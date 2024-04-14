Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны

Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Почему в начале 20 века в Барселоне пропадали дети? Как связаны криминальные истории и стрит-арт? Эта экскурсия раскроет перед вами тайны Барселоны, показав настоящее уличное искусство, включая граффити и скульптуры
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двух центральных районов старой Барселоны. Вы узнаете о художниках и смыслах их работ, а также о тёмных страницах истории города.

Программа предусматривает посещение зоны Параллели, района Раваль, улицы Рамбла и Готического квартала.

Узнайте, как театр превратился в галерею уличного искусства, создавал ли Пикассо стрит-арт и что скрывает тёмная сторона Барселоны.

Экскурсия интересна как взрослым, так и детям от 7 лет, обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Погрузитесь в мир искусства и истории, чтобы увидеть Барселону под совершенно другим углом

5
3 отзыва
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Зона Параллели. Эпицентр ночной жизни начала 20 века, сейчас — арт-центр с театром, превратившимся в галерею уличного искусства.
  • Раваль. Район стрит-арта, винтажных магазинов и криминальных историй. Здесь вы увидите место громкого преступления, скульптуру-символ Раваля и много искусства на стенах.
  • Рамбла. Самая туристическая улица Барселоны со множеством исторически и художественно интересных деталей — домом с зонтиками, мозаикой Жоана Миро и работой местного современного артиста Жаумэ Пленса.
  • Готический квартал. Самая старая часть города, где мы посмотрим на основные достопримечательности и изучим 2 больших арта от известных художников.

Вы узнаете:

  • Почему в начале 20 века в городе пропадали дети
  • Как театр превратился в галерею уличного искусства
  • Создавал ли Пикассо стрит-арт
  • Что скрывает тёмная сторона Барселоны
  • В чём заключается социальный контекст местного арта
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Parallel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Анастасия
14 апр 2024
Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.
А
27 фев 2024
Все очень понравилось! Увидел город с необычной стороны, воспоминания точно останутся надолго. И гид очень приятный. Рекомендую!
Д
25 фев 2024
Супер необычно, захватывающе и интересно! Хочется всем порекомендовать. И тем, кто первый раз в Барселоне. И тем, кто, как я, уже не первый раз, и хочет узнать город с новой стороны. Спасибо!

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