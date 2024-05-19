Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Аликанте на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Магия вечернего Аликанте
Пешая
44 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 09:00
3 сен в 14:00
от 95 за всё до 2 чел.
Город-крепость Гвадалест
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Сафари-парк «Айтана»
На машине
6 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сафари-парк «Айтана»
Познавательное путешествие в мир животных
Начало: В вашем отеле
от 185 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Город-крепость Гвадалест
    Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    23 февраля 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
  • Т
    Тамара
    26 ноября 2023
    Магия вечернего Аликанте
    Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
  • А
    Алена
    17 октября 2023
    Город-крепость Гвадалест
    Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
  • Л
    Лариса
    18 сентября 2019
    Город-крепость Гвадалест
    Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
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    к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в сентябре 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 200. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 56 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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