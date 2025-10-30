Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Аликанте

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Аликанте на русском языке, цены от €81, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия вечернего Аликанте
Пешая
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«А еще вас ждут романтические площади с фонтанами и цветами, ароматы и вкусы центрального рынка и бесшабашная улица Мухоморов»
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
«самую безумную улицу города, поросшую гигантскими мухоморами»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
5%
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
«На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€81€85 за человека
Фотоэкскурсия по Аликанте
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
«Улица Грибов (Calle San Francisco)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
  • G
    Galina
    1 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
  • И
    Игорь
    27 сентября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
    читать дальше

    переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой он на самом деле.
    Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья.

    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам
  • д
    дмитрий
    18 сентября 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Все отлично!
  • А
    Анна
    30 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
    Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилосьСпасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось
  • J
    Jelena
    25 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела
    читать дальше

    – место, которое поражает своей красотой и атмосферой. Затем нас ждала встреча с фламинго и освежающее купание в Бениссе с прекрасными морскими видами.

    Прогулка по Кальпе запомнилась не только пейзажами, но и гастрономическими открытиями – мы попробовали свежие морепродукты и необычную сангрию с клубникой и манго. В Алтее по-настоящему ощущается дух Испании: живые улочки, колоритные смотровые площадки, уютная атмосфера. Единственное, хотелось бы чуть больше времени на сувенирные лавочки в Алтее.

    Огромная благодарность нашему гиду Валерии за её внимание, заботу, интересные рассказы и прекрасную организацию поездки. Экскурсия получилась насыщенной, лёгкой и незабываемой!

    Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.
    Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.
    Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест
  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
    читать дальше

    отличная прогулка с ощущением что ты приехал в гости к хорошему другу,который показывает и рассказывает от всей души! Учитывая все твои особенности, ожидания и предпочтения!!!
    Я однозначно рекомендовала бы Марию своим знакомым!

  • С
    Совпель
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
    читать дальше

    прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)
    В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.
    Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.
    Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела.

  • М
    Мария
    10 июня 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
    читать дальше

    и умеющий увлечь рассказом.

    Мы узнали много интересного об истории и культуре Аликанте, услышали яркие легенды и необычные факты, а ещё получили массу полезных советов — куда заглянуть, где поесть, что попробовать. Главное не садиться на тёщин стул! 😉 Всё было легко, живо и по-доброму.

    Спасибо Ирине за тёплую атмосферу, чувство юмора и настоящую любовь к городу. Очень рекомендуем!

  • И
    Игорь
    9 мая 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Мы провели замечательные 4 часа в пешей экскурсии с Ириной. Ирина показала нам самые «сливки» города, увлекательно рассказала про историю
    читать дальше

    Аликанте, Испании и дала много инсайтов про современную культуру, экономику и жизнь в Испании. 4 часа прошли на одном дыхании. Супер бонусом были все рекомендации по ресторанам и кафе - мы всем воспользовались и были очень довольны. Спасибо огромное, Ирина!

  • И
    Ирина
    5 марта 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Сегодня гуляли с Ириной по Аликанте и это было чудесно. Увлекательно, комфортно, интересно, познавательно. Еще вчера мы впервые пройдя по
    читать дальше

    городу, решили, что он достаточно посредственен, а сегодня кажется, что это был какой-то совсем другой Аликанте! Мы прошли по рынку, забрались на крепость, прошли по старому кварталу, по набережной, нашли улицу с мухоморами, изучили архитектуру, обсудили историю, культуру. Любой наш дополнительный вопрос сопровождался исчерпывающим ответом. Очень комфортное общение, даже наши не самые спокойные дети (7, 9 и 10 лет) легко выдержали прогулку, задавали вопросы, рассуждали, запомнили кучу фактов. Наша рекомендация от души.

  • И
    Ирина
    15 февраля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Замечательно провела время на ознакомительной экскурсии по Аликанте с гидом Марией. Мария очень интересно рассказывает обо всем - и о
    читать дальше

    истории и о современной жизни города, очень приятная в общении, легкая, позитивная. Я осталась очень довольна, что выбрала своим гидом именно Марию. Своим друзьям буду рекомендовать ее с удовольствием!

  • L
    Lev
    31 декабря 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Мария, спасибо большое, было очень интересно и позновательно!
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2024
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Благодарим за экскурсию! Интересно, Ирина быстро подстраивается под интересы участников, и факты рассказывает не только о городе, но и об Испании в целом!

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Магия вечернего Аликанте
  2. Аликанте. Обзорная экскурсия
  3. К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
  4. Фотоэкскурсия по Аликанте
Какие места ещё посмотреть в Аликанте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 81 до 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Аликанте. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод