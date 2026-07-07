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Барселона без фасада: тайные сады, дворики и голоса старого города

Барселона без фасада
Пешеходная экскурсия по тихим дворикам и скрытым садам Барселоны, куда не заходят туристические группы.

Вы увидите древние стены, исторические архивы, места с трогательными историями и ощутите другую, тихую Барселону.
Барселона без фасада: тайные сады, дворики и голоса старого города

Описание экскурсии

Скрытые уголки Барселоны:

  • дворики, сады и тихие истории.
  • Эта прогулка открывает другую Барселону — город тихих двориков, скрытых садов и мест, куда не доходят шумные экскурсионные группы. Маршрут проходит по малоизвестным уголкам Готического квартала и района Эль Борн.
  • Древние стены и исторические архивы.
  • Мы начнем у древнеримских стен на Площади Рамона Беренгера, где узнаем о скрытой крепости и «месте вечного эха». Далее посетим дворик Архива Короны Арагона с апельсиновыми деревьями, где хранятся исторические документы.
  • Тихие дворики и памятные места.
  • В дворике музея Фредерика Мареса поговорим о барселонских коллекционерах, а на площади Сант-Фелип-Нери узнаем трогательную историю, связанную с гражданской войной. В районе Эль Борн нас ждут уличные сады с легендами о спасенных деревьях. Важная информация: Экскурсия проходит вблизи архитектурных памятников без посещения внутренних помещений.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Рамона Беренгера
  • Дворик Архива Короны Арагона
  • Дворик музея Фредерика Мареса
  • Площадь Сант-Фелип-Нери
  • Уличные сады Эль Борн
  • Сады Палау Реаль Майор
Что включено
  • Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Вход в платные музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начнется на Улице Порталь-де-л’Анхель, 42 (Portal de l’Angel, 42) под градусником
Завершение: Plaça del Rei
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит вблизи архитектурных памятников без посещения внутренних помещений
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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