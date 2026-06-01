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Индивидуальная
до 8 чел.
Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселон...
«Во время прогулки увидим сады, архитектуру разных эпох, олимпийские пространства и лучшие панорамы города»
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
€80
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Барселона без фасада: тайные сады, дворики и голоса старого города
Начало: Площадь Рамон Берхенгер
«Эта прогулка открывает другую Барселону — город тихих двориков, скрытых садов и мест, куда не доходят шумные экскурсионные группы»
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю
Побывать на холме, откуда Барселона начала свой большой разговор с миром
Начало: На площади Испании
«Сады, дворцы и олимпийское наследие»
Расписание: во вторник и субботу в 10:00
15 июн в 09:00
22 июн в 09:00
от €35 за всё до 8 чел.
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