1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
7 июля в 15:00
8 июля в 15:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: Гуадалест, Алтея и Бенидорм
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по Аликанте: замок Санта-Барбара, Экспланала и старинные фикусы
Запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха в Аликанте! Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом и экскурсоводом по живописным местам города
7 июля в 12:30
8 июля в 17:00
от €170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 июня 2024Очень благодарны Даниле за экскурсию. Интересный маршрут, познавательная информация, комфортный автомобиль, потрясающие виды. Спасибо за такой яркий и интересный день- непременно вернёмся и очень рекомендуем всем.
- ААйбол22 июня 2024Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
- ЕЕвгения9 июня 2019Было все восхитительно. Рекомендую
- ТТатьяна18 октября 2018Очень понравилась фотопрогулка. Быстрая и четкая корреспонденция с гидом Марией перед встречей. Место самой фотосьемки великолепно-снимали на горе Бенкантиль в
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июле 2024
Сейчас в Аликанте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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