Пешие экскурсии-прогулки в Аликанте с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Аликанте на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Аликанте
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Магия вечернего Аликанте
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер
Начало: На площади Puerta del Mar
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 85 за всё до 10 чел.
Аликанте - город света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Аликанте - город света
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
10 июня в 19:00
11 июня в 15:00
150 за всё до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по Аликанте
Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
  • Е
    Елена
    23 февраля 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
  • A
    Anzelika
    16 февраля 2024
    Аликанте - город света
    Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
  • Т
    Тамара
    26 ноября 2023
    Магия вечернего Аликанте
    Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
  • Н
    Надежда
    30 октября 2023
    Аликанте - город света
    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
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    экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия)

    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом Еленой
  • В
    Вита
    29 июня 2023
    Аликанте - город света
    Прекрасный экскурсовод и чудесная женщина! Обязательно порекомендую знакомым, которые будут в Аликанте)
  • Ш
    Шумаева
    8 января 2023
    Один день в прекрасной Мурсии
    Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
  • А
    Альберт
    9 сентября 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
  • Е
    Елена
    9 июня 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
  • Е
    Евгения
    9 июня 2019
    Фотопрогулка по Аликанте
    Было все восхитительно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 190. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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