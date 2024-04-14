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двух центральных районов старой Барселоны. Вы узнаете о художниках и смыслах их работ, а также о тёмных страницах истории города.



Программа предусматривает посещение зоны Параллели, района Раваль, улицы Рамбла и Готического квартала.



Узнайте, как театр превратился в галерею уличного искусства, создавал ли Пикассо стрит-арт и что скрывает тёмная сторона Барселоны.



Экскурсия интересна как взрослым, так и детям от 7 лет, обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Погрузитесь в мир искусства и истории, чтобы увидеть Барселону под совершенно другим углом