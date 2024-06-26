Экскурсии выходного дня в Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Аликанте на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аликанте - город света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
7 июля в 15:00
8 июля в 15:00
160 за всё до 3 чел.
Топ-места Аликанте
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: Гуадалест, Алтея и Бенидорм
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фото-прогулка по Аликанте: замок Санта-Барбара, Экспланала и старинные фикусы
Запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха в Аликанте! Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом и экскурсоводом по живописным местам города
7 июля в 12:30
8 июля в 17:00
от 170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 июня 2024
    Топ-места Аликанте
    Очень благодарны Даниле за экскурсию. Интересный маршрут, познавательная информация, комфортный автомобиль, потрясающие виды. Спасибо за такой яркий и интересный день- непременно вернёмся и очень рекомендуем всем.
  • А
    Айбол
    22 июня 2024
    Аликанте - город света
    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋‍♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
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    Это была запоминающая прогулка по городу Аликанте под названием «Аликанте - город света»! 🔥Нам невероятно повезло, потому что с 20 по 24 июня здесь проходит ежегодный культурный фестиваль Костры Сан-Хуана, известный местным жителям как Hogueras de San Juan. 🔥Это мероприятие знаменует собой приход лета с впечатляющими кострами, парадами и фейерверками. В течение этого периода примерно 1 миллион туристов стекаются в город, чтобы присоединиться к празднованию. 🔥В числе этих туристов оказались и мы с супругой@n.bairova! Мы прошлись по Ратушной площади, поднялись на старинную крепость Санта-Барбара, погуляли по старому мавританскому кварталу Санта-Круз 12 века, увидели замечательную панораму города с высоты! 👍👍👍 🔥Прогуливаясь по площади Моря, насладились выложенными мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. 🤩🤩🤩 🔥Самый красивый дом города богатого купца Энрике Карбонеля в стиле модерн удивил его историей, когда его после аварии (разодранного и в крови) не пустили в рядом стоящий отель и он решил построить огромный отель рядом! 😎😎😎 🔥Далее нас удивила веселая улица Мухоморов, а также парк древних фикусов Каналехас! 🍄🍄🍄 🔥Большое спасибо нашему гиду Елене за столь познавательную и интересную экскурсию! 4 часа пролетело как одно мгновение! Удачи Елене и всей команде #tripster!@gid_alicante_lena ✊✊✊

    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞
  • A
    Anzelika
    16 февраля 2024
    Аликанте - город света
    Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
  • Н
    Надежда
    30 октября 2023
    Аликанте - город света
    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
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    экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия)

    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом Еленой
  • Е
    Евгения
    9 июня 2019
    Фотопрогулка по Аликанте
    Было все восхитительно. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2018
    Фотопрогулка по Аликанте
    Очень понравилась фотопрогулка. Быстрая и четкая корреспонденция с гидом Марией перед встречей. Место самой фотосьемки великолепно-снимали на горе Бенкантиль в
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    крепости Санта Барбара и на набережной. Виды потрясающие. Мария -эксперт в своем деле. Очень понравилась работа фотографа Паскаля-все делал четко,динамично. Так что я очень рекомендую всем,кто хочет запечатлеть себя в этом прекрасном месте и просто сделать красивые фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июле 2024
Сейчас в Аликанте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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