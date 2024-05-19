1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Аликанте
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер
Начало: На площади Puerta del Mar
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Аликанте - город света
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
10 июня в 19:00
11 июня в 15:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Аликанте
Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от €170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 мая 2024Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
- ЕЕлена23 февраля 2024Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ТТамара26 ноября 2023Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
- ВВита29 июня 2023Прекрасный экскурсовод и чудесная женщина! Обязательно порекомендую знакомым, которые будут в Аликанте)
- ШШумаева8 января 2023Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
- ААльберт9 сентября 2019Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
- ЕЕлена9 июня 2019Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
- ЕЕвгения9 июня 2019Было все восхитительно. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Пешеходные»
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