Почему в начале 20 века в Барселоне пропадали дети? Как связаны криминальные истории и стрит-арт? Эта экскурсия раскроет перед вами тайны Барселоны, показав настоящее уличное искусство, включая граффити и скульптуры
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Зона Параллели. Эпицентр ночной жизни начала 20 века, сейчас — арт-центр с театром, превратившимся в галерею уличного искусства.
- Раваль. Район стрит-арта, винтажных магазинов и криминальных историй. Здесь вы увидите место громкого преступления, скульптуру-символ Раваля и много искусства на стенах.
- Рамбла. Самая туристическая улица Барселоны со множеством исторически и художественно интересных деталей — домом с зонтиками, мозаикой Жоана Миро и работой местного современного артиста Жаумэ Пленса.
- Готический квартал. Самая старая часть города, где мы посмотрим на основные достопримечательности и изучим 2 больших арта от известных художников.
Вы узнаете:
- Почему в начале 20 века в городе пропадали дети
- Как театр превратился в галерею уличного искусства
- Создавал ли Пикассо стрит-арт
- Что скрывает тёмная сторона Барселоны
- В чём заключается социальный контекст местного арта
- И многое другое
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Parallel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других туров? Я предлагаю: — Нишевые темы туров — 100% индивидуальный подход — Необычный взгляд на привычные достопримечательности — Реальная жизнь города Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте один из туров и до скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
14 апр 2024
Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.
А
Александр
27 фев 2024
Все очень понравилось! Увидел город с необычной стороны, воспоминания точно останутся надолго. И гид очень приятный. Рекомендую!
Д
Дмитрий
25 фев 2024
Супер необычно, захватывающе и интересно! Хочется всем порекомендовать. И тем, кто первый раз в Барселоне. И тем, кто, как я, уже не первый раз, и хочет узнать город с новой стороны. Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
167€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.