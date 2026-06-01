Найдено 3 экскурсии в категории « Цветы и сады » в Барселоне на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 20% Индивидуальная до 8 чел. Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселон... «Во время прогулки увидим сады, архитектуру разных эпох, олимпийские пространства и лучшие панорамы города» €80 €100 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Барселона без фасада: тайные сады, дворики и голоса старого города Начало: Площадь Рамон Берхенгер «Эта прогулка открывает другую Барселону — город тихих двориков, скрытых садов и мест, куда не доходят шумные экскурсионные группы» €150 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю Побывать на холме, откуда Барселона начала свой большой разговор с миром Начало: На площади Испании «Сады, дворцы и олимпийское наследие» Расписание: во вторник и субботу в 10:00 от €35 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Барселоны

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