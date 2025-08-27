Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте историческое сердце Барселоны, прогуливаясь по Готическому кварталу, Эль Борну и Равалю.



Откройте для себя скрытые истории, художественные легенды и увлекательные связи, которые сформировали культуру города. По желанию, посетим местные заведения и попробуем традиционные блюда каталонской кухни. 5 1 отзыв

Екатерина Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇬🇧 английский

Описание экскурсии Откройте для себя Барселону с ее настоящей стороны! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по районам Готический квартал, Эль Борн и Раваль, чтобы узнать скрытые истории и культурные сокровища, которые делают этот город уникальным. Эта экскурсия — больше, чем просто прогулка. Вы увидите Барселону глазами каталонцев, узнаете ее глубже и почувствуете дух города. После экскурсии вы посмотрите на Барселону и людей, которые здесь жили и творили, совершенно по-новому. Что вас ждет? По следам легенд Узнаете о тайных барах и закрытых клубах, где бывали Пикассо, Миро и Гауди. Услышите историю рождения кубизма и удивительную связь между театром Лисеу и храмом Саграда Фамилия. Искусство и бизнес Узнаете, как переплетались судьбы великих каталонских художников и известных предпринимателей, оставивших свой след в истории города. Кулинарное приключение Услышите истории о местной кухне и напитках, а при желании сможете попробовать традиционные каталонские блюда в аутентичных ресторанчиках, любимых местными жителями. Важная информация: Если вы захотите, мы сможем сделать короткую остановку в местных барах. В этом случае, стоимость напитков и еды не включена в цену тура, и их нужно будет оплатить самостоятельно. Во время сиесты бары будут закрыты. Лучшее время для начала тура, если вы хотите попробовать местные напитки и блюда, — с 16:00.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рамбла

Публичная библиотека Санта-Креу

Старый госпиталь Санта-Креу

Кот Ботеро

Гран Театр Лисеу

Дворец Гуэль

Королевская площадь

Главная синагога Барселоны

Дом Бруно Куадроса

Дворец Виррейна

Гиганты города

Барселонский атенеум

Площадь Вила де Мадрид

Кафедральный собор Барселоны

Музей истории Барселоны

Храм Августа

Площадь Святого Иакова Что включено Услуги гида

