирина быстро подстраивается под интересы участников, и факты рассказывает не только о городе, но и об Испании в целом!
