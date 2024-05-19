П Полина Магия вечернего Аликанте Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.

Е Елена Магия вечернего Аликанте Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.

A Anzelika Аликанте - город света Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️

Т Тамара Магия вечернего Аликанте Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)

Н Надежда Аликанте - город света читать дальше экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия) Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело

В Вита Аликанте - город света Прекрасный экскурсовод и чудесная женщина! Обязательно порекомендую знакомым, которые будут в Аликанте)

Ш Шумаева Один день в прекрасной Мурсии Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии

А Альберт Один день в прекрасной Мурсии Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.

Е Елена Один день в прекрасной Мурсии Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!