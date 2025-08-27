Исследуйте историческое сердце Барселоны, прогуливаясь по Готическому кварталу, Эль Борну и Равалю.
Откройте для себя скрытые истории, художественные легенды и увлекательные связи, которые сформировали культуру города. По желанию, посетим местные заведения и попробуем традиционные блюда каталонской кухни.
Описание экскурсииОткройте для себя Барселону с ее настоящей стороны! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по районам Готический квартал, Эль Борн и Раваль, чтобы узнать скрытые истории и культурные сокровища, которые делают этот город уникальным. Эта экскурсия — больше, чем просто прогулка. Вы увидите Барселону глазами каталонцев, узнаете ее глубже и почувствуете дух города. После экскурсии вы посмотрите на Барселону и людей, которые здесь жили и творили, совершенно по-новому. Что вас ждет? По следам легенд Узнаете о тайных барах и закрытых клубах, где бывали Пикассо, Миро и Гауди. Услышите историю рождения кубизма и удивительную связь между театром Лисеу и храмом Саграда Фамилия. Искусство и бизнес Узнаете, как переплетались судьбы великих каталонских художников и известных предпринимателей, оставивших свой след в истории города. Кулинарное приключение Услышите истории о местной кухне и напитках, а при желании сможете попробовать традиционные каталонские блюда в аутентичных ресторанчиках, любимых местными жителями. Важная информация: Если вы захотите, мы сможем сделать короткую остановку в местных барах. В этом случае, стоимость напитков и еды не включена в цену тура, и их нужно будет оплатить самостоятельно. Во время сиесты бары будут закрыты. Лучшее время для начала тура, если вы хотите попробовать местные напитки и блюда, — с 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рамбла
- Публичная библиотека Санта-Креу
- Старый госпиталь Санта-Креу
- Кот Ботеро
- Гран Театр Лисеу
- Дворец Гуэль
- Королевская площадь
- Главная синагога Барселоны
- Дом Бруно Куадроса
- Дворец Виррейна
- Гиганты города
- Барселонский атенеум
- Площадь Вила де Мадрид
- Кафедральный собор Барселоны
- Музей истории Барселоны
- Храм Августа
- Площадь Святого Иакова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание и напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Passeig de Lluís Companys, Ciutat Vella
Завершение: Placa Catalunya
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
27 авг 2025
Всё очень сильно понравилось! Екатерина нам рассказала максимально подробно, интересно и красочно обо всём, что мы увидели по пути и как мы думаем, рассказывала бы и дальше, если бы не наша усталость после самолёта. Вывод - если вы в Барселоне и у вас есть пара свобрдных дней, обязательно бронируйте экскурсию, берите удобные кроссовки, воду и вперёд.
